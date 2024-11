FOTO – Ansamblul „Mureșul”, aplaudat la Festivalul Național de Folclor „Ioan Macrea” pentru autenticitatea dansului transilvănean

Fondat în 1956, Ansamblul Artistic Profesionist „Mureșul” este o instituție emblematică a județului Mureș și un ambasador al tradiției populare românești și maghiare. Timp de peste 68 de ani, acest ansamblu a fost un pilon central în promovarea și conservarea folclorului, oferind spectacole de înaltă calitate atât în țară, cât și la nivel internațional. În repertoriul secției române a ansamblului se regăsesc atât „învârtite” de pe Mureș, Târnave și câmpie și jocuri din Câmpia Transilvaniei, dar și foarte multe coregrafii din alte zone ale țării precum Moldova, Oltenia, Dobrogea, Maramureș, Banat și Bihor.

„Artiștii ansamblului au fost mereu mesagerii spiritualității populare românești și maghiare pe mai toate continentele lumii. Artiștii noștri au pășit în țări din Europa precum Franța, Ungaria, Olanda, Belgia, Italia, Spania, Germania, Austria, Cipru. Pe continentul Asia au ajuns în Japonia, și Taiwan , în Africa au ajuns în Egipt, dar au promovat cultura românească și maghiară chiar și în SUA. Acestea fiind doar câteva din țările unde au cucerit aplauzele a sute de mii de spectatori”, a transmis directorul adjunct al secției române din Ansamblul Artistic Profesionit Mureșul, Teodor Țogorean.

Ansamblul Artistic Profesionist „Mureșul”

În Transvilvania există nu mai puțin de șase ansambluri profesioniste maghiare, în timp ce, în toată țara există un număr de 15 ansambluri populare profesioniste românești, printre care se află și Ansamblul Artistic Profesionist Mureșul. Pe lângă dansatori, din ansamblu mai fac parte și șase soliste: Maria Neag, Maria Sântean Faghiura, Dorina Oprea, Leontina Pop, Ionela Moruțan și Livia Sorlea, dar și orchestra, compusă din 12 persoane, condusă de către dirijorul Zoli Bambo.

Solistele ansamblului: Maria Neag, Maria Sântean Faghiura, Dorina Oprea și Leontina Pop

Dirijorul orchestrei Zoli Bambo

Festivalul Național de Folclor „Ioan Macrea”, la cea de-a 26-a ediție

Ansamblul „Mureșul” este invitat anual la Festivalul Național de Folclor „Ioan Macrea” din Sibiu, unul dintre cele mai prestigioase festivaluri de folclor din România. Ediția din 2024 a fost o ocazie specială deoarece Junii Sibiului, gazdele festivalului, au celebrat 80 de ani de existență.

„Am avut onoarea de a fi prezenți la cea de-a 26-a ediție a Festivalului Național de Folclor „Ioan Macrea”, găzduit anual de către Centrul Cultural „Ioan Besoiu” din Sibiu. Ansamblurile folclorice profesioniste invitate au făcut spectacole timp de trei zile alături de Junii Sibiului, care au aniversat în cadrul ediției de anul acesta 80 de ani de activitate neîntreruptă”, a adăugat directorul adjunct a secției române din cadrul Ansamblului Artistic Profesionist „Mureșul”.

Directorul adjunct al secției române a Ansamblului „Mureșul”, Teodor Țogorean

Dans din timpul spectacolului din cadrul Festivalului „Ioan Macrea”

Ediția a 26-a a Festivalului „Ioan Macrea” din Sibiu a fost prilej de bucurie pentru iubitorii de folclor timp de trei zile. Fiecare ansamblu invitat a adus în scenă tot ceea ce au avut mai bun, și mai frumos, festivalul fiind asemănător unui concurs, potrivit lui Teodor Țogorean. „Este locul unde fiecare ansamblu profesionist din România își prezintă cele mai bune momente artistice ale anului”, a mai completat acesta.

Festivalul Național de Folclor „Ioan Macrea”: un moment de strălucire pentru Ansamblul „Mureșul”

În prima seară a festivalului, care a început în data de 06 noiembrie, pe scena prestigiosului festival au urcat: Ansamblul Folcloric Național „Transilvania” din Maramureș, Ansamblul Folcloric Profesionist „Busuiocul” din Bacău, Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului” din Gorj, Ansamblul Artistic Profesionist „Constantin Arvinte” din Iași, fiecare ansamblu fiind acompaniat și de soliști vocali.

Seara de miercuri s-a încheiat cu prezența pe scenă a artiștilor Ansamblului Artistic Profesionist „Mureșul” din Târgu Mureș care i-au încântat pe cei prezenți cu jocuri populare autentice românești puse în scenă după materiale filmate și culegerile de folclor făcute de românii din satele care se află la intersecția județului Mureș cu județul Cluj. De asemenea, cântecele emblematice ale zonei Mureșului au fost aduse la viață de către orchestra condusă de dirijorul Zoli Bambo și de solistele Maria Sântean Faghiura, Maria Neag, Livia Sorlea, Ionela Moruțan, Dorina Oprea și Leontina Pop.

Orchestra, pe scena Festivalului „Ioan Macrea”

Momentul solistelor de la Festivalului „Ioan Macrea”

„Jucăușii din ansamblul nostru au adus pe scenă o suită de dansuri din zona de „graniță”, să-i spunem așa, dintre județul Mureș și județul Cluj, dansuri și jocuri culese din mai multe localități care sunt puternic înrădăcinate în tradiția și cultura poporului român. Aceste localități din Câmpia Transilvaniei sunt: comuna Bonțita, situată în Câmpia Fizeșului din podișul Transilvaniei, Girolt, un sat din comuna Aluniș din județul Cluj, Ceaba, un sat din comuna Sânmartic din județul Cluj, și Grindeni, sat din comuna Chețani din județul Mureș. Corpul de dansatori a fost condus de către coregraful Florin Cerghedi”, ne-a explicat directorul adjunct. Publicul a fost impresionat de autenticitatea dansurilor și de energia dansatorilor, care au redat perfect atmosfera satelor transilvănene.

Coregraful Florin Cerghedi, conducătorul grupului de dansatori al ansamblului, a avut un rol esențial în conceperea momentelor artistice prezentate la festival. „Florin a pus în scenă dansuri care transmit esența comunităților rurale și emoția vieții la sat. Fiecare pas de dans, fiecare mișcare a fost studiată și exersată până la perfecțiune, pentru a reda autenticitatea jocurilor din Transilvania”, menționează Teodor Țogorean.

Moment artistic al băieților din Ansamblul „Mureșul”

Mulțumiri aduse Ansamblului „Mureșul” la Festivalul „Ioan Macrea”

Ansambluri emblematice și cântăreți de renume

Cea de-a doua seară a festivalului, 07 noiembrie, a adus în fața spectatorilor un număr de cinci grupuri folclorice: Ansamblul Folcloric „Dor Transilvan” din Cluj, Ansamblul Folcloric „Banatul” din Timiș, Orchestra „Lăutarii” din Chișinău, condusă de dirijorul Nicolae Botgros, Ansamblul Folcloric Profesionist „Cindrelul – Junii Sibiului” și Ansamblul Folcloric „Ceata Junilor” din Sibiu. Ultima seară a festvalului, 08 noiembrie, a fost dedicată serbării a 80 de ani de activitate neîntreruptă a Ansamblului Folcloric Profesionist „Junii Sibiului”, artiștii căruia au pus în scenă momente precum „Spectacolul generațiilor” și „Ăsta-i Jocul Junilor”, fiind ulterior urmați de alte trupe de dans precum „Ansamblul Folcloric „Călușarii Oltului” din Olt.

Pe parcursul celor trei zile de festival, pe scena unică din România, au urcat artiști populari de renume precum Veta Biriș, Dinu Iancu Sălăjanu, Sava Negrean Brudașcu, Nineta Popa, Nicolae Furdui Iancu, Nicoleta Voica, dar și Paul Ananie, Alina Bîcă, Oana Tomoioagă, Ionuț Fulea, Alina Pinca și Viorica Țepeș.

Turnee internaționale și expoziții culturale, o călătorie globală a tradițiilor

De-a lungul anilor, ansamblul a reprezentat cultura românească la nivel internațional, ducând folclorul autentic în cele mai îndepărtate colțuri ale lumii.

„Am participat anual la acest festival, fiind și, fără îndoială, cel mai mare festival de folclor din România. Nu puteam rata așa ceva! Mai avem un festival extrem de frumos la care participăm anual, și anume: Festivalul Inimilor de la Timișoara. Sunt destul de multe astfel de proiecte și festivaluri folclorice în țară, dar mi-aș dori tare mult să ajungem în punctul în care să se organizeze și la Târgu Mureș un astfel de festival, cu cel puțin cinci ansambluri profesioniste pentru început. Sper ca în viitorul apropiat să reușim”, a mai afirmat Teodor Țogorean.

Ansamblul „Mureșul” pe scenă

Ansamblul Artistic Profesionist „Mureșul” nu este străin turneelor prin întreaga lume, așa cum ne spunea la începutul discuției directorul adjunct, artiștii ansamblului au ajuns să viziteze zeci de țări, lăsând o sămânță din cultura și tradiția românească peste tot pe unde au pășit, sau mai bine spus, dansat. „Am avut, în cadrul unui turneu, în Cipru, o expoziție de costume populare. Au fost expuse 77 de costume românești, maghiare și săsești autentice, toate create în România, putând fi văzute timp de o lună în Larnaca”, își amintește el.

Colaborări cu televiziuni și coregrafi exemplari

În afara spectacolelor propriu-zise, ansamblul a avut o colaborare constantă cu Televiziunea Română, apărând frecvent în emisiuni culturale, precum „Tezaur Folcloric”, una dintre cele mai apreciate emisiuni de folclor din România. „Aceste apariții televizate ne ajută să promovăm tradițiile românești către un public mai larg și să aducem dansul popular mai aproape de românii de pretutindeni”, spune Teodor Țogorean.

Grupul de dans popular mureșean a avut onoarea să învețe de la unul dintre cei mai prestigioși coregrafi de dansuri populare din România, Marin Barbu, cunoscut în televiziune sub numele de Nea Marin. „Aproape toate coregrafiile din alte zone ale țării, în afară de zona Mureșului, au fost puse în scenă de către Nea Marin. Timp de 20 de ani a fost coregraful Ansamblului „Mureșul”, iar dansatorii noștri au învățat alături de el coregrafii și dansuri din zonele de sud ale țării”, a amintit directorul adjunct.

Spectacol dedicat centenarului Marii Uniri

Spectacole pentru copii

De curând, Ansamblul Artistic Profesionist „Mureșul” a luat parte la mai multe spectacole din țară, unde au fost invitați pentru a prezența cultura specifică zonei Mureșului. „În opt septembrie am participat la un spectacol la Vorona, Botoșani, la cea de-a 49-a ediție a festivalului „Sărbările Păduri” unde am fost priviți de mii de spectatori. În data de 17 octombrie am făcut un flashmob de Ziua Internațională a Patrimoniului Cultural, am publicat apoi pe platformele de socializare și am amut extrem de multe vizualizări. De asemenea, am participat la Festivalul Toamnei din Harghita”, a enumerat acesta.

Pe lângă spectacolele dedicate publicului larg, ansamblul organizează anual o serie de reprezentații special create pentru copii, intitulată „O vioară mică de-aș avea”. Acest proiect a fost inițiat pentru a familiariza tinerele generații cu folclorul românesc și maghiar.

„În 22 octombrie am organizat un spectacol pentru copii la cererea Gimnaziului „Liviu Rebreanu” din Târgu Mureș, unde au participat peste 400 de copii, un spectacol intitulat „O vioară mică de-aș avea”. Avem anual, de la începutul anului până în perioada Paștelui, o suită de spectacole dedicate celor mici, iar în 2024 pot spune că în total au participat peste 4.000 de copii. Aceste tipuri de spectacole sunt organizate în mai multe orașe din Mureș, nu doar în Târgu Mureș, aici mă refer la Luduș, Reghin, Târnăveni și altele”, afirmă Teodor Țogorean.

Spectacol pentru copii „Miorița”

Nu doar grupul de dansatori al Ansamblului este invitat la festivalurile și spectacolele importante din țară, ci și orchestra acestuia. Directorul adjunct a amintit două dintre evenimentele de amploare la care a participat și orchestra Ansamblului „Mureșul” și care au avut loc de curând. În data de 25 octombrie a avut loc concursul de cântec popular „Du-te Dor cu Mureșul”, iar pe 30 septembrie a avut loc spectacolul „Mureș Dorurile Tale”, unde orchestra condusă de dirijorul Zoli Bambo a acompaniat peste 40 de soliști vocali tineri.

Totodată, directorul mai amintește și de numeroasele spectacole din vara anului 2024 din stațiunea Sovata, unde turiștii străini au avut ocazia să intre în contact cu tradițiile din județul Mureș, prin dansuri locale și cântece specifice Câmpiei Transilvaniei. „Lumea era dornică să vadă ceea ce avem de prezentat, mai ales turiștii veniți din alte părți ale țării”, a adăugat acesta.

Viitorul Ansamblului „Mureșul”, plin de evenimente

După cum ne-au obișnuit, artiștii Ansamblului „Mureșul” vor continua cu spectacole, dansuri și cântece vioaie și în anul care urmează. Până atunci, însă, aceștia vor apărea și într-un spectacol de 1 Decembrie, cu ocazia Zilei României, dar și într-un spectacol de Crăciun.

„De 1 Decembrie vom fi la Sfântu Gheorghe, iar în 03 decembrie la Odorhei. În 07-08 decembrie vom avea spectacole cu ansambluri de amatori, care sunt conduse de dansatorii noștrii care se ocupă de mai multe grupe de copii, în cadrul celei de-a 9-a ediție a spectacolului „Joc și Cântec pe la Noi”. Iar în 20 decembrie vom avea un spectacol premieră de Crăciun. Dorim ca acest spectacol să devină o tradiție, pentru ca oamenii să intre în spiritul sărbătorilor prin muzică și dans”, a reamintit directorul adjunct al Ansamblului Artistic „Mureșul”.

Ansamblul „Mureșul” pe scenă

Păstrarea tradițiilor pentru generațiile viitoare

Ansamblul „Mureșul” este mai mult decât o instituție artistică. Este o punte între trecut și prezent, între generații și comunități. Fiecare spectacol, fiecare turneu și fiecare proiect educativ reprezintă o mică victorie în lupta pentru păstrarea autenticității culturale. Pentru membrii ansamblului, dansul popular este mai mult decât o formă de artă; este un mod de a trăi și de a onora valorile strămoșilor.

„Prin fiecare dans, prin fiecare cântec, noi ne conectăm cu rădăcinile noastre și aducem bucurie în inimile spectatorilor. Este o responsabilitate, dar și o onoare, să putem reprezenta acest patrimoniu imens de tradiții populare. Multumim totodată publicului din Sibiu, managerului Silvia Macrea și dirijorului Cristian Obrejan pentru aprecierile sincere despre prestația ansamblului”, concluzionează Teodor Țogorean.

Astfel, Ansamblul Artistic Profesionist „Mureșul” continuă să fie un reper al folclorului românesc și maghiar, o sursă de inspirație și de mândrie culturală pentru județul Mureș și pentru România.

Lorena PINTILIE

Foto: Arhivă – Ansamblul Artistic Profesionist „Mureșul”