Eldi Brutăria la 30 de ani! Cheile succesului: calitatea și adaptarea!

Anul acesta, brutăria mureșeană Eldi marchează trei decenii de performanță, un moment important, evidențiat și prin lansarea unei noi linii de producție, dedicată înghețatei.

Povestea Eldi a început cu un gând simplu, dar ambițios: acela de a aduce pe mesele tuturor produse de panificație de o calitate superioară și de a crea un loc în care toți să se simtă ca parte dintr-o mare familie. ”Pornind de la începuturi modeste, am crescut treptat, iar astăzi suntem mândri să fim printre liderii din domeniu, păstrând mereu aceleași principii. Suntem o familie mare și unită, unde fiecare membru aduce o contribuție esențială pentru dezvoltarea afacerii. De-a lungul anilor, am creat o relație strânsă cu comunitatea noastră. Încrederea și aprecierea clienților noștri fideli, care revin zilnic, reprezintă confirmarea muncii noastre. Nu este deloc ușor să ajungi la 30 de ani în epoca vitezei, într-o industrie dinamică, competitivă și în continuă evoluție. Într-un context economic dominat de multiple schimbări legislative apoi noile tendințe, modificarea obiceiurilor de consum al consumatorilor cu adaptare rapidă la cerințele pieței am reușit rapid să depășim fiecare situație cu succes”, spune Sándor Csongor, director general și administrator Edli Brutăria.

Eldi a ajuns acum la 55 de magazine de prezentare, generând peste 60% din totalul cifrei de afaceri, diferența fiind reprezentată de vânzările din IKA și LKA și clienții mici (HoReCa și retailerii mici).

”Eldi este un brand, în care clienții pot avea siguranța că vor găsi produse sigure și de încredere ce respectă standardele de siguranță alimentară. Noi nu producem pâine cu termen de valabilitate mare, ci doar produse proaspete,” susține directorul general Eldi Brutăia.

Într-o lume a afacerilor în continuă schimbare, Eldi a investit constant în tehnologii moderne, în dezvoltarea echipei și în diversificarea gamei de produse atât pe linia de panificație cât și de patiserie. Totodată, în acest an aniversar compania s-a extins, devenind și producător de înghețată, păstrând însă tot timpul valorile esențiale care au consacrat-o.

”Datorită unei organizări eficiente, unei comunicări solide și unei cunoașteri aprofundate a sectorului de panificație, și cu strategii de vânzări și marketing bine definite, am reușit să accelerăm creșterea companiei. Dorim să rămânem un reper de încredere pentru clienții noștri fideli și să atragem generații noi, care să aprecieze valorile pe care le-am construit în aceste decenii. Privind spre viitor, poziția noastră în această piață ne onorează și ne obligă să continuăm investițiile în formarea echipei, în inovație și în extinderea capacității de producție” a mai adăugat Sándor Csongor, director general și administrator al firmei mureșene.

Astăzi, Eldi realizează o cifră de afaceri de 68.590.472 lei (peste 13 milioane de euro conform rezultatelor din 2023). Echipa de management a companiei este formată din trei administratori: Sándor Csongor, Kabai Csaba și Kabai Elek.