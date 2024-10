Lactatele de Ibănești, prezente cel mai mare târg destinat industriei alimentare din lume

După Săptămâna Verde de la Berlin, World Fashion Festival Awards Dubai, BIOFACH Nürnberg și Anuga Köln, SC Mirdatod Prod a bifat o nouă prezență de marcă la un prestigios eveniment din industria alimentară. Este vorba SIAL Paris, unul dintre cele mai mari și mai prestigioase evenimente din industria alimentară la nivel global, eveniment desfășurat în perioada 19 și 23 octombrie la Paris-Nord Villepinte.

SIAL Paris reprezintă un punct de reper în ce privește industria internațională a băuturilor și alimentelor, servind drept hub central pentru tendințe și inovații. Târgu atrage participanți de profil înalt, inclusiv profesioniști din procesarea alimentelor, managementul producției, designul fabricilor, igienă și procesarea deșeurilor, precum și producători alimentari, distribuitori, importatori, comercianți și specialiști HoReCa.

„Am fost prezenți în premieră la acest eveniment considerat ca fiind cel mai mare eveniment din industria alimentară care are loc atât în Franța la Paris cât și în Germania la Koln sub denumirea de Anuga. Am ajuns să fim prezenți la acest prestigios eveniment prin intermediul Ministerului Economiei. La diferitele evenimente importante din domeniul alimentar la care am participat ne-am întâlnit cu reprezentanți din acest minister care ne-au propus să fim și noi la cel mai mare târg din lume destinat industriei alimentare. La acest târg ne-am întâlnit cu foarte mulți distribuitori de produse în hipermarketuri, în domeniul HoReCa precum și în magazinele tradiționale de pe piața extra și intracomunitară. Acest eveniment de amploare pentru astfel de segment este organizat. Aici nu mergi să cumperi sau să vinzi, este destinat pentru încheierea de contracte, plus discuții de business care sunt de asmenea extrem de importante în angrenajul afacerilor. Ca să vă faceți o impresie, zilnic la acest târg se înregistrează sute de mii de vizitatori din întreaga lume. Pentru noi contează extrem de mult să putem fi prezenți la acest târg unde te întâlnești cu oameni extrem de importanți din domeniul alimentar. Am purtat diuscuții cu distribuitori de produse alimentare care cumpără produse de-ale noastre din hipermarketurile de la noi și o distribuie în străinătate, și nu direct de la noi. De asemenea, am stat la discuții cu furnizori care au auzit de produsele noatre, dar care nu au știut cine suntem, nu știau că avem continuitate, că avem producție mare care ne perimite să facem export. Contează enorm de mult aceste întâlniri de la evenimentele foarte mari prin care te faci cunoscut, plus că ai posibilitatea să-ți faci contacte, colaborări cu diferiți jucători din industria alimentară. Practic, la acest tip de târguri te întâlnești cu toată lumea importantă din domeniul alimentar. Rămâne ca după terminarea acestui eveniment să primim email-uri, să negociem prețuri. Ca o concluzie, lumea cere ieftin și cu termen de valabilitate, ceea ce în cazul nostru este mai dificil, în condițiile în care noi nu putem produce ieftin dat fiind faptul că noi avem produse doar din lapte, iar termenul de valabilitate conform produselor lactate fabricate din lapte crud ca și materie primă este mai mic, dat fiind faptul că sunt produse naturale, fără tot felul de amelioratori sau înlocuitori de lapte”, a declarat pentru Cotidianul Zi de zi, Nicu Aurel Bumb, directorul fabricii Mirdatod.

Standul Mirdatod

Lactatele de Ibănești au putut fi degustate în cadrul SIAL Paris, feedback-ul fiind unul extrem de pozitiv.

„Am avust stand propriu la acest eveniment unde vizitatorii au putut simți pe viu ce înseamnă gustul produselor noastre. Reacțiile au fost cât se poate de pozitive, toți cei care au gustat din produsele noastre, inclusiv reprezentanți ai marilor furnizori de produse din lume au spus că din copilărie nu au mai mâncat brânză cu gust de lapte. Preactic, nu le-a venit să creadă despre produsele noastre până nu le-au gustat. Mă refer aici de tradiționala deja Telemea de Ibănești, Regina Produselor Lactate, brânza de burduf, cașcavalul afumat, cașcavalul ecologic, cașcavalul montan și multe altele. Am fost cu o gamă largă din produsele fabricare de noi”, a precizat Nicu Bumb.

Prezența la târgul din Franța întărește ideea că Mirdatod Prod caută în permenență să fie în top, prezența la marile evenimente fiind impetuos necesară.

„Trebuie să avem un CV bogat în ce privește prezența la marile evenimente din domeniul industriei alimentare deoarece suntem printre cei mai mari procesatori de lapte din România și avem mare nevoie de piață de desfacere. Prin astfel de evenimente mari cum este și Sial Paris căutăm noi piețe de desfacere, să fim în trend cu lumea bună din acest domeniu, să aflăm ultimele noutăți, multe din acestea le poți afla doar dacă ești prezent la un astfel de eveniment”, a spus reprezentantul Mirdatod Prod.

Nouă certificare europeană

„Pengtru perioada următoare dorim o nouă certificare europeană pentru un nou produs de Ibănești. Este vorba de un produs certificat IGP (Indicație Geografică Protejată)”, a spus Nicu Bumb.

Alin ZAHARIE