FOTO: Primarul și Consiliul Local Batoș, învestiți pentru un nou mandat

Căminul Cultural din localitatea Dedrad a găzduit miercuri, 23 octombrie, ședința de constituire a noului Consiliu Local al comunei Batoș, prilej cu care noii aleși ai comunei Batoș rezultați în urma alegerilor din 9 iunie 2024 au depus jurământul de învestire în fața lui Alexandru Cîmpeanu, subprefect al județului Mureș.

Au jurat să-și pună toată priceperea și dăruirea în slujba locuitorilor comunei Batoș consilierii: Abos Ferenc (UDMR), Andone Teodor (PSD), Cîmpean Vasile Augustin (PSD), Forgaci Emilian (PNL), Gliga Ioan (PSD), Mărcuș Ilie Cătălin (PNL), Moldovan Ioan (PMP), Moser Mihai (PNL), Onofrei Daniela (PNL), Rînja Constantin (PSD), Rusu Mihai Daniel (AUR), Tămășan Emil Cornel (PSD) și Todea Maria (PSD). Jurământul acestora a fost completat de către jurământul primarului reales al comunei Batoș, Dumitru Dinu Cotoi.

„Participăm astăzi la o ceremonie solemnă, festivă, care marchează atât încetarea unui mandat, cât mai ales începutul unui nou mandat. Și nu este doar o formalitate și un angajament al nostru, al tuturor celor care am fost aleși prin jurământ, de data asta față de locuitorii comunei Batoș, locuitori care prin votul lor de la 9 iunie din acest an au decis continuitate, au decis stabilitate. Mă simt onorat și totodată responsabilizat de faptul că am fost ales din nou să fiu în slujba dumneavoastră pentru următorii patru ani”, a spus primarul Dumitru Dinu Cotoi.

Mulțumiri

„Mă folosesc de acest prilej pentru a mulțumi în primul rând celor care mi-au fost alături, care m-au susținut. Sigur, nu pot să nu încep cu familia mea, cu soția mea, cu copiii, cu nepoții, cu frații. Să știți că în acest an a fost o campanie mai deosebită în care ei au trebuit să audă și anumite lucruri nu tocmai frumoase. Le mulțumesc că mi-au fost alături. Mulțumesc, de asemenea, echipei Partidului Social Democrat care m-a susținut, care m-a propulsat să fiu din nou în fruntea dumneavoastră, echipă căruia îi cer categoric să fie mai unită, să fie mai încrezătoare, dar totodată pregătită pentru a-și aduce contribuția la bunul mers și la dezvoltarea comunei noastre. Vreau să mulțumesc aparatului de specialitate al Primăriei Batoș și nu în ultimul rând, vreau să vă mulțumesc dumneavoastră tuturor și să vă rog ca și în continuare să-mi fiți alături”, a precizat Dumitru Dinu Cotoi.

Apel la conlucrare și bună înțelegere

„Dumneavoastră, doamnelor și domnilor consilieri, în primul rând, vreau să vă felicit pentru că ați acces într-o funcție, unii la primul mandat, alții aveți două sau chiar mai multe mandate și pot să vă spun din experiență faptul că doar printr-o bună colaborare și implicare, fără interese personale, de grup, interese politice sau Doamne ferește alte interese negative, veți putea să vă respectați jurământul. Îmi doresc să am o bună colaborare cu toți membrii Consiliului Local, indiferent de partidul politic din care face parte, pe care îl reprezintă, să profităm de orice oportunitate sau situație pentru a face mai bine în comuna noastră, să continuăm investițiile și să nu uitați, munca în echipă dă rezultate. Pentru dumneavoastră toți am o singură promisiune: voi rămâne același om! Doamne ajută!”, a subliniat primarul comunei Batoș.

Mulțumiri au fost adresate și de către decanul de vârstă din cadrul noului Consiliu Local Batoș, consilierul Tămășan Emil Cornel, care a și condus ședința de învestire a noilor aleși alături de mai tinerii colegi Mărcuș Ilie Cătălin și Moldovan Ioan.

„Se cuvine să mulțumim și fostul Consiliu care astăzi și-a încheiat activitatea odată cu depunerea jurământului de către consilierii nou aleși. Se cuvine să mulțumim locuitorilor comunei Batoș în primul rând că ne-au acordat de-a lungul timpului încrederea și votului fapt pentru care am ajuns unde suntem astăzi aici”, a precizat Tămășan Emil, consilier local PSD.

Alexandru Cîmpeanu: „Să fiți un colectiv!”

La rândul său, subprefectul Alexandru Cîmpeanu a cerut noilor consilieri aleși să dea dovadă de unitate în ce privește bunul mers al dezvoltării comunei Batoș.

„Este foarte important să vă raportați la acest jurământ în primul rând ca la un contract pe care l-ați semnat pentru următorii patru ani cu locuitorii comunei Batoș. V-ați obligat să munciți pentru toți. Sunteți reprezentanții partidelor politice. Ați fost votat politic, dar nevoile cetățenilor nu au culoare politică și pentru aceasta, în activitatea de consilier, de primar, dumneavoastră toți aveți datoria să munciți în egală măsură pentru toți locuitorii comunei Batoș, indiferent de apartenența politică, de afinitățile politice sau de orice alte criterii. Pentru că sunteți la început de drum sau reluați un nou ciclu, unii dintre dumneavoastră, inclusiv domnul primar, vă doresc tuturor, în primul rând sănătate, cât mai multă sănătate, putere de muncă, înțelepciune. Îndemnul meu este să fiți un colectiv. Un proiect benefic pentru comunitate trebuie susținut de către toți consilierii, indiferent de apartenența politică, chiar și de către majoritate dacă proiectul, ideea vine de la cei care se află în minoritate. Dacă este benefic pentru comunitate, nu văd niciun motiv, dimpotrivă, este o lipsă de respect față de cetățenii comunei să nu-l susțineți, să nu-l votați, să nu promovați un proiect care să aducă plusvaloare în comuna dumneavoastră”. a precizat Alexandru Cîmpeanu.

La final, părintele Cherecheș Buț Leon a binecuvântat ședința festivă și mandatele noilor aleși locali, premise pentru un mandat liniștit și rodnic pentru comuna Batoș.

Alin ZAHARIE