Lansare de carte și dezbatere despre mecanismele dezinformării, la UMFST Târgu Mureș

Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) ”George Emil Palade” din Târgu Mureș organizează luni, 18 noiembrie, de la ora 11.00, în Aula Magna situată în incinta sediului de pe strada Nicolae Iorga nr. 1, evenimentul de lansare a volumului ”Disinformation crossing borders: the multilayered disinformation concerning the war in Ukraine”, coordonat de conf. univ. dr. Mihaela Daciana Natea, precum și dezbaterea cu tema „Impactul dezinformării asupra alegerilor din Republica Moldova și Georgia”.

”Accesul oamenilor la informație îi ajută să ia decizii bune și asumate. Pandemia a arătat că dezinformarea joacă un rol major în luarea deciziilor în context politic. Cartea prezintă efectele dezinformării, inclusiv în ceea ce privește războiul din Ucraina, și subliniază nevoia unei abordări multidisciplinare în ceea ce privește combaterea acestui fenomen. Evenimentele se desfășoară în cadrul Proiectului Jean Monnet Center of Excellence in European Security and Disinformation in Multicultural Societies”, au informat reprezentanții UMFST ”George Emil Palade” din Târgu Mureș.

