Gusturi desăvârșite cu condimente Nefta. Produse în Mureș.

Brandul Nefta, originar din județul Mureș, este cunoscut pentru gama sa variată de condimente și ingrediente de sezon, având ca obiect principal de activitate fabricarea condimentelor. Puteți găsi produsele Nefta în mai multe județe din România, iar la Târgu Mureș, în special în rețelele de magazine Darina și Palas. O poveste despre brandul mureșean citiți în rândurile următoare.

”Bine ați venit în universul Nefta, unde fiecare condiment este o poveste și o experiență culinară unică! Nefta nu este doar un brand, este o promisiune de calitate și autenticitate, dedicată pasionaților de gătit din întreaga țară. La Nefta, credem că aromele condimentelor sunt esențiale în transformarea unui preparat obișnuit într-unul excepțional.

Selectăm cu atenție cele mai fine ingrediente, provenind din cele mai bune regiuni ale lumii, pentru a vă oferi produse care să evidențieze fiecare rețetă. Fiecare mirodenie este procesată cu grijă, respectând cele mai înalte standarde de calitate, astfel încât să vă puteți bucura de un gust autentic și intens în fiecare farfurie.

Nefta este un brand tânăr, crescut de profesioniști cu experiență de peste 25 de ani în domeniu. O afacere de familie 100% românească, dezvoltată organic, deja la a doua generație, la baza căreia stau câteva valori importante precum: grija pentru oameni, responsabilitatea și calitatea. Suntem o companie cu produse apreciate de clienți, care achiziționează din cele peste 1000 de magazine în care suntem prezenți, în 9 județe din România.



Avem o creștere organică, suntem orientați spre rezultat. În același timp, avem o politică responsabilă în ceea ce privește angajații, partenerii de afaceri, clienții noștri și, nu în ultimul rând, mediul înconjurător și social. Implicarea de-a lungul timpului în diverse proiecte sociale și educaționale a făcut să fim percepuți și să confirmăm pe merit în comunitatea locală, că suntem onești și de încredere.

Înțelegem că lucrând cu ingrediente din peste 40 de țări, trebuie să fim atenți și responsabili cu privire la sursa și calitatea lor. Tot procesul de fabricație al produselor noastre, beneficiază de controlul calității, pe tot parcursul procesului de producție, de la materia primă și până la produsul finit. Totul este creat, din dorința noastră de a respecta și mulțumi clienții.

Nefta are 5 game de produse care acoperă sezonabilitatea pe tot parcursul anului:

-condimente bază (piper, boia, sare, cuișoare, boabe de muștar, etc.)

-ierburi aromate (foi de dafin, mărar, leuștean, oregano, tarhon,etc.)

-ingrediente patiserie și cofetărie (cacao, scorțișoară, nucă de cocos, mac, sare de lămâie, bicarbonat sodiu, etc.).

-produse de post (soia, fulgi de cartofi, fulgi de fasole).

-semințe (floarea soarelui și dovleac, decojite- crude, in).

Căutați produsele Nefta în magazine!

S.C. CICO DISTRIBUTION S.R.L.

Adresă: Loc. Bernadea, str. Principală nr. 11-12, jud. Mureș

Tel: 0265-244.087, 0365-804.710, 0740.026.899

Email: office@nefta.ro