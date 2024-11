Alexandru György, fost viceprimar PNL al Târgu Mureșului: „Nu știu dacă suntem, neapărat, prima opțiune”

Alexandru György, fost viceprimar al Municipiului Târgu Mureș, în prezent consilier local, a declarat că încă nu s-au purtat negocieri pentru funcția de viceprimar al municipiului. „Noi suntem foarte transparenți. Atunci când va fi momentul pentru a discuta o poziție de viceprimar al Târgu Mureșului, veți fi primii care veți afla.”

„Știu că am fost un partener prea serios în guvernarea locală anterioară, pentru că am adus tot timpul pe tapet proiecte pentru Târgu Mureș. Dacă mă întrebați personal, pe mine, poate un pic am încurcat lucrurile pe acolo că ne-am ținut de le să le ducem la bun sfârșit. Nu știu dacă suntem, neapărat, prima opțiune de a discuta pentru a forma din nou o guvernare locală (în CL Târgu Mureș n.r.). Toată lumea știe proiectele cu care ne-am duce pe masă și de la care am porni negocierea. Au fost publice în toată campania electorală”, a spus Alexandru György, consilier local PNL în CL Târgu Mureș, candidat pe locul doi pe lista pentru Senat a PNL Mureș.

„În acest moment, evident că dacă vom ajunge în acel punct evident că prima decizie o va lua Biroul Politic local, dacă mă va mandata pe mine sau dacă va mandata echipa de consilieri locali pentru a purta discuții. Încă nu am ajuns în acel punct, abia ieri am depus jurământul pentru un nou mandat în Consiliul Local”, a adăugat Alexandru György.

Poziția PNL în CJ Mureș

„Suntem în etapa de creare comisii și de perfectare a noului legislativ al Consiliului Județean. În ceea ce ne privește pe noi cred că voturile pe care Partidul Național Liberal le-a obținut la nivel județean, comportă o discuție foarte serioasă de reprezentare a mureșenilor care au votat echipa liberală și la nivelul conducerii Consiliului Județean și al Primăriei Municipiului Târgu Mureș. Exact cum noi, când domnul Ciprian Dobre era președinte al Consiliului Județean Mureș – cei doi doi vicepreședinți ai Consiliului Județean erau reprezentanți PSD și UDMR. Altfel spus, s-a creat un echilibru perfect și de reprezentare și de decizie și de administrare în ceea ce privește politica județeană”, a declarat Mara Togănel, ocupanta primului loc pe lista PNL Mureș pentru Senatul României.

Declarațiile au fost făcute ca răspuns la o întrebare adresată de un coleg jurnalist la Vocea TV, în cadrul conferinței de presă organizate de PNL Mureș miercuri, 6 noiembrie, de la ora 11:00. La conferință au participat Ciprian Dobre, președintele filialei județene, candidat pentru un loc de deputat, Mara Togănel, prima pe lista PNL Mureș la Senat, Alexandru György, fost viceprimar, consilier local în CL Târgu Mureș, pe locul 2 pe lista pentru Senat, Sebastian Moldovan și Marius Cerghizan – candidați pe listele pentru Camera Deputaților. După ce președintele PNL Mureș a prezentat principalele obiective ale Planului de guvernare propus de liberali, am adresat câteva întrebări.

Vezi și Ciprian Dobre despre canabis și noua doctrină politică a PNL. „Am îmbrățișat componenta conservatoare”