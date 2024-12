Editorial. Leana Cosânzeana vs. Călin Grandomanul

Am ales așa titlul, în primul rând, pentru că ambii candidați ne propun o imagine de erou, ambele avataruri vorbindu-ne despre ambiții dincolo de posibilități umane, și abia apoi pentru că e un joc de cuvinte sugerat de prenumele lor. Elena Lasconi sau Călin Georgescu, unul dintre ei va ocupa cea mai înaltă funcție în statul român, după votul din 8 decembrie, și ne va reprezenta țara la cel mai înalt nivel.

Imaginea de eroină salvatoare a Elenei Lasconi se distinge mult mai puternic după primul tur, însă era vizibilă dinainte. În cazul lui Călin Georgescu, proiecția a fost mult mai puternică înainte de primul tur, acum continuă să-și facă efectele, în timp ce omul Călin Georgescu pare să încerce să-și tempereze mânzul năzdrăvan și să transmită, fără mare convingere – vedem imediat, că e totuși un om cu picioarele pe pământ.

În condițiile în care o dezbatere cu cei doi candidați față în față pare din ce în ce mai puțin probabilă, voi pune în paralel câteva dintre declarațiile făcute de Călin Georgescu și de Elena Lasconi în emisiunile la care au participat marți seară. Călin Georgescu a fost în studioul Gândul, iar Elena Lasconi la Antena 3.

Călin Georgescu a apărut cu cravată și batistă albastre. Elena Lasconi purta un cojocel cu motive tradiționale.

Georgescu: „Ce ziceți de asta?!”

Întrebat de Marius Tucă dacă nu simte tensiunea momentului, Călin Georgescu a răspuns: „Sunt doar conștient de faptul că nu alegem neapărat un om, ci de ce parte a istorie vrem să ne aflăm. Și atuncea sunt foarte relaxat”. Apoi, la întrebarea „sunteți gata să ne răspundeți la întrebări”, a răspuns: „La prima vedere, aș spune că m-am născut pregătit, la adoua, aș spune… îmi amintesc de de Gaulle, care spunea sunt pregătit cu răspunsuri la întrebările mele. Ce ziceți de asta?!”.

Lasconi: „E cel mai greu moment de după 1989”

„Cum definiți dumneavoastră ceea ce se întâmplă în aceste zile?”

„Eu cred că în momentele grele în viață, în momentele critice, nu trebuie să îngenunchezi, trebuie să stai drept, să-ți păstrezi calmul și să iei decizii înțelepte. (…) E cel mai greu moment de după 1989, pentru că țara noastră parcă s-ar pregăti cumva, cu toți boții și cu toată manipularea rusească să fie pusă pe tava Rusiei. Este îngrijorător ce se întâmplă, dar noi, uniți, putem învinge”, i-a răspuns Elena Lasconi lui Mihai Gâdea.

„De ce trebuie să fiu conștient de chestia asta?”

„Ați făcut o declarație: nu vor mai fi partide politice în această țară.” (Marius Tucă)

Georgescu a răspuns citându-l, cu ajutorul moderatorului, pe Ion Rațiu: „Voi lupta până la ultima mea picătură de sânge ca să ai dreptul să nu fii de acord cu mine!”.

Marius Tucă a revenit: „Dar fără partidele politice, sunteți conștient – România nu poate să meargă mai departe.”

Călin Georgescu: „Da de ce trebuie să fiu conștient de chestia asta? Nu se știe niciodată ce se întâmplă. Tocmai asta e că și mainstream media, în general, nu a acceptat poziția poporului român, așa cum am spus eu: partidul meu este poporul român, doar poporul român – așa am spus – pe care îl iubesc și am să-l respect și am să-l slujesc permanent”.

„Fraza exactă a fost un partid cât un popor”, a intervenit H.D. Hartmann. „Exact. Eu nu știu cum va fi, dar pot să simt ce va fi în viitor, poate nu cu mine, poate în viitor”, a completat Georgescu.

(Notă. Ultimul conducător al unui partid cât un popor, în România, a fost Ceaușescu.)

NATO și Uniunea Europeană

Elena Lasconi: „Direcția noastră este NATO și Uniunea Europeană. NATO, pentru securitate, pentru că nimeni nu o să-și permită să atace România dacă suntem în NATO. Eu văd că de cealaltă parte se discută să ieșim din NATO, se discută să se facă armata obligatorie. Eu cred că armata României trebuie întărită în următorul fel: militarii trebuie să fie plătiți mai bine, poate să avem mai mulți militari profesioniști, să achiziționăm tehnologie de ultimă generație. De asemenea, același lucru ar trebui să-l facem și cu polițiștii și cu jandarmii și cu serviciile, pentru că eu știu sigur că în toate aceste structuri există oameni patrioți și profesioniști – de bună credință”.

Tucă îl întreabă pe Georgescu: „Sunteți împotriva NATO, împotriva Uniunii Europene? Sunteți pro-Putin, sunteți pro-rus?”

Călin Georgescu: „În primul rând sunt pro-român și așa am să fiu întotdeauna. Al doilea este: nu doresc și nu am de gând să scot, așa cum sunt acuzat fals, să scot România din Uniunea Europeană sau NATO. Însă, pot să spun că în orice întâlnire statală sau de alt gen, pe instituții internaționale, vom negocia. Doar interesul românesc. (…) Vom sta în picioare nu în genunchi. (…) Clasa politică a avut un complex de inferioritate atunci când s-a întâlnit cu Vestul sau cu Occidentul, ei, acest lucru va lua sfârșit. Vom juca și vom vorbi de la egal la egal.”

După aproape 10 minute, Marius Tucă: „Ați răspuns la jumătate din întrebare.”

„Vedeți, fiecare conducător de țară este patriot în felul lui. Așa știu președintele Putin să facă acest lucru, nu pot decât să… (a întins mâinile și a ridicat din umeri).”

Politică externă. Georgescu

Întrebat cu ce argument va merge la negocieri, Georgescu a spus: „reprezinți o țară, un popor, care are o istorie, și care, datorită intervenției poporului român și ce am făcut în istorie, fără a intra în detalii, așa s-a făcut Europa civilizată – datorită poporului român, datorită jertfei poporului român.”

„Toate aceste lucruri, în momentul în care te duci, fie că te duci la Bruxelles, fie că te duci la Washington, mă duc cu istoria poporului meu în suflet și în inimă. Și arăt: cine am fost, cine suntem și cine putem să fim”, a mai spus Georgescu. Apoi, a susținut că diplomația românească e făcută cu amatorism, deoarece am face servicii altor state fără să cerem nimic în schimb.

„Eu vreau să pun România pe harta Europei și a lumii. Și asta știu să fac și o voi face sigur”, a mai spus Călin Georgescu.

„Mă voi implica direct, iar războiul din Ucraina va lua sfârșit – neîncetat! (…) De ce nu, poate această pace se va întâmpla prin aportul românesc”, a spus Georgescu. Apoi, a menționat că cel mai important partener al României este America și că este „ultra-pro-Trump”.

După ce a spus că Ambasada României din Israel ar trebui mutată în Ierusalim, de la Tel Aviv, Georgescu a fost întrebat care va fi poziția României între Turcia, Israel și țările arabe. „În general în viață și în diplomație, totul este un dai-primești, dai și primești.(…) Faptul că sunt aceste lucruri, pe care le confirm, este în avantajul nostru. Exact acolo trebuie te duci, pe firul unde și unul și altul au nevoie de tine. Noi putem fi placa turnantă a păcii. Cum? Prin ceea ce toți au nevoie. Nimeni nu poate mânca bani. Toți au nevoie de hrană, toți au nevoie de apă și toți au nevoie de energie”, a fost răspunsul lui Călin Georgescu.

„Până una alta, avem cea mai scumpă energie și mâncăm din importuri”, a intervenit Marius Tucă. „Asta se rezolvă, după data de 8 lucrurile se vor liniști, vă asigur de treaba asta”, Georgescu.

Lasconi: „Trebuie să ne salvăm țara”

Întrebată „cum a decurs discuția cu Ciolacu?”, Lasconi a spus: „Discuția a fost foarte bună și eu cred că în mine are un partener onest, de bună-credință domnul Ciolacu. E momentul să construim, aici nu mai e vorba despre partide, ci trebuie să ne salvăm țara. Acum nu mai e loc de orgolii, de numele partidelor, de nimic”

„Astăzi, am avut o discuție cu premierul Marcel Ciolacu, este foarte îngrijorat că deja începem să pierdem bani, după ce a apărut în toată presa această influență masivă a Rusiei prin candidatul Călin Georgescu. Asta înseamnă că nu vom mai avea bani pentru a plăti pensii și salarii. Noi deja până să ajungem la momentul 8 decembrie, deja am început să pierdem bani. Mulți investitori și-au înghețat practic afacerile, bursa merge în jos, foarte multă este speriată și dorește să părăsească țara”, a mai declarat Lasconi.

„Gândiți-vă că toți primarii, indiferent ce culoare au, o să piardă proiectele pe fondurile europene. Nu o să ne mai putem dezvolta cu fonduri europene. Nu cred că ne permitem să dăm cu piciorul la acest drum pe care l-am ales, pro-european, pro-NATO, ca să ajungem din nou ca pe vremea lui Ceaușescu, o țară săracă, doar pentru că vedem promisiuni pe TikTok”, a adăugat.

(Notă. Lasconi exagerează, dar putem ajunge acolo.)

Desemnarea premierului. Georgescu

Călin Georgescu: „Parlamentul a fost votat de către popor, președintele a fost votat tot de către popor. Eu pot să garantez, aici, în emisiune la dumneavoastră, că voi aduce o stabilitate a unui guvern. Un guvern stabil. Asta pot să fiu sigur să vă spun și să o certific și să o duc la capăt.”

Marius Tucă: „Desemnând..”

Călin Georgescu: „Desemnând un prim-ministru, evident, din coaliția, cum se vor înțelege. (…) Un prim-ministru care, în primul rând, este pregătit moral, profesional și, evident, putem negocia programul de țară prin care eu am fost ales președinte.”

„Trebuie să gândim cosmic”

„Este un moment unic, în care se deschid niște porți, nu de tot – puțin, și ăla este momentul în care poți să intri. Cum intri? Cea mai importantă piesă care se pune astăzi în joc și pe care se luptă toată lumea: resursele”, Călin Georgescu.

„Găsești proiecte mari, pe care pot să vi le spun acuma, în care joci o carte uriașă. Trebuie să gândim mare, trebuie să gândim cosmic, proiecte care ne pun pe harta lumii. (…) Vezi că ai hrană, nu mâncare, asta poți să oferi. Ai apă, iar apa va fi mult mai prețioasă decât petrolul – tot ce am spus s-a adeverit – vă spun și asta. În următorii 3-4 ani, maxim, apa va fi considerată mult mai prețioasă decât petrolul. Pe urmă, ai energie”, Călin Georgescu.

„Noi putem să avem energie pe care să o dăm aproape gratis. Noi putem să avem litrul la pompă 1 leu, la cât petrol avem”, Călin Georgescu.

(Notă: Nu avem atâta petrol.)

Proiectul „cosmic” menționat de Georgescu în emisiune e construcția unei conducte prin care să exportăm apă. „Eu vă asigur că, în viitorul apropiat, conducta care se va face și sper să o facă România va fi cea de apă, nu de petrol. Pe acest fond, trebuie să joci tare, foarte tare. Fac bursa grâului la Brăila, bursa energiei la București, bursa metalelor la Deva și am cucerit Europa!”

Înaintea deznodământului

Făt-Frumos și Zmeul în povestea noastră – poveste al cărei deznodământ ne va scrie viitorul poate chiar pentru următorul deceniu, sunt personaje colective: alegătorii PSD și UDMR. Împărțiți între Leana Cosânzeana și Călin Grandomanul, cetățenii români cu simpatii social-democrate și cetățenii români de etnie maghiară pot să fie ori Zmeul ori Făt-Frumos, în funcție de unde vor decide să apese ștampila „VOTAT”.

În ce mă privește, m-aș bucura să constatăm că au jucat rolul lui Făt-Frumos și că au fost de partea Cosânzenei.

Vorba unui prieten: dragi pesediști, ne luăm puia înapoi, numa nu mergeți cu Grandomanul!

Ar fi fain, dar mă îndoiesc că Lasconi, poate fi o Codană care să-l învingă singură pe Georgescu, fără aportul vostru. Călin Georgescu nu e tare nici măcar în punctul lui forte – politica externă, iar Lasconi n-are nimica împotriva familiei tradiționale, e o femeie mai mult conservatoare, decât progresistă „pentru mine căsătoria e între un bărbat și e femeie” – asta tot spune.

(Sursă imagini: YouTube – Gândul și Antena 3 CNN)