Sfaturi despre relația cu banii, fără să fie afectat standardul de viață

Peste 70% dintre cheltuielile pe care le facem, le facem din emoție și din impuls, susține Sergiu Penciu, antreprenor și profesor de educație financiară, cu o vastă experiență în educația financiară.

El a oferit câteva sfaturi de educație financiară participanților la primul eveniment din roadshow-ul național Conferința ”Cariera ta 2.0”, organizată de comunitatea Reinventează-te, ce a avut loc în urmă cu câteva zile, la Hotel Privo din Târgu Mureș.

”Este important să învățăm să lucrăm cu banii, de ce sunt buni banii. Ca să poți să dezvolți relația cu banii ai nevoie să faci câteva lucruri foarte simple. Să îți organizezi bugetul, să știi cât intră și cât iese. Dacă câștig atât și cheltui atât care este rezultatul? Dacă dă cu minus ai o problemă, dacă dă cu plus ai o problemă dacă nu știi ce să faci cu plusul. Oricum ai o problemă dacă nu știi să te educi financiar și nu știi ce să faci cu banii. (…) Ce putem face ca atunci când este minus după egal să putem să ne organizăm mai bine banii este să facem un pas înapoi, să ne ducem din nou către cheltuieli și aici intervine emoția. Peste 70% dintre cheltuielile pe care noi le facem, le facem din emoție și din impuls. Pentru că emoția dă un impuls creierului care zice ”îți trebuie, acum, că nu-l mai găsești, acuma iau lucrul ăsta că fără el nu pot să trăiesc”. Ca profesor de educație financiară nu vă învăț să fiți zgârciți. Educația financiară nu este despre zgârcenie, educația financiară este despre organizarea banilor. În momentul în care impulsul vine asupra deciziei respective, ai nevoie de o regulă de 24 de ore. Du-te acasă 24 de ore și dacă după acest interval necesitatea de a cumpăra acel produs este la fel ca în momentul inițial atunci cumpără-l”, a fost sfatul oferit de Sergiu Penciu participanților la Conferința ”Cariera ta 2.0.”

Banii aduc fericirea dacă sunt bine organizați

România este pe penultimul loc în Europa la capitolul educație financiară, un element important de care trebuie să ținem cont pentru a avea un buget echilibrat, organizat, și care se personalizează în funcție de standardul de viață al fiecărei persoane.

”Acum trei ani de zile s-a făcut la Harvard un studiu în care gradul de fericire al persoanelor care au fost intervievate creștea pe măsură ce le creșteau veniturile. De ce? Pentru că banii aduc fericirea la modul, de data asta, demonstrat științific. Și iată cum se schimbă comportamentele în momentul în care aveți bani, în care știți că vă puteți baza pe niște bugete pe care le aveți organizate. Ca să poți să crești din punct de vedere financiar fii organizat, organizează-ți banii pe bugete. Din veniturile pe care le aveți în fiecare lună, cheltuielile de nevoi nu trebuie să depășească 50% din venituri, după care 20% se vor duce către dorințe și 30% îi economisiți pentru a investi, pentru viitor”, a continuat Penciu.

Banii în familie… subiect tabu

Unul dintre aspectele ce afectează bugetul unui cuplu este lipsa de comunicare și sinceritate în relația cu partenerul/ partenera.

”78% dintre cupluri se ceartă din cauza banilor, pentru că nu vorbesc despre bani, pentru că nu au o relație deschisă cu banii și după aia o relație deschisă acasă. 64% dintre partenerii de cuplu ascund informații legate de bani. Copiii sunt o foarte mare cheltuială. De 11 ani e o cheltuială pe capul meu! Dar sunt foarte happy, copilul este lumina ochilor. Atunci când vorbesc cu părinții care vor să aibă un copil le explic ce înseamnă cheltuiala. Vine cu aceste provocări de buget”, a adăugat Sergiu Penciu.

Investiția în propria persoană

Ca să poți să crești din punct de vedere financiar trebuie să investești și propria persoană, în educație pentru a acumula cât mai multe cunoștințe de care să te poți folosi pentru a face mai mulți bani.

”Prima și cea mai importantă este investiția în educație. Învață despre ceea ce îți place să faci, caută și vezi care sunt posibilitățile, investește în tine pentru că tu vei fi elementul principal în reinventare, cel care va face ceva pentru tine, pentru societate, pentru care vei fi plătit. Fii cel mai bun în domeniul tău și în momentul în care ai investit în tine nu are cum să nu-ți iasă. Abia atunci faci pasul eu sunt cel mai bun, eu pot să ofer asta comunității mele și atunci pentru asta voi fi plătit la adevărata mea valoare. Investiția în educație este cea mai bună investiție pentru că este a ta, cu cât știi mai mult și poți pune în practică mai multe, cu atât vei putea fi plătit mai mult. Eu am în fiecare lună un buget de 10% pe care îl dau pe cursuri, cărți, webinarii. 10% investesc în educație”, a argumentat profesorul de educație financiară.

Bugetul de siguranță

Frica de a rămâne fără bani este pe locul 4 în topul fricilor. Un buget de rezervă, care să cuprindă minim șase salarii nete, este recomandat să aibă fiecare persoană pentru perioada în care poate rămâne fără un loc de muncă, astfel încât să își poată menține standardul de viață până ce va exista o nouă sursă de bani.

”Perioada de siguranță de care ai nevoie în a te simți confortabil în absolut ceea ce faci, ca și buget, este de șase luni de zile, pentru că ai nevoie să păstrezi intact standardul de viață pe care îl ai. Dacă mâine se întâmplă ca sursa de venit să dispară, firma la care lucrați sau firma pe care o dețineți să se închidă, câte luni de zile vă permiteți fără să vă fie afectat standardul de viață? Minim șase luni de zile este nevoie să existe un buget de siguranță, adică șase salarii nete puse deoparte. În șase luni de zile, și este dovedit, ai posibilitatea să te redresezi oricare ar fi situația, să îți revii cu intrările cu banii la același nivel. În momentul în care ne afectează standardul de viață, apare presiunea, nevoia de a ridica din nou standardul de viață și atunci vei face orice e nevoie. Și când spui că accepți orice o să fii plătit foarte prost pentru că lumea o să profite, o să zică ”nu-i dau cât merită, îi dau cât vreau”, tu îți zici ”eu nu o să iau cât merit, o să iau orice doar ca să trăiesc”, a continuat Sergiu Penciu.

Datoriile în educația financiară

Profesorul de educație financiară a vorbit și despre modul în care trebuie privite datoriile, modul în care trebuie să ne raportăm la ele în educația financiară, fără să fie afectat standardul de viață. Mai exact, să fie integrate în bugetul planificat.

”Trebuie să le avem integrate în bugert. Ca să scapi de datorie ai nevoie să o planifici. Datoria este exact ca un credit la bancă. Spre exemplu, datorez 10.000 de lei și știu că trebuie să-i dau într-o anumită perioadă de timp. Nu o să stau până în ultima lună în care vine spre mine datoria, că nu am cum să o dau, și atunci eu îmi împart acea datorie pe perioada în care eu trebuie să o returnez. În momentul în care am ajuns la finalul perioadei am banii să dau datoria fără să-mi afecteze standardul de viață. Asta e legat de o datorie planificată. Dacă mâine vine ceva urgent, și nu ai banii te împrumuți. Sunt multe persoane care nu au buget de neprevăzut. După ce ai luat și rezolvat situația urgentă vei vedea că trebuie să acoperi acea datorie, să fii o persoană organizată, te uiți la toate cheltuielile și vezi de unde poți să tai astfel încât să iei o sumă și să o redirecționezi ca să acoperi acea datorie. Dar după ce am acoperit-o pun mâna și fac bugetul pentru neprevăzute”, este sfatul lui Sergiu Penciu.

Arina TOTH