FOTO: Elevii târgumureșeni implicați în acțiuni de ecologizare de Ziua Curățeniei

Anual, cea de-a treia zi de sâmbătă din luna septembrie este dedicată Zilei Naționale de Curățenie, o inițiativă care aparține Asociației „Let’s Do it Romania!” și care vizează conștientizarea cetățenilor cu privire la importanța protejării mediului prin intermediul acțiunilor de ecologizare.

Anul acesta, Ziua Națională de Curățenie a avut loc în data de 21 septembrie, zi în care unitățile de învățământ mureșene s-au mobilizat, ca în fiecare an, pentru a organiza grupe de elevi, părinți și cadre didactice care, sub supravegherea unor profesori coordonatori, să fie responsabilizate cu ecologizarea anumitor perimetre prin acțiuni de colectare a deșeurilor menagere sau de altă natură. În municipiul Târgu Mureș astfel de acțiuni au fost efectuate în mai multe zone: pădurea din cartierul Mureșeni, malul Mureșului și zona Aleea Carpați, Platoul Cornești, Calea Sighișoarei și parcul Furnica.

Grijă pentru mediu

Unul dintre locurile selectate în vederea ecologizării a fost malul Mureșului, zonă frecvent circulată de deținătorii de animale de companie, de sportivi, pescari, dar și de adepții plimbărilor de seară, iar cei care s-au ocupat de curățarea zonei au fost elevi și profesori ai Școlii Gimnaziale „Friedrich Schiller” din Aleea Carpați. Concret, la acțiune au participat aproximativ 60 de elevi, 10 cadre didactice îndrumătoare, dar și părinți care, utilizând sacii menajeri și mănușile oferite de asociația organizatoare a evenimentului național, s-au mobilizat pentru a colecta deșeurile de pe malul Mureșului, activitate devenită tradiție, după cum a afirmat prof. Înv. Primar- Spătar Doina: „Activitatea de astăzi este una voluntară la care școala noastră participă an de an. Am mobilizat copii și părinți, ne-am împărțit în zona Aleea, căci aici ne desfășurăm activitatea, și ecologizăm zona”.

Notabil este faptul că, desfășurându-se într-o zi de weekend, activitatea este extra-curriculară, iar elevii participanți și-au rupt din timpul lor liber pentru a veni și a strânge gunoaiele lăsate de târgumureșeni, fapt care demonstrează un pregnant simț al responsabilității.

”Este o activitate foarte utilă pentru mediu și este interesantă, deoarece ne aduce o mare satisfacție să vedem locul ecologizat și, mai mult, ne ajută să petrecem timp de calitate împreună”, au afirmat două eleve din clasa a VII-a A.

Apel la conștientizare

Activitățile de ecologizare sunt orgaizate și pentru a trage un semn de alarmă cu privire la ignoranța civică asupra mediului înconjurător și asupra importanței conduitei ecologice. Cojile de semințe și mucurile de țigară aruncate împrejurul băncilor de pe malul Mureșului, la doar câțiva metri de coșurile de gunoi, au demonstrat faptul că târgumureșenilor le lipsește exercițiul ecologizării. „Sunt foarte multe mucuri de țigară, cioburi, coji de semințe, deci, poate, ar trebui și locuitorii orașului să fie conștientizați de faptul că tot noi sunte cei care murdărim, de fapt, orașul. Eu sunt convinsă că elevii care participă la astfel de activități văd singuri mizeria lăsată de oameni și, poate, de acum încolo, se vor gândi de două ori înainte să arunce deșeul pe jos. Încercăm să-i conștientizăm de mici și ne bucurăm că și părinții au înțeles importanța curățeniei. Noi îi învățăm să nu facă mizerie sau dacă este o hărtie, indiferent cine a aruncat-o, pe jos, să se aplece și să o arunce la gunoi. Ne-am bucura dacă mai multă lume ar participa, nu numai școlile, ci și oamenii din cartier, pentru că, în fond, ei fac această mizerie. Poate că ar lua exemplul de la copii aceștia care vin sâmbăta, în timpul lor liber, să facă curățenie”, a declarat Hoffmann Tilda, coordonatorul educativ al unității de învățământ.

Noutatea acestui an este faptul că pe tot parcursul desfășurării evenimentului, asociația organizatoare, în parteneriat cu Colegiul Național de Artă, Colegiul Agricol „Traian Săvulescu” și 112 Coffee, a organizat, pe strada George Enescu din Târgu Mureș, ateliere de desen și o expoziție cu 12 lucrări ale elevilor Colegiului Național de Artă, iar toți voluntarii s-au putut delecta cu o gustare dulce.

Mădălina ROHAN