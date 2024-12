Campania de Crăciun ”Landlerhilfe”, la Școala Gimnazială ”Iulia Grama” din Chiheru de Jos

14 microbuze au poposit în aceste zile în județele Mureș și Bistrița cu prilejul unei noi Campanii de Crăciun organizată de Asociația ”Landlerhilfe” din Austria Superioară. Printre beneficiari s-au numărat și elevii Școlii Gimnaziale ”Iulia Grama” din comuna Chiheru de Jos. Voluntarii „Landlerhilfe” veniți din Austria au fost întâmpinați luni, 16 decembrie, de către conducerea școlii în frunte cu prof. Marcela Matei și primarul comunei Chiherul de Jos, Mihai-Dan Runcan, care au supervizat predarea pachetelor de sărbători destinate elevilor din comuna Chiheru de Jos.

„Cu ajutorul Asociației Landlerhilfe – Austria, elevii din comuna noastră au primit daruri de Crăciun. Cadourile de tip ”ShoeBox” sunt personalizate și pot conţine: dulciuri neperisabile, rechizite, hăinuţe, jucării, pantofi, produse de igienă personală. Acest lucru ne bucură nespus și dorim să mulțumim tuturor donatorilor pentru bunătate și gestul frumos!”, a declarat Mihai-Dan Runcan, primarul comunei Chiheru de Jos.

„Pachetele provin de la școlile și grădinițele austriece. În baza unui anunț, fiecare școală și grădiniță a fost invitată să pregătească pachete pentru copiii nevoiași din România și Ucraina. Așa se face că în acest an s-au adunat peste 20.000 de pachete. Campania de pregătire a acestor pachete începe în luna septembrie care ajung la copiii din România și Ucraina până de Crăciun. De asemenea, pentru fiecare pachețel, se mai donează un euro pentru cheltuielile de drum și distribuire a acestor pachete. Campania din acest an în România are patru destinații, Bistrița, Reghin, Vișeul de Sus, pe graniță cu Austria și Turnișor, lângă Sibiu”, a precizat Dieter Englader, reprezentantul Asociația „Landlerhilfe”.

Relația de prietenie între zona Reghin și Asociației Landlerhilfe a fost facilitată de către Biserica Evanghelică din Reghin și fostul președinte al asociației austriece, Helmut Atzlinger, după cum afirmă părintele Johann Zey, parohul Bisericii Evanghelice Reghin. „L-am cunoscut pe domnul Helmut Atzlinger, fostul președinte al Asociației „Landlerhilfe”, care de-a lungul anilor ne-a trimis ajutoare umanitare. Cred că sunt vreo 15-16 tiruri care au venit până acum din Austria. Domnia sa a fost cel care ne-a recomandat și acestă campanie de Crăciun. Beneficiarii acestie campanii sunt copiii din zona Reghinului, Chiher, Deda, Petelea, Ideciu și zona Batoș. Suntem în luna decembrie, luna cadourilor, motiv pentru a aduce o bucurie celor mici acum în preajma sărbătorilor. Este și o bucurie pentru noi pentru că reușim prin astfel de acțiuni să aducem zâmbete acestor copilași”, a precizat părintele Johann Zey.

Alin ZAHARIE