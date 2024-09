FOTO: ”Noaptea Detectivilor de Carte”: Întâlnire cu misterul, la Biblioteca Județeană Mureș

Începând de vineri, 27 septembrie, Biblioteca Județeană Mureș a fost gazda evenimentului intitulat „Noaptea Detectivilor de Carte”, un eveniment care a devenit deja o tradiție în promovarea lecturii și în susținerea bibliotecilor ca spații comunitare deschise. Parte a inițiativei Nocturna Bibliotecilor, evenimentul și-a propus să aducă în prim-plan misterele și enigmele, atrăgând un public variat, de la copii și tineri pasionați de criminalistică până la adulți interesați de acest domeniu fascinant.

Simularea cercetării la locul faptei – Un start practic și interactiv

Desfășurat începând cu ora 16.00, evenimentul a debutat cu o prezentare captivantă și practică a unei simulări de cercetare la locul faptei. Participanții au avut ocazia să observe îndeaproape metodele și tehnicile folosite în investigare, asistând la o demonstrație de prelucrare a unei urme umane. Agentul principal de poliție Adrian Pop a captat atenția publicului prin utilizarea pulberii magnetice negre pentru a prelucra urma mâinii unui voluntar, explicând detalii despre grăsimea lăsată de glandele sebacee și cum ajută crestele la identificarea autorului unei acțiuni. Interesul celor prezenți a fost și mai mult amplificat de prezența specială a câinelui de lup Man, partener de lucru al agenților de poliție.

Oportunități de voluntariat și socializare

Elena, o tânără voluntară la eveniment, ne-a mărturisit entuziasmul ei de a contribui la organizare: „Am ales să fiu voluntară pentru că îmi place să ajut oamenii. Anul trecut nu am participat și am spus că anul acesta vreau neapărat. Aș recomanda tinerilor să vină pentru că te ajută să socializezi, să îți faci prieteni, eu cel puțin pentru asta am venit”.

Nocturna Bibliotecilor la Târgu Mureș – O tradiție în dezvoltare

Tema evenimentului s-a concentrat pe explorarea unor aspecte ce țin de activitatea detectivilor și a investigatorilor, organizatorii, colaborând îndeaproape cu poliția și alte asociații. Monica Avram, directoarea Bibliotecii Județene Mureș, ne-a adus la cunoștință câteva detalii organizatorice: „Nocturna Bibliotecilor este un eveniment cu o deja îndelungată tradiție și la Târgu Mureș, Biblioteca Județeană Mureș încearcă să aducă ceva nou, chiar dacă plecăm de la o tradiție, dar fiecare ediție pe măsură ce trec anii dezvoltă altceva. Anul acesta tema este „Noaptea Detectivilor de Carte” deci, vorbim de mistere, enigme, vorbim de tot ceea ce există dincolo de ce vedem. În mod firesc parteneriatele cu poliția, cu diverse asociații care să se preteze prin activitate pe această temă nu aveau cum să lipsească, acesta este motivul pentru care laboratorul de criminalistică este instalat pe stradă”.

Entuziasmul publicului și perspectivele de viitor

Pe lângă atracțiile practice ale evenimentului, „Noaptea Detectivilor de Carte” a reușit să capteze interesul și prin abordarea educativă.

„Mi se pare un eveniment destul de interesant mai ales pentru că încă mă gândesc dacă aș vrea să studiez criminalistica ulterior la facultate. Mi se pare potrivit atât pentru adulți, adolescenți, cât și pentru cei mai mici. Aș vrea să văd mai multe evenimente de acest gen în oraș”, ne-a spus o tânără pasionată de criminalistică.

Comisarul șef de poliție Gabriela Pîncă a subliniat importanța evenimentului pentru comunitate și colaborarea interinstituțională: „Având în vedere tematica, colegii de la Bibliotecă s-au gândit că ar fi interesant pentru copii și pentru adulți să afle cât de ceva din culisele muncii de investigare. Cei care investighează anumite fapte, indiferent că sunt accidente rutiere sau fapte cu violență sau orice altceva, sunt sprijiniți în permanență de colegii de la serviciul de criminalistică și aceasta este partea vizibilă mai ușor și atractiv de prezentat. Colegii mei au venit cu o trusă de criminalistică, au simulat aici pentru ca lumea să vadă cum se delimitează un loc al faptei, au exemplificat două-trei probe, le-au explicat cum se caută ipoteze și cum să nu pleci cu prejudecăți”.

Biblioteca contribuie la educarea unei comunități informate și implicate

”Noaptea Detectivilor de Carte” a demonstrat, încă o dată, că Biblioteca Județeană Mureș nu este doar un spațiu dedicat lecturii, ci și un loc de întâlnire pentru comunitate, un spațiu unde ideile și curiozitatea sunt încurajate și explorate. Evenimentul a continuat cu numeroase activități, seară de poveste, vânătoare de comori, o serie de jocuri interesante, dar și cu un moment artistic susținut de elevele de la Palatul Copiilor, toate acestea având în centru interesul și curiozitatea participanților.

Alisia BALOGH