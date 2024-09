Workshop-uri interactive pentru adolescenți, la Târgu Mureș

Pe 13 septembrie, Festivalul Copilăriei Salvați Copiii a continuat cu o serie de workshop-uri interactive la Studium Hub Târgu Mureș, destinate adolescenților și axate pe teme de actualitate. Evenimentul a oferit participanților ocazia de a explora subiecte relevante și de a primi răspunsuri la întrebările care îi frământă.

Workshop-urile au început cu un cuvânt introductiv din partea președintei Filialei Mureș Salvați Copiii, dr. Meda Neagoe, care a subliniat că temele abordate au fost selectate în urma sugestiilor venite direct de la tineri, fiind în centrul intereselor acestora. Ea i-a încurajat pe participanți să fie deschiși și să adreseze întrebări invitaților.

”Permis și nepermis în sexualitate”

Primul workshop, moderat de dr. Mihaela Ghica și Dragoș Marian, a abordat tema consimțământului și a sexualității, discutând despre importanța acesteia din perspectivă psihologică. Tinerii au învățat că sexualitatea nu este doar un act fizic, ci include și atracția, comunicarea și latura afectivă.

„Trebuie să aveți mare grijă la cine vreți să fiți ca om. Putem să convingem o persoană vulnerabilă, iar acest lucru poate duce la un abuz. Este esențial să fim conștienți de efectele pe care le avem asupra celor din jur. Dacă e benefic că v-ați născut în era asta în care informația există, v-ați născut și în era în care toate informațiile sunt cu acces general, pentru că toți se cred experți în diferite domenii”, le-a explicat dr. Mihaela Ghica participanților.

La finalul workshop-ului, tinerii au fost îndrăzneți și au adresat întrebări despre sexualitate, primind răspunsuri detaliate din partea specialiștilor.

„Social media; pseudoștiința în nutriție”

Cel de-al doilea workshop a fost condus de Monica Sânpălean, nutriționist-dietetician, care a discutat despre impactul social media asupra percepțiilor legate de nutriție. Prin această temă abordată, Monica Sânpălean le-a vorbit adolescenților despre importanța filtrării informației din social media, deoarece foarte mulți utilizatori pretind că sunt specialiști în domeniu și că au rețete miraculoase dietetice, aducându-le aminte tinerilor că sunt cu toții diferiți, au organisme diferite, ceea ce înseamnă că ceea ce funcționează la o persoană nu funcționează și la altă persoană. În discursul său a fost abordat termenul de „pseudoștiință”, atrăgând atenția asupra pericolelor pseudoștiinței și a dietelor promovate online, subliniind că fiecare organism este unic.

„Informațiile pe care le vedem în social media nu sunt întotdeauna fondate științific. Nutriția este un domeniu complex, iar platformele online pot propaga atât mesaje corecte, cât și eronate, ceea ce poate crea confuzie”, a explicat Monica Sânpălean.

Toamna, anotimpul schimbărilor

Daiana, o tânără de la Colegiul Național Pedagogic „Mihai Eminescu”, ne-a mărturisit: „Am ales să vin aici pentru că recent am aflat de această asociație, consider că mă va ajuta pe plan personal, atât la liceu, fiind profil pedagogic, cât și în dezvoltarea mea personală.”

„Eu întotdeauna mi-am luat, ca reper, începutul școlii, și acum, și când eram copil. De ce 1, 15 septembrie, atunci când începe școala, pentru că atunci mă pregăteam pentru o schimbare și faptul că aceste workshop-uri apar tocmai la începutul anului școlar e un moment foarte bun. An de an, eu caut să fiu mai bine, mai deschisă, mai cunoscătoare și pentru că este la început de an școlar este ceva fantastic de bine și faptul că este un workshop pe aceste teme atât de bine alese zic că este perfect”, ne-a spus Laura Filip, profesor și psiholog.

Acest eveniment fost un bun prilej pentru tineri, având un rol esențial în dezvoltarea lor personală, încurajându-i să exploreze subiecte importante și să își dezvolte cunoștințele într-un mod interactiv și captivant.

Alisia BALOGH