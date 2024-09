VIDEO-FOTOREPORTAJ: ”Kids Day” cu Marius Copil, la Târgu Mureș. ”Tot timpul munca, disciplina bate talentul”

Cunoscutul și apreciatul jucător de tenis Marius Copil a participat sâmbătă, 28 septembrie, în incinta Bazei Sportive Forza din Târgu Mureș, la un ”Kids Day” organizat cu prilejul desfășurării turneului internațional de tenis INTARO Trophy.

Fost ocupant al locului 56 în ierarhia mondială a jucătorilor profesioniști de tenis (ATP), Marius Copil a interacționat, timp de aproximativ o oră, cu mai mulți iubitori juvenili ai ”sportului alb” veniți la ”Kids Day” cu scopul de a avea o amintire de neuitat alături de sportivul originar din Arad.

Reporter: Domnule Marius Copil, cu ce ocazie la Târgu Mureș?

Marius Copil: Bună ziua am venit să joc cu niște copii, astăzi am făcut un ”Kids Day” împreună cu Andrei Mlendea. Vrem să să-i facem pe copii să vină cât mai des la tenis, să înceapă să să joace tenis pentru că este un sport frumos și – de ce nu? – să calce pe urmele celor care au fost acolo, sus, în primii 100 (din Clasamentul ATP – n.a.).

Rep.: Cum vă simțiți în calitate de jucător care inspiră generațiile mai tinere?

M.C.: Mă bucur foarte mult să văd că pot să-i inspir pe cei tineri, mă bucur că pot să bat mingea cu ei și să vin cumva să le dau un imbold să joace tenis și sper să îi văd peste câțiva ani tot mai buni și – de ce nu? – campioni naționali și mai sus.

Rep.: Tenisul nu are așa o popularitate mare, cum are de exemplu fotbalul. După părerea dumneavoastră, ce ar trebui făcut pentru ca generațiile tinere, copiii, să se îndrepte către tenis?

M.C.: Da, este greu să ne comparăm cu fotbalul pentru că e un sport de echipă, sunt mai mulți jucători-jucătoare care practică fotbalul, dar și tenisul este un sport frumos, un sport care ajută la sănătate. Am văzut, sunt niște studii făcute cum că tenisul te ajută să trăiești mult mai mult decât orice alt sport și e un sport creativ în care trebuie să faci o tactică bună, să ai și tehnică și să fii și muncitor. Mi se pare un sport foarte frumos, de aceea l-am practicat și eu și sper să vină cât mai mulți copii la tenis, să joace, și așa o să avem și noi din nou campioni.

Rep.: Cel mai bun exemplu sunteți chiar dumneavoastră, am văzut că sunteți într-o formă fizică foarte bună. Care e secretul aceste forme fizice?

M.C.: Nu cred că este vreun secret. Iubesc sportul, îmi place să fiu bine fizic, să fiu sănătos, să mănânc sănătos, să am grijă de mine. Și acum mă pregătesc din nou pentru turnee, pentru că am avut o pauză de șase luni de zile în care m-am și operat și acum vreau și eu la sfârșit de de an să reîncep cu turneele profesioniste.

Rep.: Apropo de rețete, de exemplu în tenis rețeta succesului este suficient talentul?

M.C.: Nu. Tot timpul munca, disciplina bate talentul. Deci cel mai important este disciplina, munca și dacă ai și talent, asta este un plus bun, dar cel mai important este disciplina și talentul, și munca.

Rep.: După părerea dumneavoastră, de ce nu sunt mai mulți jucători români în Top 100, așa cum ați fost dumneavoastră?

M.C.: Este este o perioadă diferită acum, sper cu turneele acestea care se organizează acum în fiecare an la noi, sunt acum 16, sper că de la anul o să fie și mai multe, să putem să ajutăm sportivii să joace cât mai mult acasă, pentru că sunt costuri mai puține. Putem ajuta copiii cu wild-carduri, să joace direct pe tablou, să joace pentru puncte ATP, și cred că prin a le oferi mai multe turnee în țară așa poți să și crești jucători. Dacă nu o să facem câțiva ani buni de turnee în țară, va fi greu să scoatem jucători, pentru că tenisul este un sport scump și trebuie să ajutăm copiii, să-i susținem ori cu wild carduri și financiar pentru a ajunge cât mai sus.

A consemnat Alex TOTH