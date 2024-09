Filmul „Spre punctul G”. Actrița Mălina Moraru despre rolul său în film

Mălina Moraru este originară din Brașov, dar în anul 2017 a făcut primii pași spre actorie la Târgu Mureș, unde și-a petrecut și anii studenției. Cu ocazia apariției sale în filmul intitulat „Spre punctul G”, un film plasat într-un oraș din Transilvania, care este martor al vieții amoroase a mai multor tineri, am discutat cu Mălina despre anii petrecuți în Târgu Mureș și importanța lor în cariera sa, despre experiența filmărilor și despre viitorul său ca actriță.

„Spre punctul G” în curând în cinematografe

Filmul urmează să apară în premieră în România pe data de 11 octombrie și se bucură de o distribuție înțesată de actori mureșeni sau de actori ale căror cariere au fost adiacente orașului și județului. Distribuția îi cuprinde pe Costin Găvază și Cristian Iorga – actori ai Teatrului Național din Târgu Mureș, pe Mălina Moraru – care o joacă pe Ramona – și Sașa Pânzaru, Adrian Cucu, Bogdan Farcaș, Alina Leonte, Bogdan Bob Rădulescu, Beatrice Rubică, Larisa Dobrin, Laura Mihalache și Oana Hodade. Mai mult decât atât, Andi Gherghe, scenarist și unul dintre cei doi regizori, este originar din Târgu Mureș.

„De Ziua Internațională a Orgasmului Feminin. Un film despre ceea ce gândesc toți, dar nimeni nu vorbește. Cinci povești și o grămadă de probleme. Ada, o dispeceră la 112, primește o mulțime de sfaturi pentru a putea avea orgasm, iar IT-istul obsedat de filme porno, Teo, are parte de o vizită surpriză. Swingerii Levi și Dora sunt în căutare de parteneri, în timp ce studenta Ina își împarte viața între două lumi complet diferite: videochat și biserică. Corporatistul Radu merge la psiholog, unde află că la baza violenței sale e o cauză nebănuită”, a descris filmul site-ul Cinemagia.

Anii petrecuți la Târgu Mureș

„La Târgu Mureș am primit șansa pe care mi-o doream. Monica Ristea și Elena Purea, profesoarele mele, au avut încredere în mine din prima clipă și mi-au împărtășit din prețioasa lor experiență. Le sunt profund recunoscătoare pentru asta. Anii de licență și masterat au fost minunați, plini de provocări și realizări importante. Am avut norocul să colaborez cu colegi generoși și talentați, alături de care am învățat, pas cu pas, alfabetul acestei meserii atât de greu de stăpânit. Și spun „greu de stăpânit” pentru că, în școală, ești protejat, însă odată ce ieși în lume, lucrurile devin mult mai complicate. Acum, după terminarea studiilor, mă aflu în aceeași etapă ca mulți alți colegi, încercând să îmi găsesc propriul drum”, a povestit Mălina.

Totodată, actrița susține că Târgu Mureș a fost casa sa pentru câțiva ani, loc în care a primit o educație solidă și a întâlnit o sumedenie de oameni deosebiți.

„Am ales să plec din oraș, sperând că îmi voi găsi calea. Nu știu încă dacă a fost alegerea corectă, dar rămâne de văzut. Deși e un oraș mic, Târgu Mureș are o viață culturală mult mai dezvoltată decât multe orașe mari, unde cultura nu este prioritară. Această bogăție culturală se datorează și colegilor mei, din generațiile trecute și actuale care activează în zona independentă cu foarte foarte multe sacrificii și greutăți. 3GHUB, Atigaleria Cactus, Incubator 13, Asociația „facem” și alte inițiative de acest fel aduc oamenii mai aproape de teatru, film, ateliere și evenimente artistice. Târgumureșenii ar trebui să fie recunoscători pentru munca lor și îi îndemn să plătească bilet și să participe la evenimente”, a adăugat actrița.

„Spre punctul G”, experiența Mălinei

„Filmul a fost pentru mine o ocazie de a explora lumea cinematografiei, pe care încă nu am avut șansa să o descopăr pe deplin. Andi Gherghe, regizorul filmului, a lucrat cu noi cu răbdare și dedicare, ceea ce a dus la un produs artistic de calitate. Tema filmului este una curajoasă, având în vedere că abordează probleme adesea ignorate sau aspru judecate. Însă, prin umorul fin caracteristic lui Andi, cu care a împachetat toate problemele personajelor, sper că acestea vor deveni mai ușor de acceptat. Întreaga echipă a fost extraordinară și sper ca toți să fie mulțumiți de rezultatul final. În acest film interpretez două roluri diametral opuse, ceea ce a fost o provocare pe care sper că am reușit să o duc la bun sfârșit, cel puțin într-un mod decent. Știu că am dat tot ce aveam mai bun în acel moment. Andi m-a ajutat enorm să-mi cresc încrederea în mine și să nu mă judec prea aspru pentru greșelile mele sau alte frământări interioare”, a povestit Mălina.

Filmările s-au desfășurat exclusiv în Târgu Mureș, dorindu-se un film local, atât în ceea ce privește actorii, cât și locațiile alese.

„Am apreciat foarte mult acest lucru, mai ales că actorii din provincie sunt, de multe ori, privați de experiențe cinematografice. Cu toate astea, am avut și colegi din București sau Cluj care au completat echipa foarte bine; ne-am unit în același scop și cred că am reușit să facem ceva bun. Oricum, majoritatea actorilor din Târgu Mureș provin din alte părți ale țării. Efortul echipei are toată recunoștința mea și, cred eu, și a colegilor mei”, a precizat actrița.

Mălina și actorii mureșeni, reuniune

„Am avut ocazia să joc și alături de actori de la Teatrul Național, dar și de foști profesori de-ai mei. Mi-a făcut o deosebită plăcere să realizez că, în mijlocul repetițiilor și filmărilor, cu toții împărtășim aceleași frici și anxietăți. Această conștientizare mi-a oferit un sentiment de căldură și înțelegere. În facultate, nu mi-aș fi imaginat că voi scăpa de emoții stând alături de actorii pe care îi admirăm pe scenă, dar generozitatea lor a fost neprețuită. La final, cu toții suntem colegi și ne cunoaștem frământările, pentru că am trecut prin aceleași experiențe”, a povestit Mălina.

În ceea ce privește viitorul său, Mălina dorește să-și perfecționeze abilitățile și este curioasă să vadă ce îi rezervă această carieră.

„Sper ca acest film să treacă testul publicului, deoarece în spatele lui se află o muncă imensă, iar tema abordată este extrem de actuală. Oamenii ar trebui să înțeleagă că ceea ce ne leagă sunt tocmai problemele pe care le împărtășim, uneori din proprie inițiativă, alteori împinși de împrejurări. Modul în care reușim să trecem peste aceste obstacole, chiar și atunci când ele rămân subiecte tabu, este ceea ce ne apropie”, a conchis Mălina Moraru.

Pe Mălina o mai puteți urmări în filmul „Tigru” (2023), în rolul său de reporter și în serialul „Tătutu”, care va fi lansat în 19 octombrie.

Alexandra BORDAȘ