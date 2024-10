Împătimiții Kangoo Jumps din România se reunesc la Reghin. ”Euforie pe Ghete” în Piațeta Libertății

A venit și ziua mult așteptată pentru iubitorii Kangoo Jumps din Reghin și nu numai, ediția a IV-a a evenimentului „Euforie pe Ghete” care va fi găzduit și în acest an de Piațeta din cartierul Libertății. Evenimentul de astăzi, 5 octombrie 2024 este organizat de Asociația Kangoo Club Reghin, cu sprijinul Primăriei Municipiului Reghin și al Consiliului Local, în parteneriat cu Kangoo Jumps România și va reuni peste 250 de împătițiți ai acestui minunat sport din țară și din străinătate.

Începând cu ora 14, locația tradițională de desfășurare a evenimentului se va colora de negru și galben, dress code-ul ales de organizator pentru această a 4-a ediție „Euforie pe Ghete”, eveniment devenit emblematic pentru iubitorii Kangoo Jumps din întreaga țară, titulatură care încet, încet urmează să fie înlocuită ca urmare a caracterului internațional din acest an. În premieră, anul acesta vor fi invitați speciali din Italia, Serbia și Germania care, alături de cei mai reprezentatii instructori Kangoo Jumps din țară vor oferii un nou moment de euforie pe ghete

Mai trebuie amintit faptul că pe parcursul evenimentului care va debuta azi, începând cu ora 14, se vor organiza mai multe tombole cu premii minunate, inclusiv 2 perechi de ghete originale Kangoo Jumps, rucsacuri și tricouri personalizate! În cadrul evenimentului, vom fi pregătite momente inedite și surprize pentru a face din această ediție o experiență memorabilă.

Protagoniștii ediției din acest an „Euforie pe Ghete”

Kinga Sebestyén, fondatoarea comunităţii Kangoo Jumps România (www.kangooclub.ro), a demonstrat cum un sport creat inițial pentru recuperare a intrat în Cartea Recordurilor cu cea mai mare clasă de Kangoo Jumps din lume, adunând 2.000 de entuziaști pe ritmuri de energie pură! Kinga, revine la Reghin pentru a aduce din nou frumusetea și bucuria Kangoo Jumps!

„Ştim cât de mult iubiti energia și entuziasmul pe care le transmite în fiecare antrenament, așa că vå invitåm så vå alăturati și să experimentati beneficiile ghetelelor originale #trusttheoriginal. Indiferent de vârstă, vetị descoperi un antrenament care promovează mişcarea, recuperarea medicală, arderea grăsimilor și protejarea articulatiilor și a coloanei. Vă așteptăm cu drag” a precizat Kinga Sebestyén, fondatoarea comunității Kangoo Jumps din România.

Bucuria de a face mișcare împreună!

Adina Ința, profesor de educație fizică şi sport, cu o vastă pregătire și experiență practică în acest domeniu, a transformat pasiunea pentru mişcare într-o adevărată vocație. Certificată în sport din 2007 şi instructor internațional Kangoo Jumps din 2012, Adina îmbină cu succes energia copiilor şi pasiunea pentru dans, inspirând generații întregi să descopere frumusețea și beneficiile sportului. Adina, mereu în căutarea evoluției, a făcut pasul spre presenter național Kangoo Jumps în 2023 continuând să-i motiveze pe toți cei din jurul său.

„Vino să simtį magia fiecărui salt și bucuria de a face mișcare împreună! Te aștept cu multă energie și entuziasm la evenimentul nostru din Reghin!”, a fost mesajul transmis deAdina Ința, instructor internațional Kangoo Jumps, președintele Asociației Kangoo Club Reghin.

Crina László: „Putem descoperi noi pasiuni și bucurii”

Crina László, vicepreședinte Asociația Kangoo Club Reghin, instructor Kangoo Jumps de un an, specialist cu peste 17 ani experiență în Marketing şi mamă a unui băiețel minunat. Ču o pasiune pentru voluntariat și o dorinţă constantă de a se implica în tot ceea ce face, propune şi dezvoltă împreună cu colegele din asociaţie initiative care aduc beneficii comunității. Deşi în 2011, după o operație, i s-a interzis orice tip de sport, inclusiv săriturile, a ales să încerce Kangoo Jumps cu o anumită reticență, dar a descoperit că acest sport îi face bine atât fizic, cât și emoțional.

„Cred cu tărie că frica de necunoscut ne poate opri, dar, ascultându-ne corpul și provocându-ne limitele, putem descoperi noi pasiuni și bucurii. Vă aștept cu drag så ne bucurăm împreună de magia Kangoo Jumps și de o comunitate minunată!”, a precizat Crina László, vicepreședinte Asociația Kangoo Club Reghin.

Dragoste la prima săritură

Sorina Bucin, Secretarul Asociației Kangoo Club Reghin, instructor Kangoo Jumps de un an, mamă a doi copii și cu un job full-time. Cu zâmbetul mereu pe buze şi un spirit de echipă de neegalat, Sorina este întotdeauna acolo pentru a oferi sprijinul necondiționat, indiferent de provocările care apar. Pasiunea ei pentru Kangoo Jumps și dedicarea față de sport o motivează să îşi urmeze visul, împărtăşindu-şi energia şi entuziasmul cu toți cei din jur.

„Pentru mine Kangoo Jumps este un miracol apărut neașteptat în viata mea, o dragoste la prima săritură, care m-a plimbat pe cele mai înalte culmi de fericire, împlinire şi entuziasm, transmitându-se în tot ceea ce fac în viata de zi cu zi”, a precizat Sorina Bucin, Secretarul Asociației Kangoo Club Reghin.

„Kangoo Jumps m-a făcut så uit de toate grijile și problemele. Mă binedispune, mă încarcă de energie și pot spune că acest sport m-a salvat de multe ori. Vă invit să descoperiti această senzație minunată la Reghin! ” – Cora Cotfas, instructor Kangoo Jumps din Toplița.

„Sunt extrem de încântată să fac parte din această comunitate Kangoo Jumps și să vă întâlnesc pe toți la Reghin! Vă aștept så sårim împreună și să ne bucurăm de fiecare moment pe ghete!” – Raluca Tăvală, instructor Kangoo Jumps din Sibiu.

„Mă bucur enorm så fiu alături de voi pe 5 octombrie la Reghin. Vă aștept cu drag så sårim împreună și să ne distråm la Euforie pe Ghete! We love Kangoo Jumps!”- Simina Ungureanu, instructor Kangoo Jumps din Sibiu.

„Simt o mare bucurie când sunt pe ghete și nu pot decât să încurajez cât mai multă lume să încerce acest sport magic. Vă aștept cu drag la Reghin, så împărtăşim împreună energia și bucuria pe care Kangoo Jumps o aduce fiecăruia dintre noi!” – Cristina Suciu, instructor Kangoo Jumps din Oradea.

„Kangoo Jumps m-a ajutat så må redescopår la 51 de ani şi mă menţine în formă de atunci. Îmi doresc să sar cu ghetele magice și la 80 de ani! Abia aștept să ne bucurăm împreună la Reghin de energia și magia acestui sport!” – Edit Biro, instructor Kangoo Jumps în Sovata.

„Prin Kangoo Jumps, am descoperit nu doar beneficiile fizice, ci și puterea de a aduce oamenii împreună, sărind spre o viață mai sănătoasă şi mai fericită. Abia aștept să ne vedem la Reghin pentru o experiență de neuitat!” – Tünde Onița, instructor Kangoo Jumps din Oradea.

„Kangoo Jumps a fost dragoste la prima încălţare. La 55 de ani am devenit instructor, iar acum, la 56, mă bucur să inspir și să fac parte din această frumoasă comunitate. Vă aștept cu drag så ne bucurăm împreună de energia acestui sport!” – Florica Românaș, instructor Kangoo Jumps din Sighișoara.

„Kangoo Jumps m-a adus înapoi în lumea sportului, acolo unde muzica și mișcarea se împletesc într-o feerie de sănătate și frumusete. Sunt recunoscătoare că am descoperit acest sport, care mi-a readus

echilibrul fizic şi spiritual” – Fabiola Mureșan, instructor internațional Kangoo Jumps, Bistrița.

„Indiferent de distante, pasiunea pentru Kangoo Jumps må poartă la multe evenimente. Fiecare săritură este o dovadă că acest sport îti poate transforma viata, oferindu-tį nu doar sånåtate fizică, ci şi o comunitate minunată de oameni energici și dedicati. Abia aștept să ne vedem și să sårim împreună la Reghin!” – Ramona Grunesz, instructor Kangoo Jumps din Miercurea Ciuc.

„Te invit cu drag så ni te alåturi la evenimentul din Reghin, så descoperim împreună bucuria mișcării și să ne depăşim limitele într-o atmosferă plină de energie și zâmbete! Hai să ne distrăm și să facem sport împreună!” – Felicia Zbera, instructor Kangoo Jumps din Suceava.

„Cu inima plină de recunoștință pentru această minunată comunitate Kangoo Jumps, vå invit så ne reunim la Reghin pentru o nouă experienţă memorabilă! Haideți să ne bucurăm de mișcare, să ne motivăm unii pe altii și să simtim împreună magia Kangoo Jumps! Vă aștept cu drag!” – Cristina Drăgoiu, instructor Kangoo Jumps din Turda.

„Crezând cu tărie în beneficiile Kangoo Jumps, am reuşit să îmbin responsabilităţile de la cabinet și centrul de transfuzii cu plăcerea pentru mișcare. Această pasiune m-a motivat să devin instructor și să inspir prin exemplu personal către un stil de viată echilibrat și sănătos. Aştept cu mare bucurie reîntâlnirea cu toţi cei din comunitatea Kangoo Jumps la Reghin!” – Dr. Olivia Ligia Burtă, Medic primar de laborator și director al Centrului de Transfuzii Bihor.

„Pot spune cu siguranţă că, pe lângă numeroasele beneficii pentru sănătate, Kangoo Jumps aduce împreună oameni minunati, alături de care abia aștept să mă revåd la Reghin și să ne bucurăm împreună pe ghete!” – Elena Bartha Bujor, instructor Kangoo Jumps din Alba.

„Kangoo Jumps reprezintă pentru mine mai mult decât un simplu antrenament – este o formă de exprimare prin mișcare, o sursă de energie și libertate. Îmi place să creez coregrafii care îmbină perfect ritmul şi dinamismul acestui sport, oferind o experienţă plină de adrenalină și bucurie pe ghete. Abia aștept să împărtășesc această pasiune cu voi la festival! Ne vedem in număr mare, pe 5 Octombrie, la Reghin!” – Iulia Teleșpan, presenter Kangoo Jumps.

„Muzica, mişcarea și oamenii minunaţi mă încarcă de energie, iar toate acestea le regăsesc în comunitatea Kangoo Jumps. Mă bucur de fiecare dată să fiu alături de colegii mei la evenimente, så ne reunim ca o mare familie şi să împărtăşim din pasiunea și experientele noastre” – Carla Marissa Chiș (Tothăzan), instructor internațional și presenter Kangoo Jumps, Gherla.

„Sunt convinsă că exemplul personal este cea mai puternică formă de inspiratie, atât pentru familie, cât și pentru comunitate. Din dorinta de a fi un model pozitiv, am reușit să o inspir pe fiica mea, Denisa, så îmbrăţişeze acest sport minunat. Acum, și ea este instructor, iar împreună vă invităm să descoperiti bucuria și energia Kangoo Jumps!” Vă aşteptăm cu drag!” – Monica David, presenter Kangoo Jumps, Timișoara.

„Am descoperit acest tip de antrenament la o conventie sportivă și, după prima clasă, am realizat beneficiile sale incredibile pentru sănătate, energie și stare de bine. De atunci, am urmat toate cursurile necesare și am început så predau Kangoo Jumps, transmitând mai departe pasiunea mea pentru acest sport și impactul pozitiv pe care îl poate avea asupra vieţii fiecăruia. Vă aștept cu drag la eveniment så ne distrăm împreună”- Cristina Bratu, instructor și presenter Kangoo Jumps, București.

lulian Turculeț, este instructor international si presenter național Kangoo Jumps în lași. A absolvit facultatea de Educatie fizică și sport din Iaşi, din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” – lași. Este profesor de educatie fizică și sport și tot ce își dorea era să îi facă pe elevii săi så îndrăgească orice fel de activitate fizică sub orice formă. Iar acum, ca instructor international Kangoo Jumps și presenter national, își dorește să atragă lumea către un stil de viaţă sănătos, bazat pe sport și o alimentatie echilibrată.

„Abia aștept să ne revedem la Reghin! Este o mare plăcere să fiu alături de voi și să ne bucurăm împreună de acest sport care ne aduce zâmbete și energie!” – Ildikó Marica, instructor și presenter international Kangoo Jumps.

„Este o adevărată bucurie så fiu la Reghin și să fac parte din acest eveniment minunat! Kangoo Jumps aduce oamenii împreună prin energie și distracție, și abia aștept să sărim și să ne bucurăm împreună!” – Fejdi Emma din Serbia, CEO Mimi Jumpfit și instructor cu experiență în Kangoo Power și Bootcamp.

„Am participat la numeroase evenimente și festivaluri în mare parte în Europa Occidentală, dar de data aceasta sunt extrem de bucuroasă ca echipa mea a acceptat invitatia de a onora evenimentul Euforie pe ghete în Reghin, România Multumesc pentru invitatie Kinga&Crina și abia abia aștept så le fac cunoștință italienilor mei cu meleagurile noastre românești și să sărim împreună pe 5 octombrie în Reghin” – Denisa Aldea, fondatoarea și președinta Asociației ASD Kangoo Jumps con Denise din Roma, Italia.

„Mă bucur enorm, må simt onorată și le multumesc din suflet fetelor de la Asociatia Kangoo Club Reghin, pentru invitatia de a participa la acest eveniment special. Abea aștept så ne revedem, să sărim și să ne distrăm împreună! – Gerty Klamer-Lung, instructor internațional Kangoo Jumps, Germania.

Alin ZAHARIE