„Dracula Dog Show” – la start. Crescători din 31 de ţări, cu peste 650 de câini din 120 de rase

Crescători de câini din 31 de ţări, cu peste 650 de câini din 120 de rase, participă, începând de vineri până duminică, la o nouă ediţie a expoziţiei canine „Dracula Dog Show” de la Târgu Mureş, organizată de Asociaţia Chinologică Mureş, Asociaţia Chinologică Română şi Federaţia Chinologică Internaţională.

„Este un eveniment chinologic care a pus Târgu Mureş pe harta chinologică mondială. Este un eveniment major în Europa, mai ales în Estul şi Centrul Europei. În ultimii 18 ani am reuşit să brand-uim acest eveniment, cu toate că prima expoziţie canină a fost în 1972. Avem dovezi că activitatea chinologică se desfăşura şi înainte de Primul Război Mondial. Este foarte important ca să ştim că avem o tradiţie, o continuitate. Acum am ajuns ca la Târgu Mureş să avem participanţi din 31 de ţări, deci este un eveniment cu greutate, cu 650 de exemplare canine, în total 120 de rase. Vizitatorii vor putea admira 120 de rase de câini, unele foarte rare, cum ar fi Continental Bulldog, Dansk-svensk gardshund, Chesapeake Bay Retriever, Canadian Eskimo Dog, Yakutskaya Laika”, a declarat vineri preşedintele Asociaţiei Chinologice Mureş, Lokodi Csaba Zsolt.

Potrivit lui Lokodi, evenimentul canin de la Târgu Mureş care se derulează sub semnul lui „Dracula”, constă din trei expoziţii internaţionale – ‘Mures Dog Show’ , ‘Dracula Dog Show’ şi ‘Transilvania Dog Show’, trei expoziţii naţionale şi trei expoziţii de club pentru terrieri, teckeli, retrieveri şi câini de apă.

Preşedintele Asociaţiei Chinologice Mureş a arătat că la evenimentul de la Târgu Mureş participă 15 arbitri ‘all round’, reputaţi pe plan mondial, fiind efectuate 850-900 de arbitraje pe zi, iar până la finalul Dracula Dog Show vor fi peste 2.600 de arbitraje.

„Această expoziţie ‘Dracula Dog Show’ are la origine un brand pe care noi, chinologii din România, l-am exploatat şi a avut succes mult mai mare decât cei din domeniul turismului. Dracula Dog Show este un eveniment de atracţie pentru foarte mult străini. Avem 31 de ţări reprezentante aici, câteva mii de câini în acest weekend, câteva mii de arbitraje şi concursul special de mâine al acestei expoziţii va avea loc în Cetate (…). Din 2006, de când am organizat prima expoziţie Dracula la Târgu Mureş, există concurenţi care au venit la fiecare ediţie, iar asta spune foarte multe despre capacitatea noastră de organizare. Am avut şi zile mai grele, iar în ciuda acestui păcătos de COVID, noi am mers mai departe şi iată rezultatul îl avem astăzi: participanţi atât din România, dar mai ales din străinătate”, a declarat preşedintele Asociaţiei Chinologice Române, Cristian Ştefănescu, citat de AGERPRES.

Sursa foto: Dracula Dog Show 2024