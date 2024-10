FOTOREPORTAJ: Lansarea cărții ”Scrisoare pentru prietenii mei”: Plan de vitalitate și sănătate până la bătrânețe

Cine nu își dorește să ajungă la o vârstă înaintată, să aibă sănătate, o stare de bine și o calitate bună a vieții? Dar cum putem ajunge la un astfel de deziderat? Ne răspunde într-un mod foarte ușor de înțeles, oferind informații complexe, Prof. Dr. Ana Bratu, în cartea sa ”Scrisoare către prietenii mei”. Cartea este un adevărat manual despre înțelegerea corpului uman, felul în care funcționează, ce îl îmbolnăvește și cum poate fi menținut sănătos pentru cei ce doresc să ajungă sănătoși la vârste înaintate.

Evenimentul de lansare a cărții, ce a avut loc joi, 26 septembrie, la Hotel Sandoria din Târgu Mureș, a adunat alături de scriitoarea Ana Bratu prieteni și cunoștințe, persoane care la un moment dat au beneficiat de ajutor din partea sa, în calitate de medic, pentru anumite probleme de sănătate.

Personalitate marcantă a centrului medical universitar Târgu Mureș, Prof. Dr. Ana Bratu a avut de-a lungul carierei sale o activitate prolifică în cadrul medicinei alopate, în domeniul medicinei interne și a gastroenterologiei, a inițiat primele cursuri de ecografie abdominală în centrul universitar târgumureșean, iar mai târziu și-a completat studiile aprofundând tehnicile moderne ale medicinei alternative, respectiv biorezonanța MORA. Anii de după pensionare și i-a dedicat studiului.

”De-a lungul anilor am adunat în mintea mea învățăturile atâtor oameni înțelepți. Le-am analizat, le-am stocat în memoria mea și m-am străduit să le aplic în viața de zi cu zi. Acum, din dorința de a împărtăși sentimentele mele de recunoștință pentru tot ce am învățat, am scris această carte. Sper să fie de folos prietenilor mei. Dar poate cel mai important motiv pentru care am scris această carte este de a-i introduce pe prietenii mei în cele mai recente descoperiri din științele despre OM. Ultimii 50 de ani se caracterizează printr-o explozie de noi informații în toate domeniile medicinei. Paginile care urmează vă vor asigura accesul la astfel de informații din care unele încă stau în culise. Știința prelungirii vieții va face ca tot ceea ce părea până acum doar un vis să devină realitate. O viață sănătoasă și longevivă este la îndemâna noastră”, a motivat scriitoarea decizia de a scrie cartea.

Complexitatea ființei OM

”Scrisoare către prietenii mei” reprezintă o ”incursiune într-o lume mirifică în care trăim cu toții interconectați”. Prof. Dr. Ana Bratu vorbește în carte despre cultura profilaxiei, despre faptul că oamenii se bazează pe medicina chimică, considerând-o ”validă pentru toate afecțiunile lor. Cu cât folosesc mai multe medicamente, cu atât se simt mai în siguranță.”, însă ”stilul de viață, nutriția, efortul fizic, mediul, felul de a gândi și a aborda viața cu toate problemele ei nu sunt luate în considerare. De asemenea, este un subiect tabu discuția despre ”stilul de viață cu obiceiurile culinare, culcarea la ore târzii, lipsa de mișcare și obiceiul de a trăi între birou și pat”.

Cartea amintește despre complexitatea ființei OM, despre lumile din interiorul ființei umane- corpul fizic, despre celulă și membrana celulară care este ”creierul celulei” și care pune ”controlul vieții în mâinile noastre”. ”Genele transmit doar câteva caracteristici. Ceea ce se moștenește de la mamă și tată nu este destinul copilului. Dacă noi schimbăm un loc care nu ne place, plecăm în altă parte, genele pozitive se activează ca și cum am avea un întrerupător în membrana celulară. Nu le poți activa dacă nu ai o gândire pozitivă, o gândire genomică. În plus, trebuie să fim foarte atenți ca acel mediu din jurul celulei să corespundă unei minți genomice”, a precizat Prof. Dr. Ana Bratu în cadrul evenimentului de prezentare a cărții. Cartea amintește despre corpul mental-emoțional , ce influențează major sănătatea, corpul informațional, ce este alcătuit din mintea conștientă, mintea subconștientă și mintea supraconștientă.

Mintea subconștientă, o minte a obiceiurilor

Scriitoarea a amintit de faptul că mintea umană este una subconștientă în proporție de 95%, restul de 5% fiind mintea conștientă, care este mintea creației, este mintea din prezent, ce ne determină personalitatea și ne face să fim unici. Mintea subconștientă se formează încă din uterul mamei în ultimele trei luni de sarcină și aici sunt incluse obiceiuri, ritualuri, comportamente ale strămoșilor, copilul ce urmează să se nască având deja o bază de date. Mintea subconștientă continuă să se formeze până la vârsta de 7 ani, ceea ce ”permite programarea creierului copilului de către părinți și ambient cu credințele și obiceiurile lor”. ”Așa cum ne creștem copiii, implementăm tot felul de obiceiuri în mintea lor, așa vom transmite lucrurile pe care le facem generației următoare. Este foarte important pentru că în felul acesta noi transmitem din generație în generație de fapt același lcru. Nu putem să ne așteptăm să avem o altă generație mai pozitivă, mai plină de calități, dacă noi, ca părinți, nu am fost atenți, nu am știut să ne purtăm ca niște ingineri geneticieni”, a subliniat scriitoarea.

Cartea vorbește despre reprogramarea minții subconștiente prin intermediul a cinci strategii, subliniază importanța și rolul corpului cuantic, a spiritului, a gândurilor. Sunt trecute informații importante despre cele trei creiere ale corpului uman, creierul inimii, format din 40 de mii de neuroni, ”ce știu tot ce se petrece în circulația sângelui, înregistrează diferitele modificări pozitive sau negative”, creierul din cutia craniană și creierul abdominal.

”De la cavitatea bucală și până la anus este o rețea extraordinar de bogată, cu miliarde de celule nervoase și ele se adună și comunică cu creierul prin intermediul nervului vag. Comunicarea este bilaterală. În tubul nostru digestiv se găsesc microbiomii, care sunt microorganisme ce dau naștere la enzime, detoxifică, ajuta foarte mult digestia. Acești microbiomi se găsesc în fitonutrienții noștri, au denumire de prebiotice și probiotice. Prebioticele sunt substanțele care hrănesc probioticele și ele se găsesc în ceapă, usturoi, mere. Dacă microbiomul este deficitar sau este introdus ceva în tubul digestiv care a distrus microbiomul pozitiv atunci apar fenomene neurologice și psihice. S-a observat că depresia, anxietatea, Parkinson au întotdeauna microbiomul modificat și recomandarea este ca în momentul în care se întâmplă să fii depresiv, anxios este foarte bine să fii atent la ce mănânci, pentru că aceste lucruri figurează pur și simplu ca medicamente care vindecă anxietatea. Se pare că pe viitor nu vor mai fi tratate bolile psihice cu medicamente și se va examina tubul digestiv și felul în care sunt metabolizate alimentele și felul în care există microbiom sănătos care devine patogen”, a explicat Prof. Dr. Ana Bratu în cadrul prezentării cărții sale.

Mediul influențează sănătatea organismului

Nu suntem afectați doar de alimentație, stil de viață, ci și de mediu, de smogul electromagnetic, ce cauzează simptome greu de concretizat, persoanele afectate prezentând simptome de ”senzație de plin, de ceață în cutia craniană, tulburări de echilibru cu cădere și traumatisme minore care nu se pot explica”, fiind resimțite de oameni ”cu responsabilități, care se plâng de faptul că nu-și mai pot organiza munca. Apare o stare de epuizare, blocaje, conflicte, migrene, capacitatea de concentrare mentală scade, apar probleme cardiovasculare, neurologice, hormonale și ale aparatului respirator, depresie, anxietate, mintea haotică, nu pot fi prezenți, nu se pot organiza pe plan mental, nu pot începe lucruri noi.”

”În ultimul timp, oameni destul de sănătoși veneau (la consult – n.a.) cu simptomatologie foarte bizară și nu puteai să încadrezi nicăieri stările de amețeală. Nu mai puteau să-și organizeze lucrurile și atunci despre ce era vorba? O situație pe care medicina alopată nu a luat-o în considerare: este vorba de faptul că absolut totul emite câmpuri magnetice. Telefoanele, aparatura electronică produce smog electromagnetic. Noi ne uităm, nu vedem nimic, dar în realitate este plin cu smog electromagnetic, care are un efect neplăcut asupra hipocampului și hipotalamusului. Aceste două formațiuni din creier își iau energia din pământ și din cer, iar smogul electromagnetic face un baraj între formațiunile din creier și câmpurile acestea energetice. Din acest motiv apar acele simptome care deocamdată nu sunt luate în considerare și în schimb duc la niște manifestări foarte neplăcute, astfel încât, în cele din urmă, oamenii ajung la psihiatrie și sunt considerați uneori chiar cu boli destul de grave”, a atenționat medicul.

În astfel de situații examinarea cu aparatul de biorezonanță pune în evidență electrostresul, dar și cauzele pentru care apare. În carte, Prof. Dr. Ana Bratu scrie despre modul în care electrosmogul afectează calitatea vieții, oferind exemple din cazuistica avută în anii de practică, dar și cum poate fi el contracarat.

Plan de vitalitate pentru o viață sănătoasă

Cartea aduce informații despre conceptul de îmbătrânire și cum se poate ajunge la o bătrânețe liniștită, fără probleme de sănătate. Putem da ani vieții sau viață anilor? Ce anume ne face să îmbătrânim? Sunt întrebări la care savanții încearcă să ofere răspunsuri cât mai precise, s-a găsit găsit legătura cu telomerii, dar și aici mediul este cel care ajută, spune autoarea cărții ”Scrisoare către prietenii mei”. ”Dacă de-a lungul vieții ai știut cum să îți folosești aceste creiere (al inimii, din cutia craniană, al tubului digestiv – n.a.) poți să ajungi la bătrânețe să fii un om întreg, deștept, care are preocupări și spre care toată lumea revine”.

Elementul central al cărții, așa cum a afirmat în deschiderea evenimentului de lansare Valentina Șanta, moderator al evenimentului, este un ”plan de vitalitate, pe care dacă înțelegem să-l respectăm rezultatele vor fi pe măsură”. Planul de vitalitate presupune respectarea unor reguli, obiceiuri zilnice, ce includ apa vie, respirația, alimentația, în carte se amintește de alimentele sănătoase și cele ce cauzează intoleranțe, somnul, efortul fizic, gimnastică de întreținere, mersul pe jos, socializare, emoție, succes, satisfacție.

”Pentru a ajunge la un sfârșit bun, la o viață bună și la o vârstă înaintată trebuie să fii foarte conștient toata viața, fiindcă ai multe reguli care privesc nutriția, mișcarea, socializarea, felul în care gândești. Dacă le practici așa cum cere natura atunci poți să ajungi la o vârstă înaintată și să fii sănătos. Dacă nu, atunci uzura își spune cuvântul și apar diferte boli de care fiecare se teme”, a conchis autoarea cărții ”Scrisoare către prietenii mei”.

Arina TOTH