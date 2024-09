Lucrările din Reghin, prezentate de Márk Endre

În deschiderea ședinţei ordinare a Consiliului Local Municipal Reghin care a avut loc miercuri, 25 septembrie, primarul Márk Endre a trecut în revistă principalele lucrări la zi la nivelul municipiului Reghin. Acestea au în vedere strada Apalinei, zona centrală a orașului, strada Pandurilor precum și lucrările la bazinul didactic de înot.

„Legat de Strada Apalinei, tronsonul LIDL – Bujorului, am putut în timpul real să-l finalizăm în sensul că am putut reda circulația traficului greu în primul rând, trafic care ne-a perturbat circulația din zona centrală o perioadă lungă în această vară. Sunt bucuros că am putut să-l finalizăm în timpul util propus de constructori și avizul dat de Poliția Națională. Continuăm cu strada Apalina, de la Bujorului în jos. În acest an trebuie să terminăm obligatoriu proiectul acesta, pentru că așa este în contract, fapt pentru care se lucrează intens, astfel încât până la sfârșitul lunii noiembrie să avem asfalt integral până în zona Apalinei, respectiv străzile Șoimilor și Căprioarei”, a precizat primarul Márk Endre.

Reabilitarea zonei centrale

Edilul șef al Reghinului a punctat lucrările care au avut în vedere zona centrală a municipiului. „În sfârșit, după lupte seculare, centrul orașului și-a regăsit adevărata față. Am scăpat de stâlpi, de cabluri, am pus stâlpi noi care redau adevărata față orașului, clădirile ies în evidență. În sfârșit putem spune că centrul istoric și-a recăpătat forma pe care am așteptat-o de foarte mult timp.

Odată cu centrul orașului, am finalizat și Parcul Central, am pus bănci noi, coșuri de gunoi noi, estetice. Am putut finaliza și fântâna arteziană, lucrare care a avut un succes foarte mare. Am ajuns să fiu întrebat și din alte localități cum am putut face această lucrare. A fost o idee bună, fântâna veche care o stagnat mai mult de 20 de ani, care nu a avut nicio atribuție frumoasă către cetățeni, am putut să o finalizăm. Momentan așteptăm și obiectele de joacă care, conform informațiilor pe care le dețin, în două săptămâni trebuie să ajungă din Spania și atunci o să fim finalizați integral în ce privește parcul. Vom avea o zonă centrală frumoasă, cu o fântână arteziană nouă, cu parc nou care este pavat cu granit și cu piatră cubică, cu teren de joacă”, a precizat primarul municipiului Reghin.

Continuarea lucrărilor

„Zilele trecute am am avut o discuție cu directorul de la Electrica, atât cel din Reghin, cât și cu cei de la județ, și avem promisiunea ca să extindem reabilitatea zonelor centrale. Dorim să continuăm introducerea cablurilor în pământ pe strada Republicii și pe mai multe zone care ies practic din zona centrală, pe strada George Coșbuc, continuăm mai departe de Borotea, pe Eminescu, Terasei, zone în care vrem să continuăm acest proiect. Sper să continuăm, avem toate premisele să obținem și finanțarea. Recunosc că a durat prea mult decât ne așteptam. Nu puteam influența nici constructorul pentru că un constructor își face treaba cum poate. Dacă reziliezi contractul perioada de implementare devine de două-trei ori mai mare. Am decis să ducem până la capăt lucrarea cu acest constructor, dar în final am reușit. Știu că s-a făcut prea mare disconfort în zona centrală, important că acum avem în o zonă centrală frumoasă, o zonă îngrijită pe care încercăm să o extindem”, a spus primarul Márk Endre.

Alte lucrări aflate în desfășurare subliniate de primarul municipiului Reghin sunt cele legate de bazinul de înot și reabilitarea străzii Pandurilor. „La bazinul de înot, avansăm cu lucrările la această investiție. Deși am început târziu, suntem în grafic. Constructorul vrea să închidă lucrarea, să aibă acoperiș deasupra capului până la iarnă, să poată să efectueze lucrări de iarnă. Sper să aibă finanțarea necesară de la CNI. Ei n-au nimic de făcut decât să construiască și să avanseze. Legat de strada Pandurilor, acolo un pic s-a rupt lucrarea în două pentru că, atâta timp cât s-a continuat cu traficul greu de la Lukoil în jos. Acum, o să vină lucrarea și spre centru, adică spre Căliman, așa că o să lucreze în două fronturi. Vrem să avansăm cât mai mult astfel ca până la iarnă să putem să predăm partea de trafic ca să nu fie acea acea zonă de disconfort. Sper să putem finaliza până la iarnă zona Pandurilor”, a declarat Márk Endre.

Alin ZAHARIE