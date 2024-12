Programul pârtiei de schi de la Sovata

Sezonul de schi a debutat astăzi la Sovata, pârtia fiind deschisă de la ora 10:00.

„Salutări, oameni dragi pasionați de sporturi de iarna! Deschidem noul sezon de schi în 26 decembrie! Vă așteptăm începând cu ora 10:00. Pârtiile vor fi deschise în perioada vacanței de iarna (26 decembrie- 7 ianuarie) zilnic, între orele 10:00-17:00”, a fost anunțat, ieri, pe pagina de Facebook Pârtie – Schi Sovata.

„Partia de schi aflata in administrarea proprietarului Cabanei REPAS este ocupata cu zapada aproape 6 luni pe an si reprezinta atractia oricaror categorii de schiori de la avansati la incepatori si are o lungime de 1200m cu diferenta de nivel de 262 m pe traseul telescaunului.

Partia este dotata si cu o instalatie de telescaun pe o distanta de 1000 m cu o diferenta de altitudine de 262 m precum si cu o instalatie teleschi pe 300 m la partea de incepatori, fiind intretinuta zilnic cu ratrac si tun de zapada”, potrivit informațiilor disponibile pe site-ul schi-sovata.ro/.

Sursă imagini: capturi freecam.ro – pârtia de schi Sovata, Teleschi și Telescaun.