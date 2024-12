Ce avem de pierdut duminică? TOTUL.

Tinerii frumoși și liberi TREBUIE să iasă la vot și să își apere viitorul într-o Românie europeană! Nu cu fața spre Răsăritul ce, paradox, este acum întunecat.

Sunt un reprezentant relevant al generației crescute în deruta post comunistă. Tinerii de sacrificiu. Dar nu atât de tragic cum au crescut părinții mei care au prins gulagul cenușiu al totalitarismului, al dictaturii.

După 1989 am prins toate crizele politice, economice, sociale, cu ochii bulbucați la ecranul televizorului alb negru din bucătărie.

Am văzut entuziasmul românilor din anii ‘90 care au ieșit cu milioanele să îl întâmpine pe Regele Mihai. Flori si iubire.

Am plâns la manifestațiile pro democrație și Europa înăbușite de minerii aduși de Iliescu și Roman, infiltrații rușilor la vârful conducerii țării noastre.

Am trăit cu niște salarii de mizerie ale părinților mei, profesori în mediu rural, care și-au luat de la gură să mă țină la școală timp de 18 ani.

Am făcut facultatea la începutul anilor 2000, în cămine de studenți mizere, cu o singură toaletă funcțională și cu apă caldă cu porția.

Am plâns de bucurie în 2007 când am intrat, în sfârșit, în Uniunea Europeană. Un vis și o dorință sinceră a milioanelor de români care își doreau democrație și un trai mai bun.

Am îndurat umilință și venituri de subzistență la începutul carierei atunci când, dintr-un salariu, abia reușeam să îmi plătesc facturile și o masă zilnic.

Am îndurat, cu gândul că într-un viitor apropiat ne vom integra în această Uniune a țărilor dezvoltate și o voi duce mai bine.

An de an am avut dezamăgiri ale clasei politice. Prieteni și familie plecați peste hotare pentru un trai mai bun. Politicieni corupți care călcau totul în picioare pentru a-și atinge scopurile meschine. Ei erau, de fapt, urmașii comuniștilor. Disperarea oamenilor, care din cauza sărăciei și nevoilor, făceau eforturi supraomenești ca să supraviețuiască.

Dar nu am renunțat nici eu și nici majoritatea locuitorilor României. Am luptat, am plâns, am muncit și am reușit pas cu pas să arătăm lumii că nu suntem doar o țară din lumea a treia. Că avem un popor inteligent, cu multe calități și perspective.

Am avut ghinionul unei clase politice meschine, slab pregătite și hulpave la avutul țării. O cangrenă care în urmă cu câteva zile a dus la cea mai mare răbufnire a locuitorilor acestei țări și a diasporei. Votul anti sistem de acum două săptămâni a arătat tuturor că nu se mai poate așa. Că răbdarea a ajuns la limită și că oamenii nu se mai mulțumesc cu firimituri de la masa bogaților și a celor speciali.

Dar…

Acest iureș a nemulțumirilor ne-a fost confiscat prin manipulare de-un personaj obscur venit din aceași lume a celor care a dus țara aici, pozând în izbavitor, în profet fals.

Suntem într-un moment istoric în care putem duce această țară, căpușită până acum așa cum știm cu toții, către reformarea clasei politice care și-a învățat lecția sau să ne întoarcem spre trecutul pe care noi, cei născuți în jurul anilor ’80, l-am trăit cu toate greutățile posibile și imposibile. Nu vă lăsați fascinați de vorbe meșteșugite în lozinci patriotice. Nu sunt doar vorbe goale, acestea ascund intenții periculoase care sugerează explicit dictatura.

Am un mesaj pentru cei care s-au născut beneficiind de libertate (nu neapărat de bunăstarea meritată), care nu au gustat dictatura, totalitarismul și impostura primilor ani de după ’90.

IEȘIȚI LA VOT!

Nu vă lăsați înșelați de mirajul unui Mesia fals, a unui populism lipsit de fond. Aruncarea acestei țări într-o criză pe care nici nu v-o puteți măcar imagina, nu vă va rezolva frustările.

Nu trădați principiile pentru care unii au murit acum 35 de ani iar noi am plâns de bucurie în 2007.

Sunt sigur că veți fi mai deștepți decât noi și părinții voștri! Cred că nu veți mușca din mărul otrăvit al manipulării de pe Tik Tok, una de cea mai joasă speță.

Soarta noastră, a tuturor, stă în mâinile voastre, dragii mei. Viața nu e Tik Tok, și nici nu trebuie să devină un continuu serviciu militar obligatoriu în slujba unui dictator legionar mesianic.

Semnat.

Ionel Albu,

un reprezentant al generației de sacrificiu.