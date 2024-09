Orchestra UMFST, eveniment premergător concertului Filarmonicii Târgu Mureș de la Viena

Orchestra Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) „George Emil Palade” din Târgu Mureș a susținut, miercuri, 11 septembrie, în Sala Festivă a UMFST, un concert de muzică clasică cu scopul oficializării colaborării dintre Asociația Iunona și UMFST Târgu Mureș, pentru concertul Orchestrei Filarmonicii Târgu Mureș de la Viena.

În repertoriul muzical al evenimentului de miercuri s-au regăsit lucrări precum „Pantera Roz” – Henry Mancini, „Pirates of the Caribbean” – Klaus Badelt, „Lala Land” – Justin Hurwitz, „Sara pe Deal” – Vasile Popovici, „Mocirița” – Ion Vidu și „Can’t help falling in love” – Hugo Peretti, Luigi Creatore și George David Weiss.

Orchestra UMFST este formată din dirijorul Emanuel Radu, concert maestru Ricardo Honcea, Anett Csorja și Dorina Bunciuc – pian, Ricardo Honcea, Adina-Alexandra Tomoiagă și Eva Loriana Lupușor – vioara I, Viktor Abutnaritsa, Roberto-Alexandru Sauca și Gabriel Horîndău – vioara II, Alexandru Voiculescu, Alexandru Pari și Andrei-Daniel Vrabie – vioara III, George Miklosik și Eric Blaga – violoncel, Andreea Biro și Ștefan Manea – flaut, Cătălin Mesaroș – trompetă, Sabin Poroșnicu și Radu Farcaș – percuție, Dragoș Tătar – saxofon, Tudor Fărcaș – clarinet și Denisa Buruiană – nai.

Detaliile programului

Reprezentanții Asociației Iunona au prezentat detaliile programului din zilele de 7, 8 și 9 noiembrie, o serie de activități adiacente concertului extraordinar din seara de 8 noiembrie, de la MusikVerein, în cadrul căruia Orchestra UMFST va avea un rol important, în deschiderea serii.

“Este un eveniment în premieră pentru Orchestra Filarmonicii de Stat din Târgu Mureş. Noi, Asociaţia pentru Dezvoltare Comunitară Iunona, am deschis această colaborare cu Filarmonica din Târgu Mureş în urmă cu un an şi jumătate. Astăzi suntem la două luni aproape de data de 8 noiembrie 2024, când Orchestra Filarmonicii Târgu Mureş va urca pe scena MusikVerein, cea mai importantă sală din această clădire emblematică a muzicii şi va susţine un concert cu un program din lucrări ale compozitorilor George Enescu, Bartók Béla şi Astor Piazzolla. E un vis care se împlineşte şi care, cu siguranţă, va deschide o cale şi mai frumoasă pentru Filarmonica din Târgu Mureş în anii care urmează”, a declarat reprezentantul Asociaţiei pentru Dezvoltare Comunitară Iunona, Ovidiu Maior citat de Agerpres.

Colaborarea Târgu Mureș – Viena, încă din 2017

“Noi am organizat la Târgu Mureş, din 2017, un bal vienez, Balul Palatului, şi încet-încet cred că ne-am lipit de microbul acesta vienez şi în fiecare an am încercat să aducem puţin din atmosfera Vienei la Târgu Mureş, prin intermediul balului, prin intermediul unui prieten al nostru, dirijorul Pablo Boggiano, un dirijor argentinian stabilit la Viena de mai bine de 20 de ani. Şi într-una dintre discuţiile pe care le-am purtat în călătoria spre Sibiu, spre aeroport, când pleca de la Balul Palatului, l-am întrebat pe Pablo dacă nu am putea să facem şi o călătorie în sens invers, în sensul ca Târgu Mureşul să meargă la Viena. Şi imediat a spus da. Atunci am început să căutăm cele mai bune soluţii, pentru că nu e deloc uşor să organizezi un astfel de concert la MusikVerein, să fii în programul oficial al MusikVerein pe anul în curs şi, în acelaşi timp, nu e uşor din punct de vedere logistic şi financiar să găseşti resursele pentru a aduce 80 de artişti, de instrumentişti, timp de trei zile la Viena”, a adăugat Ovidiu Maior.

Leonard Azamfirei despre proiectul cultural

“Întotdeauna am spus că universitatea trebuie să fie parte a comunităţii şi întotdeauna când a fost un prilej de a reacţiona, am făcut-o cu toată deschiderea. Acesta este un eveniment cu totul special pentru că este un proiect cultural care nu reprezintă doar Mureşul, ci şi România. Şi punând laolaltă entuziasmul unor organizatori, bucuria de a face şi altceva şi pasiunea studenţilor noştri, care unii dintre ei au şi înclinaţii muzicale consistente, ne-am gândit că va fi un proiect de succes. Astăzi avem o pre-gustare a acestui eveniment şi sigur că ne uităm cu mare bucurie şi speranţă la evenimentul mare care va avea loc la Viena, al Orchestrei Filarmonicii de Stat din Târgu Mureş, iar studenţii de la Târgu Mureş, de la UMFST, vor fi o parte mică, dar frumoasă şi emoţionantă la acest proiect. Îmi place foarte mult modul în care studenţii au reacţionat pentru că ei simt că fac ceva”, a declarat rectorul UMFST Târgu Mureş, Leonard Azamfirei pentru Agerpres.

Pregătiri temeinice pentru concertul din Viena

Managerul Filarmonicii din Târgu Mureş, baritonul György Levente a declarat pentru Agerpres că acest eveniment reprezintă cel mai important moment din istoria de 75 de ani a instituţiei.

“Anul viitor, Filarmonica de Stat din Târgu Mureş va sărbători 75 de ani, fiindcă a fost înfiinţată în 1950. Pe 21 martie 2025 vom avea ziua Filarmonicii. Concertul de la Viena este un eveniment unic în istoria Filarmonicii, să ieşim la Viena, în Sala de Aur, este de o importanţă absolut excepţională şi ne bucurăm. Săptămâna viitoare începem repetiţiile, vine Pablo Boggiano, dirijorul argentinian care va dirija concertul de pe 8 noiembrie, de la Viena. Vom avea două săptămâni de pregătire aici, la Târgu Mureş, o să cântăm tot concertul pe 31 octombrie. Apoi facem o repetiţie generală cu public la Cluj, în data de 3 noiembrie, iar pe 7 noiembrie pornim spre Viena unde, în seara de 8 noiembrie, vom avea evenimentul pentru care ne pregătim (…) Mă bucur că organizatorii, domnul Ovidiu Maior şi domnul Mihail Poruţiu, se ocupă de partea financiară, fiindcă, vă daţi seama, suportul financiar trebuia organizat de cineva”, a declarat György Levente. (A.B.)