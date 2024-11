Festivalul Janus prinde contur la Universitatea de Arte din Târgu Mureș

Universitatea de Arte din Târgu Mureș a găzduit în perioada 23-27 octombrie 2024 o serie de ateliere inedite în cadrul proiectului „Janus – Youth Vulnerabilities in a Europe without Borders”. Sub îndrumarea regizorului spaniol Domingo Ferrandis, reprezentant al SOLIS Srl din Italia, și a Cristinei Olar (Iușan), participanții au parcurs un proces intens de autocunoaștere și exprimare artistică, pregătind spectacolul ce va fi prezentat în cadrul Festivalului Janus, programat pentru iunie 2025.

Teatrul Autobiografic, o metodă transformatoare

Atelierele conduse de Ferrandis și Olar au oferit studenților ocazia să exploreze un gen artistic mai puțin convențional – Teatrul Autobiografic. Această abordare inovatoare urmărește să aibă un impact profund asupra participanților, invitându-i să reflecteze asupra propriilor vulnerabilități și emoții, iar apoi să le aducă în fața publicului într-o formă autentică și fără filtre. Pe parcursul celor cinci zile, studenții au fost provocați să-și exploreze senzațiile și trăirile asociate cu sentimente de izolare, frică și durere, învățând să le accepte și să se elibereze de ele.

O experiență de introspecție și vizibilitate autentică

Un moment central al atelierelor a fost exercițiul de „vizibilitate” interioară, unde participanții și-au înfruntat teama de a fi expuși. „Acesta sunt eu, și nu mi-e teamă să fiu văzut” – aceasta a fost mesajul transmis de studenți, care s-au conectat profund cu propriul sine, dar și cu cei din jur, prin intermediul privirii și al prezenței nealterate. Această experiență i-a ajutat să se deschidă în fața publicului, fără a folosi cuvinte, și a reprezentat o veritabilă călătorie interioară de descoperire și acceptare de sine.

Festivalul Janus, planificat pentru vara anului 2025, promite să fie un eveniment unic în peisajul cultural european, oferind o platformă în care tinerii artiști își pot explora și împărtăși vulnerabilitățile într-o Europă fără granițe.

(L.P.)

Sursa foto: Facebook – Universitatea de Arte Târgu Mureș