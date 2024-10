CSM Târgu Mureș, prima victorie în deplasare a sezonului 2024-2025

Formația de baschet CSM Târgu Mureș a câștigat sâmbătă, 12 octombrie, în deplasare, cu scorul de 102-76 (19-28, 33-20, 31-16, 19-12), în fața formației CSM BBA Petrolul Ploiești, într-un meci contând pentru etapa a 4-a a Ligii Naționale de Baschet Masculin.

Pentru gazde au punctat: Stuckey Jr. 17 (3×3), Tsartsidze 16 (2×3), Kiss 15 (1×3), Corpodean 14 (4×3), Pîrvu 5 (1×3), Diaconescu 4, Angelian 3 (1×3) și Negoițescu 2. Au mai jucat: Movileanu, Pătraru și Borcan.

Pentru CSM Târgu Mureș au înscris: Martinic 25 (3×3), Gajovic 12 (2×3), Casale 11 (2×3), Șanta 10, Reljic 10, Jeremic 8 (2×3), Person 8, Șolopa 7, Borșa 6, Kiss 3 (1×3) și Rosenfeld 2. A mai evoluat: Bodo.

”Meciul de astăzi, după părerea mea, s-a decis pe baza a patru aspecte importante: în primul rând, atunci când adversarii noștri înscriau din toate pozițiile, nu am intrat în panică. În al doilea rând, în sfertul doi am descoperit punctul lor mai slab, pe care am reușit să-l exploatăm și să revenim în joc. Al treilea aspect este sfertul nostru trei, care a fost, ca de obicei, foarte puternic, precum și apărarea noastră, care a început să funcționeze deja din al doilea sfert. Al patrulea lucru a fost că jucătorii și-au asumat sacrificii, au început să apere și să atace inteligent, pentru că au înțeles că nu toată lumea poate înscrie multe puncte astăzi și s-au aliniat strategiei echipei. Sunt bucuros că am reușit să câștigăm cu un joc dominant pe terenul unei echipe care va deveni mai puternică mai târziu. Așteptăm cu nerăbdare pe suporterii noștri la următorul meci de acasă, pentru a ne aduce balanța pe plus!”, a declarat Faragó Péter, antrenorul principal al CSM Târgu Mureș.

În clasament, CSM Târgu Mureș are 6 puncte, cu două victorii și două înfrângeri.

(Redacția / Foto: Facebook – CSM Ploiești)