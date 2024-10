Primarul din Ciugud, la Summitul Primăriilor: „Ne-am demolat, la propriu, casieria”

Primarul comunei Ciugud, Gheorghe Damian, a fost unul dintre invitații speciali ai Summitului Primăriilor 2024, eveniment organizat de publicația Ghidul Primăriilor în Târgu Mureș. Acesta a participat, joi, 24 octombrie, la discuțiile din cadrul panelului „Digitalizare” împreună cu Adrian Victor Vevera, Directorul General al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică (ICI București) și Ionuț Vîrlan, expert e-guvernare.

Adrian Victor Vevera a început prin a le oferi un sfat reprezentanților autorităților locale. „Să nu luați în considerare nicio aplicație de digitalizare, dacă nu luați în considerare în primul rând zona de securitate cibernetică. (…) Colectați și folosiți foarte multe date cu caracter personal, sunt date confidențiale, sunt date comerciale. În al doilea rând, luați în calcul ca datele pe care le colectați să fie proprietatea dumneavoastră și nu a celor care dau aplicația. Este un lucru foarte important, pentru că în viitor, ăsta este trendul – datele vor însemna bani”, a spus directorul ICI București.

Începutul transformării digitale la Ciugud

„Am început această transformare digitală în 2000, când am ajuns primar și când nu aveam decât o mașină de scris mecanică. Atunci, am găsit un prieten care aducea calculatoare second din Germania. (…) Am mers în primărie, le-am spus colegilor: aveți la dispoziție 30 de zile să învățați Word-ul. După 30 de zile niciun document nu mai este bătut la mașină. În fine, jumătate au plecat, jumătate au rămas și de atunci, încetul cu încetul, am început să facem pași mari”, a povestit Gheorghe Damian, primarul comunei Ciugud.

Idee preluată de la o localitate înfrățită

Primarul Gheorghe Damian a spus că în 2005, în timpul unei vizite în Spania, într-o localitate înfrățită cu Ciugudu, i-a atras atenția un pachet informatic utilizat de administrația locală. „Am venit acasă cu două gânduri. „La vremea respectivă, ne spuneau că o dată la doi ani fac zboruri cu drona și-și actualizează toată baza de impozitare – pentru noi era de neînțeles”. Dorind să implementeze soluția și în Ciugud, a căutat în România o companie capabilă să livreze un astfel de pachet informatic integrat.

„Spre surprindere mea, am găsit o firmă la Baia Mare care vinde acel pachet, dar care costa 70.000 de euro și nu ne permiteam acei bani”, a povestit primarul. Softul a fost achiziționat după intrarea României în Uniunea Europeană, printr-un program de finanțare.

„În urmă cu 15 ani, am devenit prima comună care avea un pachet integrat de softuri, prin care a fost implementată plata de la distanță, plata electronică pentru cetățeni. De atunci, toate documentele care intră și ies din Primăria Ciugud sunt stocate într-o arhivă electronică. În primă fază le-am scanat și le-am păstrat așa, după care am evoluat”, a adăugat Gheorghe Damian.

Provocări: resursa umană și bazele de date

„Cea mai mare provocare, la ora actuală, este resursa umană. Resursa umană care nu înțelege de ce este important să se treacă de la registrul pe hârtie la pachetul de softuri informatice”, consideră primarul din Ciugud.

O altă problemă sau provocare subliniată de Gheorghe Damian a fost lipsa bazelor de date. „Noi tot discutăm despre interconectarea bazelor de date. Haideți să fim serioși, să nu ne mai mințim unii pe alții. Care baze de date? Ghiseul.ro este o platformă extraordinară, este pe piață de vreo 7 ani, de ce nici jumătate dintre UAT-uri nu sunt înrolate în această platformă? Mă întreb de oare nu am aplica măsuri coercitive asupra acelor UAT-uri sau instituții publice care nu s-au înrolat”, a spus primarul.

„Este important să-i conștientizăm pe funcționarii din primărie că e important să ne creem bazele de date, cu asta trebuie să începem”, a adăugat Gheorghe Damian.

Primărie fără hârtii și zero cash

„De la pandemie, toate documentele produse în Primăria Ciugud, exceptându-le pe cele de stare civilă și cât de curând vom începe și cu certificatele de urbanism și autorizațiile de construcție – totul este produs în format digital. Toți colegii mei au demult semnături digitale, toți consilierii locali au semnături digitale”, a evidențiat primarul din Ciugud. Acesta a susținut că pandemia „a venit ca o mănușă”, din perspectiva accelerării procesului de digitalizare, mai ales în relația primăriei cu celelalte instituții.

„Am fost promotori ai conceptului Primărie fără hârtii (…) și suntem susținătorii scoaterii cash-ului de pe piață, drept care, în urmă cu doi ani de zile, ne-am demolat, la propriu, casieria, pentru că cetățenii din Ciugud au patru instrumente de plată inteligentă”, a spus primarul. „Nu ne mai trebuia deloc casierie. Am pus un automat de plată, inclusiv în sediul primăriei. Deși erau în toate cele 6 sate, oamenii nu erau încrezători în aceste automate și veneau la primărie ca să plătească la casierie, după care i-am îndrumat tot la automat.”

„De ce? Le-am explicat oamenilor: nu mai veniți. Știți că la țară oamenii sunt în vârstă, vin la primărie și încep să se cânte – ce au visat, ce i-a durut și așa mai departe. Ne țin din lucru. Le-am spus, fraților, primăria este peste drum de biserică, vă rog, treceți la părintele, dânsul are vreme de spovedit, noi aici avem treabă, nu ne mai țineți de povești”, a relatat Gheorghe Damian.

„Mi se pare că dăm cu banii anapoda”

Întrebat despre oportunitățile de finanțare. Primarul din Ciugud a spus că de multe ori Guvernul „cheltuie bani anapoda, fără aducă plus valoare”. „Șocul meu a fost când discutam la o întâlnire, la București, cu șeful STS-ului, și mi-a spus: ați făcut cea mai mare prostie, pentru că în câtva timp o să lansăm noi ghiseul.ro/. Păi, bine, dar voi, când ați lansat programele acestea de finanțare, nu le-ați corelat?”

„Mi se pare că dăm cu banii anapoda, fără să ne corelăm. Guvernul ar trebui să gestioneze transformarea digitală în România, să creeze o coloană vertebrală, la care noi, cu ce avem să ne conectăm”, consideră primarul, apoi a spus că „surse de finanțare avem, slavă Domnului”.