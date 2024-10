Investiții majore în Mureș pentru dezvoltare și crearea de locuri de muncă

Fondul pentru o Tranziție Justă (FTJ) are rolul de a reduce impactul socio-economic al tranziției climatice, susținând reconversia economică în regiuni europene, inclusiv județul Mureș. Acesta oferă fonduri nerambursabile pentru investiții în IMM-uri, crearea de noi afaceri, cercetare, energie curată, recalificarea forțată de muncă și reducerea emisiilor de dioxid de carbon.

În cadrul Programului de Tranziție Justă 2021-2027, pe componenta “Investiții pentru dezvoltarea IMM care sprijină creșterea durabilă și crearea de locuri de muncă”, ADR Centru gestionează 11 proiecte a căror valoare totală cumulată este de 111.537.019,05 lei, adică peste 22,3 milioane euro, alte 19 cereri de finanțare fiind în faza de pre-contractare.

Potrivit Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru, recent, au fost semnate cinci contracte pentru companii cu o valoare cumulată de peste 7,35 milioane euro, din care se solicită fonduri nerambursabile de peste 3,92 milioane euro, acestea fiind Alexcom Impex SRL, Axi Plast SRL, Grup Simex SRL, Romflag SRL și Shirt Shop SRL.

„Companiile din Mureș au acum oportunitatea de a se dezvolta, iar nevoia lor de finanțare a fost subliniată de numărul mare de cereri, care au subscris aproape dublu față bugetul alocat dezvoltării întreprinderilor și antreprenoriatului. Valoarea totală cumulată a acestor proiecte depășește 280 de milioane euro, din care aproape 167,6 milioane euro sunt solicitate spre finanțare nerambursabilă. Concret, acțiunile finanțate în cadrul PTJ sunt orientate spre atenuarea efectelor negative de natură economică și socială cauzate de tranziția către țintele energetice și climatice ale Uniunii Europene pentru anul 2030 și o economie neutră din punct de vedere climatic la nivel european până în 2050. Firmele din Mureș vizează să-și dezvolte afacerile realizând construcții noi de hale și alte clădiri dotări moderne, achiziții de echipamente performante, pentru creșterea competitivității și a productivității întreprinderilor, susținând nu doar tranziția forței de muncă dar și folosirea energiei verzi”, a declarat Simion Crețu, Director general ADR Centru.

Proiecte de dezvoltare economică în județul Mureș

Alexcom Impex SRL va investi în Zona Băilor Sărate, comuna Sângeorgiu de Mureș, pentru a extinde capacitatea de producție a înghețatei artizanală. Proiectul, intitulat „Investiții în dezvoltarea activității economice a firmei Alexcom Impex SRL prin creștere durabilă și crearea de locuri de muncă”, va permite diversificarea produselor prin introducerea înghețatei tip sorbet de lămâie și portocale. Proiectul va dura 12 luni și va crea 5 locuri de muncă. Valoarea totală a investiției este de 4.258.604,34 lei, dintre care 2.541.687,91 lei sunt fonduri nerambursabile alocate prin Programul de Tranziție Justă.

„În municipiul Târgu Mureș, AXI PLAST SRL își propune extinderea capacității de producție a unității existente pentru confecții din polietilenă (saci menajeri). Realizarea proiectului contribuie la diversificarea economică a firmei, cu ajutorul echipamentelor achiziționate urmând a fi realizate produse care utilizează materii prime provenite integral prin reciclare (granule din polietilenă care conțin materie primă reciclată în proporție de 100%). Proiectul „Achiziția de utilaje pentru fabricarea sacilor menajeri pentru colectarea selectivă a deșeurilor” se va implementa tot într-o perioadă de 12 luni, va crea 3 locuri de muncă noi și are o valoare totală de 2.753.397,72 lei, din care 1.643.730,21 lei fonduri nerambursabile din resursele PTJ”, se mai regăsește în textul comunicatului.

Compania târgumureșeană Grup Simex SRL plănuiește să realizeze investiții în domeniul construcțiilor metalice prin proiectul „Dezvoltarea societății SC Grup Simex SRL”. Acesta vizează extinderea capacității de prestare a serviciilor de mecanică generală încadrate în Clasa CAEN 2562 și dotarea unității cu echipamente moderne pentru a implementa un flux complet de operațiuni. Proiectul va genera noi procese tehnologice și produse pentru companie și va crea 6 locuri de muncă în termen de un an de la semnarea contractului de finanțare. Valoarea totală a investiției este de 6.735.574,81 lei, din care 3.486.790,60 lei sunt fonduri nerambursabile.

„În Parcul Industrial Vidrasău din orașul Ungheni, firma ROMFLAG SRL va realiza o investiție pentru extinderea capacității totale de producție a facilităților existente, respectiv va crește capacitatea totală de producție a produselor din portofoliul existent al companiei. Valoarea totală a cererii de finanțare cu titlul ”Extinderea și dezvoltarea activității Romflag SRL prin investiții și modernizare tehnologică” este de 14.625.945,95 lei, din care 7.563.516,88 lei reprezintă valoarea nerambursabilă. Perioada de realizare a proiectului este de 24 de luni, fiind angajate 15 persoane. Compania va realiza aceleași categorii /grupe principale de produse, dar în cadrul fiecărei grupe/categorii va putea realiza alături de produsele existente (imprimate serigrafic și digital pe o singură parte) și produse imprimate digital double-sided (imprimare în policromie cu imagini pe ambele fețe). În plus Romflag va putea fabrica produse printate digital pe tipuri de materiale noi (de ex țesătură de tip SPUN – din materiale reciclate), materiale care nu pot fi utilizate in prezent cu tehnologia existentă”, se mai precizează în textul comunicatului.

Potrivit aceleiași surse, în municipiul Târgu Mureș, un nou apart-hotel cu 5 spații de cazare va fi construit de compania SHIRT SHOP SRL, pe strada Mihai Eminescu, nr 20, având o suprafață utilă de aproximativ 500mp. Noua construcție, cu regimul de înălțime Sp+P+2E, va fi edificată pe locul unde există în prezent clădiri neconforme, iar întreaga structură de primire turistică va beneficia de dotări moderne. Valoarea totală a proiectului „Dezvoltarea activității Shirt Shop SRL prin demolare clădiri existente și realizare clădire apart-hotel, amenajări exterioare și împrejmuire teren” este de 8.386.003,50 lei, din care 4.371.978,22 lei reprezintă valoarea nerambursabilă. Perioada de implementare este de 24 de luni, fiind angajate 9 persoane.

(D.C.)