Generația care schimbă lumea: Clubul Interact Mureș – voluntariat, leadership și solidaritate

Clubul Interact Mureș a devenit un exemplu remarcabil de voluntariat activ în comunitatea tinerilor din Târgu Mureș. Printr-o combinație unică de inițiative caritabile, teambuilding și dezvoltare personală, clubul atrage adolescenți dornici să contribuie la schimbări pozitive în societate. Sub conducerea lui Cristian Baziotis, președintele clubului, și Ian Plopeanu, vicepreședintele, Interact Mureș reușește să inspire, să motiveze și să inoveze constant.

De ce Interact? Poveștile celor care conduc clubul

„Ce v-a determinat să intrați în Clubul Interact Mureș?”, o întrebare simplă, dar care dezvăluie motivații profunde și personale. Pentru Cristian Baziotis, răspunsul a fost clar: „În clasa a IX-a mi-am dorit să cunosc cât mai multe persoane, iar Interact mi se pare că este o „soluție” prin care ne putem dezvolta și pe partea personală și de socializare, având în vedere că clubul are peste 100 de membri. Mi-am dorit, de asemenea, să ajut cât mai multe persoane și să învăț ceva nou la fiecare pas”.

Pentru Ian Plopeanu, povestea începe tot în anii de liceu: „Când am intrat la liceu, având câțiva prieteni puțin mai mari decât mine care făceau deja parte din Interact, mi-au explicat de ce merită să intru într-un astfel de club. La început, mă gândeam că va fi doar un motiv în plus pentru care părinții să îmi spună că petrec prea mult timp în afara casei, dar pe parcurs mi-am dat seama că este o activitate foarte frumoasă, și cum a spus și Cristi, care m-a ajutat să mă dezvolt atât pe plan personal cât și pe plan social. Prima dată când am activat în Interact, președintele din acel moment m-a determinat să candidez pe funcția de agent HR, iar după am ales să continui și în clasa a XI-a și să activez în funcția de vicepreședinte”.

Ce face Interact Mureș special?

Cristian și Ian au explicat că succesul clubului nu constă doar în numărul mare de membri sau proiecte, ci în calitatea relațiilor și a colaborării dintre aceștia.

„În primul rând, în Interact ne concentrăm foarte mult și pe grupul de oameni. Ne concentrăm să fie oameni de calitate, care doresc să facă în primul rând acte de caritate, căci despre asta este vorba în Interact. Ne concentrăm foarte mult și pe teambuilding-uri pentru că ne ajută să formăm o echipă unită în interiorul căreia să îți fie ușor să ceri un sfat sau să te simți apropiat de absolut orice persoană din club, indiferent de vârsta și experiența pe care o are. Bineînțeles că și activitățile pe care le organizăm ne ajută să îi atragem pe tinerii doritori, pentru că, cel puțin în orașul nostru, nu mai există altă asociație sau un alt ONG care să organizeze activități dedicate tinerilor, atât de multe și de diverse”, explică Cristian.

„În primul rând, consider că grupul, colectivul din Interact face diferența. Noi mereu am fost uniți, ne-am putut baza unii pe ceilalți și am comunicat deschis indiferent de situație. Iarăși, un punct în plus, cred eu, față de alte organizații ar fi modul în care acționăm atunci când organizăm un eveniment, modul în care le abordăm și faptul că ne dorim ca toți să fie integrați. Nu ne place să știm că un membru aspirant nu înțelege ce trebuie să facă, îi instruim pe toți pas cu pas, tocmai pentru că vrem ca toți să se simtă integrați în egală măsură”, a adăugat Ian.

Proiecte de impact: de la solidaritate la dezvoltare comunitară

Printre cele mai importante proiecte ale clubului se numără „Rise above the flood” și „The Romanian Heartbeat”, ambele cu rezultate remarcabile.

„Până acum, în mandatul nostru, am avut două proiecte de foarte mare impact. Primul a fost „Rise above the flood”, un proiect la nivel districtual, adică pe toată România și Republica Moldova, unde am fost luați prin surprindere de inundațiile din această vară din Galați și din Vaslui. Așa că ne-am decis să organizăm (toate cluburile Interact din țară) un eveniment prin care să sprijinim sinistrații din cele două zone afectate. Strângerea de fonduri a constat într-o vânzare de baloane, o vânzare simbolică, bineînțeles, echivalentă unei donații de minim 10 lei per balon, având două standuri, unul în Cetatea Medievală și unul în Piața Teatrului. Clubul Interact Mureș a colaborat cu toate celelalte cluburi din oraș, adică Interact Mureș Renașterea și Interact Mureș „Maris”, și am reușit să strângem undeva în jur de 13.000 de lei”, a detaliat Cristian.

În continuare, Cristian a vorbit despre proiectul de 1 Decembrie. „De asemenea, am mai avut un eveniment de impact, chiar recent, în data de 1 Decembrie, de Ziua Națională a României, în cadrul căruia am vândut stegulețe cu tricolorul României și brățări confecționate manual de elevii de la Școala Gimnazială „Omega” din Târgu Mureș. Proiectul s-a numit „The Romanian Heartbeat”, iar suma pe care am reușit să o strângem, în valoare de 18.443 de lei, va fi redirecționată spre Asociația Cristi Vasiliu, care construiește o nouă secție de terapie intensivă neonatală în Târgu Mureș. Pe calea aceasta vrem să le mulțumim tuturor târgumureșenilor care au donat duminică (1 decembrie) în Piața Trandafirilor pentru o cauză nobilă”.

Vizibilitate prin digitalizare și inovație

Cristian explică strategiile clubului de a ajunge la public, spunând că cea mai bună soluție este, evident, social media. „Principala noastră metodă de a ne promova este social media. Suntem foarte activi pe Instagram, unde avem undeva în jur de 1.800 de urmăritori, dar și Facebook, site-ul nostru oficial, iar în cadrul anumitor evenimente chiar și prin afișe și pliante și am ajuns chiar și pe TikTok. De asemenea, atunci când avem proiecte educaționale, precum evenimentul „Bio Lab”, în colaborare cu cei de la Med Class, un workshop de disecție animală dedicat liceenilor, ne promovăm prin pliante în licee”, a enumerat acesta.

Evenimente noi și planuri viitoare

Cristian a evidențiat cele mai recente inițiative. „Avem patru evenimente noi pe care le-am implementat din iulie 2024 până acum, și anume: „Rise above the flood”, workshopul de disecție animală „Bio Lab”, „The Romanian Heartbeat” și „O Cană de Fericire”, un eveniment în colaborare cu Rotaract Teka și Interact Mureș „Maris”, unde sprijinim fetițele familiei Fegyverneky, rămase orfane în urmă cu o lună”.

În plus, clubul pregătește tradiționala „Charity Week” și proiecte precum „Tree of Generosity”, arătând că tinerii pot crea impact pozitiv prin colaborare și dedicare. „Urmează să reoganizăm eveniemntul nostru preferat „Charity Week”, fiind vorba de o săptămână în care facem diverse acte de caritate în fiecare zi. De exemplu, anul trecut ne-am ocupat de strângerea de fonduri pentru achiziționarea câtorva lemne de foc unei familii nevoiașe, în altă zi am dus o clasă de elevi cu posibilități mai reduse la un meci de baschet, în altă zi am mers, tot așa, cu un grup de elevi la patinoar, cinema, o vizită la un azil de seniori unde am petrecut o zi cu aceștia și așa mai departe. Mai evem și proiectul districtual „Christmas for everyone” pe care îl vom organiza alături de celelalte două cluburi Interact din Târgu Mureș, Renașterea și Maris, unde vom aduna pachețele de la școli, pentru copii nevoiași. Totodată, un eveniment nou va fi „Tree of generosity” în cadrul căruia ne propunem să ducem brăduți de poliester la mai multe școli primare unde elevii să se ocupe de decorarea acestora, ca mai apoi brăduții să fie licitați”, a mai explicat Cristian.

Un model de inspirație pentru toți tinerii

Clubul Interact Mureș reprezintă mai mult decât un ONG pentru adolescenți; este o familie care oferă sprijin, inspirație și un scop comun. Prin activitățile lor, acești tineri demonstrează că schimbarea începe cu inițiativa fiecăruia dintre noi.

Lorena PINTILIE

Foto: Clubul Interact Mureș