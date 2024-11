Daniel Oltean, printre câștigătorii Festivalului Les Films de Cannes à Bucarest

Cinema Muzeul Țăranului din București a găzduit duminică, 3 noiembrie gala de închidere a ediției XV Les Films de Cannes à Bucarest. Festivalul Les Films de Cannes à Bucarest este un eveniment fondat în 2010 de către Cristian Mungiu și este organizat de către Asociația Cinemascop, Voodoo Films și Vent D’Est.

Daniel Oltean: „Munca începe şi mai serios de acum încolo”

În cadrul galei s-au anunțat și câștigătorii Write a Screenplay for…, concursul de scenarii și pitch-uri de film organizat de Asociația Cinemascop cu sprijinul PRO TV. Tema acestei ediții a concursului a fost „Write a Screenplay for Crime Drama”. Plecând de la temă, la categoria Lungmetraj, câștigători au fost aleși Inna Cebotari şi Volker Schmidt cu proiectul Lumea ta (Deine Welt), iar Abisul se uită și el în tine de Daniel Oltean a câștigat la categoria Miniserie TV. Fiecare dintre ei a primit câte un premiu în valoare de 6.000 de euro, oferit de PRO TV. Proiectul câștigător la miniserie TV va încheia un contract de dezvoltare cu PRO TV. Proiectul câștigător la lungmetraj va intra în următoarea etapă de dezvoltare cu sprijinul Asociației Cinemascop. Păstrând tradiția de la precedenta ediție a concursului, toți finaliștii vor beneficia de o opțiune simplă pentru un an de zile semnată cu PROTV, în valoare de 1.000 euro fiecare.

„A fost o experiențǎ unicǎ, 4 luni de workshop cu profesionişti ai filmului, timp în care am învǎțat multe lucruri legate de scrierea unui scenariu de film. Dar am şi înțeles cât de multe mai sunt de învǎțat. Am scris un prim draft al episodului pilot, care este doar un început. Munca începe şi mai serios de acum încolo. În ce privește iar “Abisul se uită și el în tine”, pot spune doar cǎ este vorba despre un serial polițist, “crime drama”, a declarat pentru Cotidianul Zi de Zi, Daniel Oltean.

Premiul Publicului în cadrul Les Films de Cannes à Bucarest ediția XV a fost câștigat de către TATA, scris și regizat de Lina Vdovîi și Radu Ciorniciuc. De asemenea, au fost aleși câștigătorii la secţiunea Works in Progress din cadrul festivalului, destinată filmelor care vor fi gata în 2025. Aici, premiile oferite de Avanpost în materie de servicii post-producție au fost acordate filmelor Sorella di Clausura în regia Ivana Mladenovic şi De Capul Lor de Tudor Cristian Jurgiu, iar premiul pentru servicii de post-producție oferit de Abator a fost câștigat de filmul The Soldier’s Journey semnat de Helena Maksyom. Nu în ultimul rândm Lavinia Braniște, reprezentată de Editura Arthur, a fost aleasă câștigătoarea la noua ediție a concursului Book to Screen, organizat Matca Literară în parteneriat cu PRO TV și Asociația Cinemascop. Premiului „De la carte la film” i-a fost oferit pentru romanul Sora lui Colăcel.

Sursă foto: www.filmedefestival.ro

Alin ZAHARIE