Agro Prod Com Dosa – calitate, din fermă până la raft

Agro Prod Com Dósa SRL, cunoscută și sub denumirea de DÓSA, este o companie de familie fondată în 1992, cu sediul în Chibed, județul Mureș, care din 1998 asigură activități de abatorizare de porcine, bovine și ovine, și procesare carne (carne de porc, de bovină si de pui).

Pe lângă abator și procesarea cărnii, firma are activități semnificative în agrozootehnie și propria sa fabrică de lactate. Agro Prod Com Dósa a evoluat de la o afacere mică la un jucător regional important, datorită experienței, seriozității, investițiilor în tehnologie și extinderii gamei de produse.

Activitățile companiei Agro Prod Com Dosa SRL, fondată în Chibed, în 1992, ca afacere de familie, sunt integrate, incluzând atât agricultura, creșterea animalelor, cât și producția de furaje, ceea ce contribuie la controlul calității și la sustenabilitatea operațiunilor. Gama oferită include peste 100 de produse din carne, de la cârnați și salamuri crud-uscate până la preparate locale specifice Transilvaniei, dar și produse lactate, toate comercializate în cele 13 magazine din județele Mureș și Harghita.



Gamă largă de produse de calitate

Agro Prod Com Dósa produce o gamă variată de produse din carne, concentrate pe specificul tradițional al regiunii Mureș și Harghita. Linia de producție include carne proaspătă (de porc, vită, oaie), cârnați afumați tradițional, salamuri, șuncă, crenvurști și produse de sezon, cum ar fi carnea de miel. Procesul de producție este realizat la fabrica din Chibed, unde compania folosește tehnologii moderne pentru a menține calitatea ridicată și respectarea standardelor de siguranță alimentară impuse de Uniunea Europeană.

În plus, compania are propria fermă de bovine, unde crește animale și produce furaje, contribuind astfel la controlul întregului lanț de producție și asigurând calitatea constantă a materiilor prime. Această integrare permite și o trasabilitate clară a produselor, aspect esențial în menținerea încrederii consumatorilor.

Lactate din lapte nedegresat



Pe lângă produsele din carne, Agro Prod Com Dósa produce și o gamă de produse lactate, procesate într-o unitate integrată în exploatație dedicată, din localitatea Chibed. Laptele folosit provine direct de la propria fermă de bovine, oferind astfel un lanț complet și controlat de producție, de la fermă până la raft, sau, altfel spus, de la furcă la furculiță.

Această abordare asigură o calitate înaltă pentru produsele lactate, menținând autenticitatea și prospețimea ingredientelor utilizate.

Produse lactate sunt concepute pentru a păstra caracteristicile tradiționale și naturale ale laptelui, iar procesarea are loc într-o unitate mică modernizată, care menține standardele de igienă și siguranță alimentară.

Sortimentul de lactate include produse de bază, cum ar fi laptele pasteurizat, iaurturile naturale și brânzeturile tradiționale, precum brânza telemea și brânza de burduf, brânza de vaci, caș de vacă, urdă. Aceste produse sunt populare pentru gustul lor autentic și sunt realizate fără aditivi artificiali, păstrând metoda tradițională de prelucrare, din lapte nedegresat, detaliu rar întâlnit la producătorii de lactate. De asemenea, există opțiuni de produse fermentate și brânzeturi proaspete, care răspund cerințelor consumatorilor locali interesați de produse locale de calitate.

Rețea de 13 magazine

Agro Prod Com Dósa comercializează produsele sale printr-o rețea de 13 magazine de prezentare în județele Mureș și Harghita. Acestea au fost deschise pentru ca Agro Prod Com Dósa să poată oferi acces direct la produsele sale, păstrând astfel prospețimea și calitatea preparatelor din carne și a produselor lactate. Aceste magazine sunt situate strategic în orașe și localități cheie din cele două județe, pentru a deservi atât locuitorii din mediul urban, cât și pe cei din comunitățile rurale.

Fiecare magazin este conceput să ofere o gamă completă de produse DÓSA, carne și produse lactate. Prin aceste locații de desfacere, compania reușește să promoveze și să susțină produsele tradiționale din regiune.

Magazinele proprii oferă o selecție completă din gama de preparate, satisfăcând atât cererea locală pentru produse tradiționale, cât și cea pentru preparate moderne și variate. Agro Prod Com Dósa colaborează și cu restaurante locale, care utilizează produsele companiei în preparatele lor, aducând un plus de notorietate brandului pe piața locală.

În concluzie, datorită expansiunii și adaptării la cerințele pieței, Agro Prod Com Dósa continuă să fie un nume de încredere în industria alimentară regională, punând accent pe autenticitatea gustului și calitatea produselor sale.

Detalii despre compania Agro Prod Com Dósa și produsele sale găsiți pe pagina www.dosa.ro

Magazine:

Chibed, Str. Principală nr. 759

Eremitu, Str. Principală nr. 557

Sângeorgiu de Pădure, Str. Petofi Sandor nr. 4

Sovata, Str. Principală nr. 152

Sovata, Str. Principală nr. 187

Miercurea Nirajului, Str. Bocskai nr. 58

Târgu Mureș, Bulevardul 1848, nr. 77

Târgu Mureș, Str. Brașovului, nr. 2

Praid, str. Principală nr. 144

Odorheiu Secuiesc, Str.Kossuth Lajos nr. 50

Odorheiu Secuiesc, Str. Pietroasa nr. 23

Miercurea Ciuc, Str. Pieței nr. 2 (2 puncte)