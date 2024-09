Ziua Națională de Curățenie „Let’s Do It, Romania!” la Târgu Mureș. Mobilizare pentru un mediu mai curat

Sâmbătă, 21 septembrie, Târgu Mureș va găzdui un nou eveniment important dedicat protejării mediului: „Ziua Națională de Curățenie” în cadrul inițiativei „Let’s Do It, Romania!”. Evenimentul va începe la ora 10:00 și va dura aproximativ trei ore, timp în care voluntarii sunt așteptați să contribuie la curățarea mai multor zone din oraș.

Punctul de întâlnire pentru distribuirea sacilor și mănușilor este situat în centrul orașului, pe strada George Enescu, unde voluntarii vor putea ridica echipamentele necesare în intervalul orar 10:00 – 13:00. După primirea materialelor, aceștia se vor îndrepta către zonele de curățenie propuse, care includ: Pădurea din cartierul Mureșeni, Malul Mureșului (strada Plutelor), Platoul Cornești, Calea Sighișoarei și Parcul Furnica. Aceste locații au fost identificate ca fiind necesare de igienizare, dar voluntarii sunt încurajați să propună și alte zone care necesită atenție.

Un oraș mai curat

Pădurea din cartierul Mureșeni va fi unul dintre punctele principale de atracție, unde Direcția Silvică invită voluntarii la o sesiune de poze și interviuri. În plus, pe Malul Mureșului, voluntarii vor fi ghidați de reprezentanți ai Direcției Bazinale de Apă Mureș și vor avea ocazia să viziteze barajul din zonă. Pentru a facilita transportul, Primăria Târgu Mureș va pune la dispoziție un autobuz care va duce voluntarii către zona Pădurii Mureșeni, cu plecare la ora 10:15.

Pe lângă activitățile de curățenie, strada George Enescu va deveni un loc de interacțiune culturală și artistică. În parteneriat cu Colegiul Național de Artă, Colegiul Agricol „Traian Săvulescu” și 112 Coffee, vor fi organizate ateliere de desen și o expoziție cu 12 lucrări realizate de elevii Colegiului Național de Artă, având ca tematică Natura. Participanții sunt, de asemenea, invitați să savureze o gustare dulce oferită gratuit la punctul de distribuție.

„Let’s Do It, Romania!”, o inițiativă pentru un mediu înconjurător mai sănătos

„Let’s Do It, Romania!” este o inițiativă națională lansată în 2010, care își propune să implice cetățenii într-un efort colectiv de curățare a mediului înconjurător. Inspirat din modelul global „Let’s Do It World”, acest proiect s-a dovedit a fi cel mai mare eveniment de implicare socială din România. De-a lungul anilor, milioane de voluntari s-au mobilizat pentru a curăța deșeurile din parcuri, păduri și alte spații naturale, demonstrând că un efort comun poate face o diferență reală.

Ziua Națională de Curățenie este un moment important în calendarul acțiunilor ecologice din România, iar „Let’s Do It, Romania!” este mai mult decât o campanie de o zi, este un apel la responsabilitate față de natură și un mod de a construi o comunitate mai curată și mai sănătoasă.

Evenimentul de la Târgu Mureș beneficiază de susținerea autorităților locale și se alătură acțiunilor similare din alte orașe ale țării, în cadrul unei mișcări care a reușit să inspire și să unească oameni de toate vârstele și din toate mediile sociale. Organizatorii încurajează pe toți cei interesați să participe și să contribuie la transformarea orașului într-un loc mai curat și mai frumos pentru toți.

Lorena PINTILIE