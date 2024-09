Episcopul greco-catolic Virgil Bercea, de 30 de ani în slujba Bisericii

Preasfințitul episcop Virgil Bercea se află de trei decenii în sânul Bisericii Greco-Catolice. Cu rădăcini mureșene, preotul este în prezent episcop eparhial de Oradea Mare, președintele Comisiei pentru Tineri a C.E.R. și președintele Comisiei pentru Laici a C.E.R.

Preotul Virgil Bercea s-a născut la data de 9 decembrie 1957, în satul Habic, Mureş. În timpul perioadei universitare de la Cluj-Napoca a studiat clandestin teologia, fiind apoi sfinţit preot, tot clandestin, la 9 decembrie 1982, de către Înalpreasfințitul părinte Alexandru Todea.

În perioada 1990 – 1992 a urmat o specializare în Teologie Dogmatică la Universitatea „Urbaniana” la Roma. A fost consacrat episcop la 8 septembrie 1994 şi numit episcop auxiliar de Blaj. Din 6 noiembrie 1996 este episcop de Oradea, mai întâi coadituor al Preasfințitului Vasile Hossu, şi apoi, din 8 iunie 1997, Episcop Eparhial.

În contextul regimului comunist, în copilăria sa, Virgil Bercea a simțit la o vârstă fragedă dificultățile impuse de conducerea statului în ceea ce privește religia pe care familia sa o profesa.

„Am învățat să mă rog, nu în biserică. Mama mi-a pus mâinile în rugăciune. Și nu am înțeles atunci de ce nu mergeam la biserică. Duminică, mama ne citea Sfânta Liturghie. Apoi, am început să o citesc eu. Pe urmă, am început să ascultăm, la Radio Vatican, Liturghia transmisă în limba română. Astfel, am înțeles că suntem greco-catolici, că greco-catolicii nu mai au dreptul să funcționeze, că unchiul meu, Alexandru Todea, este în pușcărie”, a transmis Preasfințitul pentru Observatorul Bihorean. (A.B.)

Sursa foto: Episcopia Greco-Catolică de Oradea