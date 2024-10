FOTOREPORTAJ: Tauri de top, la Parada Taurilor Semtest-BVN

17 tauri de toată frumusețea au defilat la cea de-a 22-a ediție a tradiționalei Parade a Taurilor Semtest-BVN Mureș, eveniment organizat sâmbătă, 5 octombrie, în proximitatea sediului companiei Semtest BVN-Mureș din Sângeorgiu de Mureș.

Evenimentul a avut aproape de toate: o prezentare a celor mai valoroși tauri din portofoliul Semtest-BVN Mureș, mesaje transmise de către invitați relevanți din domeniul zootehnic, audierea în premieră a Imnului Semtest-BVN Mureș, tombolă cu premii, alte premii speciale, vizitarea unor standuri tematice amenajate de firme partenere, momente prețioase de socializare și o competiție pentru desemnarea celui mai frumos taur.

”Mister Parada Taurilor”

În acest an, o comisie alcătuită din cinci experți a decis ca titlul de ”Mister Parada Taurilor” Semtest-BVN Mureș să îi revină lui Windspiel (numărul 14 în paradă), un exemplar din rasa Bălțata Românească-Simmental, în vârstă de 8 ani, cu următorul CV tehnic: conformație de 104, musculatură de 126, fundament de 100 și uger de 118.

”Taurul numărul 14 a fost folosit și pe mamele de tauri la nivel de România, atât Asociația din Mureș, cât și Asociația din Cluj l-au utilizat pentru a obține tăurași. Iată un taur de mare valoare genetică, el provine pe linia campionului mondial Wille și pe mamă pe linia campionului de asemenea mondial, pe Windspiel, deci o combinație foarte reușită, 123 valoare generală de amelioarare, 110 în lapte, 110 la carne și 112 în fitness. Un taur foarte, foarte echilibrat”, a detaliat ing. Valer Sician, director al Semtest-BVN Mureș și prezentator al paradei.

”Aș evidenția la acest taur și îmbrăcarea musculară, are 126 valoare de ameliorare. E un lucru important pentru că, așa cum știți, însușirile de rezistență sunt întotdeauna în ceea ce înseamnă musculatură. Deci, practic, acest plus îl are această rasă Bălțată, este foarte bine îmbrăcată în mușchi, ceea ce dă o rezistență foarte bună în producție”, a completat ing. Valer Sician.

Genetică de valoare mondială

În alocuțiunea sa de ”Bun venit”, adresată celor peste 700 de spectatori veniți la paradă, directorul Semtest-BVN Mureș a subliniat importanța utilizării geneticii de valoare în dezvoltarea fermelor autohtone.

”Deschidem cea de-a 22-a ediție a Paradei Taurilor în semn de apreciere și respect pentru toți cei ce înțeleg rolul și importanța geneticii și a reproducției în fermele crescătorilor de bovine în obținerea performanței”, a precizat ing. Valer Sician.

În același mesaj, ing. Valer Sician a afirmat că Semtest-BVN Mureș deține ”tauri cu care ne putem mândri la nivel european și la nivel mondial” și a subliniat rolul dublu al paradei: pe de o parte, ”o sărbătoare a celor care se ocupă de genetică și reproducție”, pe de altă parte un prilej optim pentru fermieri de a alege ”cu atenție, în urma descifrării genomului, ceea ce stă în codul genetic” al taurilor și ”ceea ce vor utiliza la însămânțări în perioada următoare.”

Mesaje de unitate pentru fermieri

La eveniment au participat invitați atât din domeniul administrației publice locale, județene și națționale, cât și reprezentanți ai unor instituții, asociații și organizații cu profil agricol și zootehnic, precum și tradiționalii parteneri din Germania ai companiei Semtest-BVN Mureș.

Astfel, amintim prezența în cocheta Arenă Semtest-BVN din Sângeorgiu de Mureș a următorilor oaspeți: Stefan Neuner – director executiv BVN Germania, Clemens Huck – președintele Consiliului de Administrație al BVN Germania, Daniel Buda – europarlamentar, vicepreședinte al Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală din Parlamentul European, dr. Ovidiu Butuc – pefectul județului Mureș, Ovidiu Săvâșcă – directorul Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură Mureș, Nagy Péter Tamás – directorul Direcției Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Mureș, Adrian Pintea – secretar de stat în Ministerul Agriculturii, ing. Sófalvi Sándor Szabolcs – primarul comunei Sângeorgiu de Mureș, Ciprian Dobre – fost prefect al județului Mureș, președinte al PNL Mureș, Mara Togănel – fost prefect al județului Mureș, Dumitrița Gliga – deputat PSD de Mureș și președintele PSD Mureș, ing. Nicu Bumb – directorul fabricii Mirdatod Prod SRL Ibănești, Petru Bordean – președinte al Federația Crescătorilor de Bovine din România, Ionel Chirilă – director executiv al Federației Crescătorilor de Bovine din România, Daniel Frei – președintele Uniunii de Ramură Națională a Cooperativelor din Sectorul Taurin – BOVICOP, Iasmina Blidar – directorul executiv al Uniunii de Ramură Națională a Cooperativelor din Sectorul Taurin – BOVICOP, Nicu Vasile – președintele Ligii Asociațiilor Producătorilor Agricoli din România, Ionel Arion – președintele Federației Naționale Pro Agro, Florin Bercu – directorul executiv al Uniunii de Ramură Națională a Cooperativelor din Secorul Vegetal, Miklós Fazakás – vicepreședintele Asociației Agricultorilor Maghiari din România și vicepreședinte al Ligii Asociațiilor Producătorilor Agricoli din România, Marian Timofti – președintele Federației Naționale a Degustătorilor Autorizați din România, Ioan Ladoși – președintele Asociației Productătorilor de Carne de Porc din România, dr. ing. Ioan Oroian – directorul Stațiunii de Cercetare și Dezvoltare pentru Creșterea Bovinelor Mureș, Iacob Boca – președintele Asociației Crescătorilor de Taurine din județul Mureș, Daniel Cherecheș – directorul Asociației Crescătorilor de Taurine Mureș, Ioan Vlasa – directorul general al FAER Reghin, Vasile Zdrenghia – președintele FAER Reghin și mulți alții.

”Mă bucur să văd tribuna plină, asta înseamnă că există o relație foarte bună în tot ceea ce se întâmplă practic aici. Mesajul meu pentru organizațiile profesionale este: fiți puternici alături de fermieri, pentru că așa este și în Germania”, a subliniat Clemens Huck.

”Dragi fermieri, știu că dumneavoastră aveți o muncă biblică, o misiune biblică, pentru că dați mâncare celor mulți și pentru asta îmi scot pălăria în fața dumneavoastră, pentru că nu este lucru ușor să stai uneori 25 de ore (zilnic – n.a.), le spun colegilor din Parlament, în fermă”, au fost cuvintele europarlamentarului Daniel Buda.

”Consider că acest eveniment nu este numai despre genetică, consider că acest eveniment este despre tehnologie, despre inovație și implicit despre performanță”, a punctat prefectul Ovidiu Butuc.

”Felicitări echipei Semtest-BVN din Sângeorgiu de Mureș pentru minunata Paradă a Taurilor, unică în toată țara, ce a avut loc astăzi! Ne mândrim că, avem o astfel de unitate de elită în comuna noastră!”, a transmis ing. Sófalvi Sándor Szabolcs.

Text și foto: Alex TOTH