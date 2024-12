FOTO: Vernisajul „Cosmic Reflections and the Symmetry of Soul” de Rózsa Balázs – Artă și muzică la Galeria Cetății

Galeria Cetății din Târgu Mureș a găzduit un eveniment cultural, unde artistul fotograf Rózsa Balázs și-a deschis expoziția intitulată „Cosmic Reflections and the Symmetry of Soul”. Vernisajul a fost mai mult decât o simplă expoziție de fotografie – a fost o experiență multisenzorială, completată de muzica Spirit Soundz.

Expoziția rămâne deschisă până la sfârșitul lunii februarie, iar intrarea este liberă. Cei care încă nu au avut ocazia să viziteze sunt invitați cu drag să descopere aceste peisaje unice, care îmbină arta vizuală cu povestea umană.

(D.C.)

Sursa foto: Facebook| Centrul de Cultură, Artă și Agrement Târgu Mureș