FOTOREPORTAJ: Balul Bobocilor Papiu 2024: O seară de neuitat, plină de emoție și talent

Târgu Mureș, 24 octombrie, o zi pe care bobocii Colegiului Național „Alexandru Papiu Ilarian” Târgu Mureș o vor păstra cu drag în amintire. Așteptarea a luat sfârșit, iar elevii de clasa a IX-a au pășit cu emoție și entuziasm pe scena prestigioasă a Teatrului Național din Târgu Mureș, locul unde și-au putut etala nu doar frumusețea și eleganța, ci și talentele, carisma și creativitatea.

Sala Mare a Teatrului a fost neîncăpătoare pentru numărul mare de spectatori: colegi, părinți, prieteni și profesori, care au venit să îi susțină și să le ofere încurajările lor. Aplauzele răsunătoare, chiuiturile entuziaste și mesajele de susținere au umplut atmosfera de o energie aparte, care a transformat Balul Bobocilor într-un spectacol de neuitat.

Tematica – „O scrisoare pierdută” de Caragiale

Pentru ediția din acest an, organizatorii au ales o tematică inspirată din celebra comedie „O scrisoare pierdută” de Ion Luca Caragiale. Spectacolul a prins viață prin reinterpretarea modernă a personajelor și a situațiilor, dar păstrându-se elementele centrale ale operei, scrisoarea și cei doi cetățeni turmentați. Fiecare boboc participant și-a prezentat candidatura prin prisma momentului său unic.

Ștefania Oltean, una dintre organizatoare ne-a împărtășit de unde vine ideea acestui spectacol: „Ne doream să facem un bal cât mai unic si memorabil. Am încercat să îl facem cât mai dinamic și cu o poveste, deoarece un simplu show de talente nu îți rămâne în minte. Am vrut să fie ca o piesă de teatru acest bal, pentru a captiva publicul. Tema inițială a fost alegeri prezidențiale și a fost dată de o colegă de la științele naturii, Medeea, dar știam că nu putem să ne legăm de politica reală, așa că am ajuns la „O scrisoare pierdută”.

Bobocii s-au prezentat prin momente artistice variate – de la momente de dans modern și sportiv, la arte marțiale, trucuri de magie și scenete comice. Talentul și munca depusă de fiecare participant au fost evidente, fiecare dintre ei aducând un plus de originalitate și emoție pe scena Teatrului Național.

Miss și Mister Boboc Papiu 2024

Juriul, format din profesori și reprezentanți ai elevilor, a avut o sarcină dificilă în a decide cine merită titlul de Miss și Mister Boboc, întrucât toți participanții s-au dovedit a fi deosebiți și foarte bine pregătiți.

Premiul de Miss Boboc i-a fost acordat boboacei Szombat Leila care s-a prezentat cu un moment artistic de dans sportiv. În ciuda reușitei, Leila a rămas modestă și echilibrată în abordarea ei asupra acestui succes.

„Pentru mine nu are o importanță mare acest titlu pentru că eu voi rămâne aceeași persoană care sunt și în prezent, dar bineînțeles că mă încântă faptul că acest titlu este unul singur și îmi aparține. Când s-a anunțat că eu sunt Miss Papiu 2024, am rămas un pic uimită deoarece, nu mă așteptam să iau locul 1, erau și alte concurente care meritau, dar după m-a luat un val de fericire și am simțit că s-a meritat tot efortul depus în acest bal, mai ales în momentul meu”, ne-a împărtășit Leila.

Distincția de Mister Boboc i-a revenit lui Lukas Andreas, care a reușit să cucerească publicul cu un moment artistic, cântând la cajon. Lucas ne-a povestit că și-a descoperit pasiunea pentru percuție în urmă cu doi ani, când a primit instrumentul cadou de Crăciun: „Am primit Cajon-ul acum doi ani de Crăciun. Părinții mei au observat că am o înclinație spre muzică, în special pentru percuție. În principal am învățat singur, dar am luat și niște ore cu domnul Ciulei Ionuț. Pentru mine, titlul de „Mister” semnifică un mod de a mă afirma, o provocare personală și chiar o modalitate de a-mi testa limitele”.

O seară plină de energie și talent

Spectacolul nu s-a sfârșit cu prestația fiecărui participant, ci a continuat cu o atmosferă energizată de momente artistice variate, care au adus pe scenă stiluri diferite și o diversitate binevenită. Fetele de la Blessed Dance Studio și-au pus în valoare pasiunea pentru street dance, încântând publicul cu coregrafii antrenante și sincronizare impecabilă. A urmat interpretarea piesei „Ani de liceu,” susținută de Florescu Radu, Iulia Moldova, Hancu Nectarie și Fărcaș Sorana – un moment emoționant care a trezit nostalgie și a rezonat cu amintirile tuturor celor prezenți.

După acest moment muzical, energia a fost din nou amplificată de fetele de la Bounce Dance Studio, care au adus un nou val de street dance, în aplauzele entuziaste ale publicului. Seara s-a încheiat cu un moment artistic sensibil și elegant susținut de Teodora Țogorean și Radu Bocicor, care au marcat finalul spectacolului într-o notă rafinată și emoționantă, cântând piesa „Vals” de la Smiley.

Miss și Mister Papiu, locul II

Premiul de Miss Papiu – locul II i-a revenit Amaliei Mărcuș, care a oferit un moment artistic care a combinat grația baletului cu intensitatea unui monolog emoționant. Prestația sa sensibilă a captivat sala și a fost întâmpinată cu ropote de aplauze. La finalul spectacolului, Amalia a împărtășit experiența sa: „Sunt foarte recunoscătoare pentru această experiență și mă bucur enorm că am avut ocazia să particip la această competiție. Am cunoscut oameni noi, mi-am deschis orizonturile și am legat noi prietenii. Fără oamenii care m-au încurajat în această călătorie – organizatorii și colegii – nu aș fi reușit să realizez nimic.”

Amalia a subliniat și momentele frumoase petrecute alături de ceilalți participanți, împărtășind clipe de râs, discuții și experiențe ce vor rămâne cu siguranță în amintirea ei.

Premiul de Mister Papiu – Locul II i-a revenit lui Sofian Bârsan, care a reușit să întrețină atmosfera cu o scenetă comică bine pusă în scenă și presărată cu trucuri de magie. Momentul său a fost o explozie de veselie, captând rapid atenția publicului, care a răspuns cu aplauze și râsete. Sofian, ne- a vorbit cu entuziasm despre alegerea momentului artistic, subliniind cât de bine l-a reprezentat: „Alegerea momentului nu a fost una atât de grea, deoarece rezonează foarte mult cu personalitatea mea. Doresc să mulțumesc organizatorilor și fotografului Raul Blaga pentru maxima dedicare în acest proiect minunat. Datorită lor am reușit să realizăm această scenetă comică, care, pot spune, a avut succes”.

Această recunoștință exprimată de Sofian reflectă spiritul de echipă care a caracterizat Balul Bobocilor din acest an, un eveniment care nu doar că a evidențiat individualitatea fiecărui participant, dar i-a unit printr-o experiență comună, de neuitat.

Eleganța, originalitatea și popularitatea premiate

Titlurile de Miss și Mister Eleganță au fost câștigate de Petra Alexandra și Zăhan Luca, care au impresionat prin prezența rafinată. Premiile de Miss și Mister Originalitate au mers către Pârlea Zara și Borz Sergiu, care au captivat publicul prin abordări creative. Categoria „Cei mai cool boboci” a fost câștigată de Cătinean Sorana și Spinache Yanis, remarcați pentru carismă și naturalețe, iar Miss și Mister Popularitate au fost Amalia Straia și Bors Andrei, foarte apreciați de colegi. Nu în ultimul rând, premiile de Miss și Mister Locul III au fost oferite Ioanei Mariș și lui Pavel Iulian.

Reflecții asupra Balului Bobocilor

Teodora Țogorean, câștigătoarea titlului de Miss Papiu 2021 și una dintre organizatoarele Balului Bobocilor din acest an, a oferit o privire emoționantă asupra experienței sale de la acest eveniment emblematic: „Nu o să uit niciodată balul nostru, balul în care am fost aleasă Miss Papiu 2021. A fost o experiență minunată și specială care va rămâne mereu un moment aparte în inima mea!”, a mărturisit Teodora.

Privind la organizarea din acest an, Teodora a menționat cum a reușit să creeze legături frumoase cu bobocii, asemeni organizatorilor din 2021: „Când eram boboc, organizatorii au făcut ca noi să simțim că totul era ușor. Acum, când am ajuns să fiu unul dintre organizatori, am realizat că nu e așa simplu cum părea. În spate se aflau multe ore de muncă, trudă și o mare responsabilitate”.

Prin aceste cuvinte, Teodora reamintește tuturor că Balul Bobocilor este mai mult decât o competiție; este o sărbătoare a prieteniei, a colaborării și a dedicării, continuând tradiția unui eveniment special în viața liceului.

„Balul Bobocilor este momentul în care liceenii devin o echipă al cărei motor este prietenia. Bucuria de a realiza un spectacol de calitate se împletește cu respectul față de școală, profesori și colegi. Balul Papiu 2024 a fost, în esență, oglinda elevilor excepționali ai acestei instituții de învățământ. Cu dăruire, talent și umor, clasele a XII-a au pus în scenă un concept original prin care au celebrat spiritul Colegiului Național Alexandru Papiu Ilarian”, ne-a spus Iulia Moldovan, o altă organizatoare.

Atmosferă de sărbătoare și bucurie colectivă

Pe lângă momentele de concurs, atmosfera generală a fost una de sărbătoare și camaraderie. La finalul concursului, bobocii au fost aplaudați îndelung, iar publicul și-a arătat susținerea pentru toți participanții. Emoțiile au fost la cote maxime, iar sentimentul de împlinire și bucurie a fost vizibil pe chipurile tuturor.

Balul Bobocilor 2024 de la Colegiul Național „Alexandru Papiu Ilarian” Târgu Mureș a fost, cu siguranță, un eveniment memorabil, o celebrare a tinereții, a talentului și a prieteniei, în spiritul vesel al comediei lui Caragiale.

Alisia BALOGH