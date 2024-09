Deschiderea noului an universitar la UMFST Târgu Mureș: „Universitatea capătă de astăzi viață”

Luni, 16 septembrie a avut loc festivitatea de deschidere a noului an universitar 2024 – 2025 a Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș. În acordurile imnului „Gaudeamus Igitur”, interpretat de Orchestra UMFST „G. E. Palade” Târgu Mureș, alături de corul Ligii Studenților, conducerea universității s-a alăturat sălii pline de studenți emoționați și părinți mândri.

Pe scenă, sub privirile pline de entuziasmul studenților, au urcat rectorul universității, prof. univ. dr. Leonard Azamfirei, prorectorii prof. univ. dr. Anca Negovan, prof. univ. dr. Anca-Meda Văsieșiu, prof. univ. dr. Rodica Bălașa, prof. univ. dr. Oana-Cristina Mărginean, prof. univ. dr. Claudia Violeta Bănescu, conf. univ. dr. Daniela Ștefănescu, prof. univ. dr. Mihaela Kardos, prof. univ. dr. Nagy Előd Ernő, directorul filialei de la Hamburg – conf. univ. dr. Simona Silviana Mureșan. Au fost prezenți și decanii facultăților: prof. univ. dr. Lucia-Daniela Muntean – Facultatea de Farmacie, alături de prodecan, conf. univ. dr. Ruxandra-Emilia Ștefănescu, prof. univ. dr. Cristina Bica – Facultatea de Medicină Dentară, prof. univ. dr. Simona Gurzu – Facultatea de Medicină în Limba Engleză, prof. univ. dr. Ovidiu Cotoi – Facultatea de Medicină, prof. univ. dr. ing. habil. Liviu Moldovan – Facultatea de Inginerie și Tehnologia Informației, prof. univ. dr. Giordano Altarozzi – Facultatea de Științe și Litere „Petru Maior” și conf. univ. dr. Daniel Ștefan – Facultatea de Economie și Drept.

Peste 3000 de boboci își încep studiile

„Fiecare deschidere de an este diferită pentru că îmbină în mod special și cu o identitate aparte emoția începutului – și este un început nu doar pentru boboci, ci și pentru fiecare student care trece într-un an superior – cu sentimentul profund de responsabilitate pe care noi, cei care vă învățăm, trebuie să-l avem de fiecare dată. În urmă cu o săptămână am început cursurile Liceului UMFST și ale Școlii Postliceale din Târnăveni. Astăzi, deschidem anul universitar aici, la Târgu Mureș și după-amiază la extensia pe care universitatea o are la Bistrița, iar peste o săptămână vom deschide anul universitar la filiala universității din Hamburg. Sigur, sunt foarte frumoase începuturile, dar mai important este ce se întâmplă după. Mai mult ca oricând astăzi intră în universitate aproape 4000 de studenți în anul I. Dintre aceștia, 3325 sunt la programe de licență. Este cel mai mare număr de studenți care intră în anul I din istoria acestei universități. Privim acest lucru nu doar prin prisma cantității, a numărului de studenți, ci, mai ales, printr-un mesaj de prețuire, de încredere pe care cei care vin la UMFST Târgu Mureș ni-l dau prin această deschidere. Niciodată această sală n-a fost mai frumoasă, când văd în fața mea studenți, cadre didactice, cadre militare, părinți. Universitatea capătă de astăzi viață, așa cum și orașul capătă vibrație începând cu această zi. Bănuiesc că sunt argumente puternice pentru ca autoritățile locale să înțeleagă că acesta este un oraș universitar prin definiție, prin el însuși. Această titulatură trebuie să o regăsim nu doar în vorbe, ci și în ceea ce se întâmplă pentru universitate, pentru oraș”, a transmis rectorul universității, prof. univ. dr. Leonard Azamfirei.

Noutăți în mediul academic din acest an universitar

Rectorul universității a anunțat o serie de noutăți în ceea ce privește debutul anului universitar 2024 – 2025.

„Aș începe cu noile programe de studii pe care le deschidem în acest an. Mă refer la programul de licență în domeniul psihologiei, la o serie de programe noi de studii de masterat – Medical Humanities, Asistență Medicală Militară, Farmacovigilență și Asistență Medicală Specializată. Avem noutăți în zona învățământului medico-militar, pentru că, pentru prima dată, avem și o altă categorie de studenți, un alt program de studiu, cel de Asistență Medicală Generală Militară, dar avem și studenți medici militari, care vor deveni medici ai Serviciului Român de Informații. Avem reglementări noi; unele sunt consecința Legii învățământului superior, care urmează a se aplica progresiv în fiecare instituție, iar altele – cele mai multe – reprezintă angajamentul pe care ni l-am luat noi, administrația universității, pentru ca să facem ceea ce este necesar și anume, Restart – IQ, reforma care merge până în profunzime. Începem noul an universitar continuând și finalizând o parte din proiectele pe care le-am început în perioada anterioară. Vom finaliza cu siguranță, până la sfârșitul acestui an, noul cămin studențesc, care va oferi peste 260 de locuri noi de cazare pentru studenți. Începem construcția spitalului universității și o serie de alte proiecte, pentru că aceasta este esența universității și anume dezvoltarea. Festivitatea este acum, dar începând din această după-amiază trecem la treabă. Vă spun, dragi studenți că nu ați venit aici pentru a deveni absolvenți, ci pentru a deveni profesioniști. Absolvirea este o consecință naturală a efortului pe care îl faceți. Vrem să deveniți cu adevărat specialiști pe care să ne putem baza. Să nu vă fie teamă de schimbare; schimbările au fost și vor fi. Ele reprezintă esența vieții, iar noi trebuie să fim motorul acestei schimbări. Mă adresez acum cadrelor didactice. Calitatea învățământului este elementul care trebuie să stea în fața fiecăruia dintre noi, iar schimbările care se întâmplă trebuie mai degrabă să fie percepute de dumneavoastră și mai puțin de studenți. Studenții trebuie să înțeleagă din schimbare o chestiune naturală, pentru că trebuie să lipsească termenul de comparație negativ la care să se raporteze. Așteptăm ca saltul puternic, consecvent, susținut în creșterea calității în învățământul superior să se vadă începând din acest an. Dragi părinți, vă pleacă o grijă și vă vine o altă grijă. Lăsați-i să zboare, iar noi ne vom îngriji să nu-și frângă aripile aici la Târgu Mureș”, a adăugat rectorul universității.

Învățarea continuă, obligatorie

Studenților liniei maghiare s-a adresat prof. univ. dr. Nagy Előd Ernő, urmat de prof. univ. dr. Simona Gurzu, care le-a transmis un mesaj studenților internaționali. Cuvântul a fost preluat apoi de colonel medic conf. univ. dr. Mihail-Silviu Tudosie, comandantul Institutului Medico-Militar.

„Fiecare deschidere are un conținut și o încărcătură specifică. Bobocii UMF-iști, tinerii noștri care de curând au intrat în Universitatea de Medicină și Farmacie, voi sunteți copiii de ieri, care ați lăsat în urmă viața de elev, ați pășit cu mult curaj într-o altă etapă. Nu ați ales o meserie ușoară, iar facultățile pe care le veți urma sunt pe măsură. Pentru un medic, învățarea continuă este obligatorie. S-au împlinit 34 de ani de când suntem într-un parteneriat solid cu UMFST „G. E. Palade” din Târgu Mureș și tot atâția ani de când Armata Română beneficiază de cadre medicale pregătite la cel mai înalt nivel academic. În acest an, medicina militară și-a crescut și mai mult valoare prin introducerea locurilor pentru asistenții medicali cu studii superioare”, a transmis colonel medic conf. univ. dr. Mihail-Silviu Tudosie.

Președintele Ligii Studenților din Târgu Mureș, studenta Paula Pughiuc le-a vorbit celor prezenți, ca de la student la student, despre diversele experiențe de care vor avea parte în acești ani de studiu.

„Pentru voi, dragi boboci, astăzi începe o călătorie extraordinară. Poate simțiți un amestec de emoție și teamă – este normal. Universitatea nu este doar un loc pentru acumularea cunoștințelor, ci și unul în care veți descoperi mai mult despre voi înșivă. Veți dezvolta prietenii durabile și veți trăi experiențe care vă vor modela viitorul. Universitatea vă oferă șansa de a crește, de a explora noi idei, de a învăța din greșeli și de a contribui la inovații. Succesul nu vine doar din notele obținute, ci și din dedicare, perseverență și implicare activă în viața academică și socială. Nu ezitați să cereți ajutorul când aveți nevoie. Comunitatea universitară este una în care toți suntem conecțați și doar așa putem să ne atingem obiectivele”, a fost mesajul președintelui Ligii Studenților.

Festivitatea a culminat prin interpretarea lucrărilor compozitorilor Pietro Mascagni și Wolfgang Amadeus Mozart de către Orchestra Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș.

