Prof. Dr. Oana-Cristina Mărginean, șeful Secției Clinice de Pediatrie din cadrul SCJU Târgu Mureș: „Tratezi un copil, viitorul îți va surâde!”

Prof. Dr. Oana-Cristina Mărginean, șeful Secției Clinice de Pediatrie din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș, surprinde într-o frază întreaga filosofie și complexitate a secției pe care o conduce: “Tratezi un copil, viitorul îți zâmbește, pentru că un copil sănătos, promite un adult sănătos. O serie de boli din perioada de adult pot să-și aibă originea în copilărie”. Lecturați în rândurile următoare un interviu despre secția care tratează cei mai speciali pacienți.

Ne revedem după un an de la realizarea anteriorului interviu când am vorbit mai mult despre dvs. ca medic, șef secție și dascăl. Totuși și atunci v-am întrebat despre specificul unei secții clinice dedicate copiilor în raport de secțiile clinice adulți. Pornind de aici, am dori să subliniați specificul său și cum se poziționează clinica pe care o coordonați în acest colos medical care este Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș?

Prof. Dr. Oana-Cristina Mărginean, șeful Secției Clinice de Pediatrie: Secția de Pediatrie face parte integrantă din Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș, fiind și ea o secție de urgență, structurată pe mai multe compartimente. Astfel, avem compartimente de gastroenterologie, de nefrologie, de hemato-oncologie, de pneumologie pediatrică, iar, de anul trecut, și compartiment de diabet și boli de nutriție pediatrice. În plus avem acces și la un compartiment de terapie intensivă pediatrică aflat în componența secției clinice ATI.

Compartimentul de diabet la copii era în planul meu managerial, pentru că de multe ori această boală debutează supraacut.

Coordonați secția de peste 12 ani, cum a evoluat și cum s-a dezvoltat secția în timpul mandatului dvs. și anterior, din punct de vedere al resursei umane, al investițiilor realizate și al dotărilor cu echipamente, aparatură, mobilier?

O.C.M.: Clinica de pediatrie s-a deschis în 1982, odată cu inaugurarea Spitalului Clinic Județean de Urgență. Inițial era o secție de pediatrie generală cu 120 de paturi ce se întindea pe întreg nivelul trei și jumătate din nivelul doi al celei mai mici aripi a clădirii.

Acum circa 25 ani, s-a desprins, din cadrul secției de pediatrie, cardiologia pediatrică, care a intrat sub cupola Institutului de Urgență de Boli Cardiovasculare și Transplant (IUBCvT). Copiii cu boli doar cardiace au avut astfel clinică dedicată.

Totodată, s-a continuat supraspecializarea și a medicilor din Clinica de Pediatrie, creându-se și compartimentele aferente cu aparatură dedicată.

În secție încercăm să internăm copiii pe grupe de vârstă, pe infecții acute, respectiv pe infecții cronice. Am separat compartimentele de pacienți imunodeprimați de celelalte. Am reușit să avem saloane cu baie, de unu-trei paturi în care copiii se pot interna cu un părinte sau aparținător.

Din aceste considerente, în momentul în care a fost pandemia COVID, secția care putea să asigure o izolare adecvată a pacienților, a fost Secția Clinică de Pediatrie. Toate aceste realizări organizatorice, dedicate supraspecializării și pentru confort s-au realizat prin investiții seriate, atât ale conducerii SCJU, cât prin proiecte private și sponsorizări aduse prin efortul meu personal. Clinica este modernizată, cu tarchet, cu geamuri termopan.

De peste 12 ani, din aprilie 2012, coordonez secția, iar între timp am dezvoltat resursa umană, prin încadrarea de noi medici, inclusiv pe terapie intensivă pediatrică, dar am crescut mult și dotările. Avem ecografe, pH-metru, analizoare, hotă de citostatice și săli de tratament pe fiecare compartiment.

Ce rol joacă această disciplină a investițiilor în funcționarea clinicii pentru a face față într-o piață extrem de competitivă? Dar din punct de vedere al serviciilor furnizate celor mai deosebiți pacienți?

O.C.M.: Ne-am străduit foarte mult ca secția să fie tot timpul bine dotată.

Investițiile sunt necesare permanent pentru menținerea nivelului tehnic ridicat al actului medical, pentru siguranța și confortul pacienților.

Sub egida secției se desfășoară mai multe programe naționale, de boli generatoare de malnutriție, malabsorbție, hepatită cronică, fibroză chistică, screening pentru fenilcetonurie, hipotiroidie, fibroză chistică, deficiențe imunologice, astm bronșic, hemofilie, boli oncologice, boli rare, profilaxia carenței de vitamina D. Medicii noștri coordonează aceste programe sub cupola Ministerului Sănătății sau în colaborare cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate.

Unde e loc de îmbunătățiri?

O.C.M.: Ne-ar trebui un spațiu mai mare pentru că am avea posibilitatea de a asigura un spațiu hotelier pentru mai mulți pacienți. În patologia pediatrică, adresabilitatea este în salturi. Spre exemplu, în sezonul rece, din septembrie până prin aprilie, sunt multe intercurențe respiratorii și avem luni în care nu putem asigura necesarul de paturi.

Am avut perioade în care, cum a fost anul trecut de Revelion, a trebuit să preluăm o aripă de la o altă clinică, ca să facem față avalanșei de pacienți. Anul acesta am fost nevoiți uneori să montăm paturi suplimentare în saloane, iar sălile de tratament le-am transformat în saloane, pentru urgențe internate, unele infecțioase.

Planurile de viitor includ un compartiment de reumatologie pediatrică, de neuropsihiatrie, dializă, dar și rezolvarea patologiei infecțioase de urgență, într-un spațiu adecvat. Am și început demersurile să se creeze în compartimentul de chirurgie pediatrică a unei săli pentru proceduri invazive, pe care să o folosim alternativ. Suntem în secolul 21, iar copilul nu trebuie să sufere când i se face o puncție, o gastroscopie sau o colonoscopie; se poate administra o sedare sau o analgezie adecvată pentru aceste proceduri, la fel ca pregătire pentru RMN și CT. Toate acestea necesită spațiu și dotări adecvate.

Care sunt serviciile pe care le oferiți/investigațiile pe care le efectuați? Cum subliniați deja, în secția pe care o coordonați activează medici de diferite specializări. Și totuși, cât de mult în activitatea dvs. e necesar să conlucrați și cu medici din alte specializări, arondați altor secții clinice?

O.C.M.: Oferim o paletă largă de servicii specializate de pediatrie generală, hemato-oncologie, gastroenterologie, nefrologie, pneumologie, imunologie. În spital se fac internări continue, iar în ambulatoriu se pot face spitalizări de zi.

Colaborăm foarte bine cu chirurgia pediatrică, cu sectorul și cu specialiștii de boli infecțioase, cardiologi, cu specialiștii în imagistică. Echipa multidisciplinară este foarte des întâlnită.

Care au fost cele mai mari provocări cu care v-ați confruntat în mandatul dvs. și cum le-ați depășit?

O.C.M.: Una dintre cele mai mari provocări a fost perioada COVID când a trebuit să ne mutăm. Anterior, noi câștigasem un proiect de 150.000 euro, dotasem clinica cu paturi noi, cu lenjerii, cu mobilier, cu aparatură, nici nu reușisem să le folosim pentru că au venit la final de februarie, iar în 8 martie 2020 a trebuit să ne mutăm din casa noastră. Pe urmă când a trebuit să ne întoarcem a fost iarăși destul de greu, a trebuit să igienizăm, să zugrăvim, totul în doar câteva zile.

De-a lungul anilor, că n-am avut întotdeauna personal sau că am avut perioade cu dotări mai puține sau fără întreaga medicație asigurată. Însă, toate aceste provocări le-am depășit.

Permanent ne adaptăm, încercăm să fim la zi și să tratăm pacienții conform protocoalelor existente la nivel european, mondial.

Dacă ar fi să vă gândiți la un pacient/caz sau mai multe pe care l-ați tratat în clinică și care v-a emoționat, care ar fi acela?

O.C.M.: M-au emoționat mulți pacienți, fiecare este un caz deosebit, fiecare are o istorie, fiecare e un succes. Am avut copii cu meningoencefalită care n-au rămas cu complicații, în Clinică a fost pus un diagnostic foarte rar: sindrom de hemofagocitoză extrem de grav. Acel copil a fost transferat apoi pentru că avea nevoie transplant, a supraviețuit, sau un copil cu sepsis extrem de grav, cu leucopenie, trombocitopenie care și-a revenit și pentru noi a fost un succes. În alte cazuri pleci de la un simptom și găsești cu totul altceva. Toate reprezintă succese mai mici sau mai mari, care sunt și ale noastre.

Cât e de ușor/complicat să atrageți resursă umană, cum arată clinica din punct de vedere al personalului?

O.C.M.: În momentul de față, în clinică, inclusiv cu ambulatoriul, activează 13 medici primari și specialiști, la care se adaugă personalul mediu, peste 50 de asistente și îngrijoare, care asigură serviciul de ture. Mai avem, ca responsabilități, bucătăria de lapte și ambulanța. Conform normativelor, suntem aproape la cifra recomandată de minister și suntem vitregiți de faptul că patru persoane sunt blocate în bucătăria de lapte, respectiv în ambulanță și nu pot fi incluse în circuitul de ture al spitalului.

În altă ordine de idei, mi-aș dori foarte mult modificarea reglementărilor la nivelul ministerului, astfel încât să nu fie o singură asistentă la 10-15 copii. Gândiți-vă că pacientul din serviciile pediatrice are nevoie de o îngrijire suplimentară, specială și atunci cred că ar trebui normativul modificat în acest sens.

Multe persoane vin cu o anumită reticență în pediatrie, pentru că li se pare că este mai greu. Gândiți-vă că aici colaborarea și comunicarea trebuie să fie mult mai bună, comunic cu copilul, cu pacientul, dar trebuie să comunic și cu aparținătorul, părintele. Deci avem o comunicare cel puțin în trei. Noi trebuie să stabilim un parteneriat, trebuie să câștigăm încrederea părintelui și să înțeleagă că ceea ce îi recomandăm este ceea ce trebuie să facă, pentru că altfel nu vom avea succes. Tratează un copil și viitorul îți surâde, pentru că dacă ai un copil sănătos, poți să ai un adult sănătos.

Ce rezultate ați raportat în 2024 comparativ cu 2022 și 2023?

O.C.M.: Am avut o scădere dramatică în perioada COVID și, treptat, în 2021-2022, a crescut adresabilitatea, iar astăzi față de 2022 și 2023, suntem în creștere.

Este important de știut că fiecare secție are un număr de spitalizări de zi pe care trebuie să le atingă, un număr de internări. La internările de zi suntem peste numărul pe care ar trebui să îl atingem. La spitalizările continue suntem aproximativ la numărul care ne este alocat. Mai evaluăm indicele case-mix, adică gradul de complexitate a cazurilor. Avem un case-mix de 1,2-1,3, iar, versus case-mixul spitalului, nu stăm foarte bine, pentru că DRG și codificarea cazurilor la pacientul pediatric este diferită decât la pacientul adult, adică o pneumonie pe care o tratăm la copil este cotată cu 0,5-0,6, pe când la adult 1,7-1,8. Avem o o durată de spitalizare minim mai lungă versus cea care este recomandată la nivel național. De multe ori, fiind spital de urgență, vin cazuri arondate din Harghita, Brașov, Bistrița-Năsăud, Alba, cazuri grave, extrem de complexe, cazuri care au fost internate, investigate, cu complicații și atunci pentru noi primează ca acel pacient să fie vindecat, să fie bine, nu să plece oricum acasă. Și chiar dacă depășim puțin durata de spitalizare, importantă este sănătatea copilului.

Gradul de ocupare a paturilor este relativ bun în raport cu procentul peste 70% a urgențelor.

Colectivul Secției Clinice Pediatrie după cum am putut citi inclusiv pe site-ul SCJU are o aplecare deosebită spre activitatea didactică și cercetarea științifică, povestiți-ne în detaliu despre aceste preocupări.

O.C.M.: Noi îmbinăm activitatea practică cu activitatea didactică, vin studenți în secție care participă la vizită, la activitățile de zi cu zi, la tratamentul pacienților, la investigații. Pentru studenți prezentăm cazuri zilnic. De asemenea, avem în formare rezidenți de pediatrie, dar și rezidenți din discipline conexe care au de făcut 3-5 luni de stagiu – de la neonatologie, de la boli infecțioase, de la endocrinologie. Pentru aceștia se susțin cursuri săptămânal, prezentări de cazuri interactive. În acest mod îi pregătim să crească, să se dezvolte, să învețe, să aibă abilități și, în altă ordine de idei, își aprofundează cunoștințele.

O altă activitate este cercetarea, realizăm studii pe diverse boli, patologii, investigații, tratamente și avem rezultate publicate. Putem să urmărim și în dinamică pacientul, pentru că vine în timp la investigații, la controale periodice și putem să avem o imagine de ansamblu. Sunt granturi, sunt proiecte care se derulează în acest sens.

Aceste studii se desfășoară cu avizul comisiei de etică și consimțământul informat al pacientului. Nu trebuie să uităm că noi avem o dublă menire, una de medic și una de cadru didactic și de cercetător.

Ce perspective aveți în continuare pentru Secția Clinică Pediatriee – planuri de modernizare, extindere, dotări, introducerea de noi tipuri de investigații, creșterea numărului de membri ai echipei etc.?

O.C.M.: Da, avem planuri, am putea să mai constituim alte compartimente, descrise deja. Totodată, ne-am dori să achiziționăm altă aparatură pentru biopsii renale, biopsii hepatice, investigații suplimentare pe diverse patologii.

Ne propunem, în același timp, să ne mărim echipa, de altfel tot timpul avem în vedere acest lucru, în condițiile în care acoperim din punct de vedere medical și secția, și ambulatoriul.

Sunteți într-o clinică mai specială, care implică multe emoții, ce mesaj le-ați transmite părinților, bunicilor sau celor care au în grijă un copil care ajunge la dvs. ca pacient?

O.C.M.: Într-adevăr suntem o clinică mai specială, în care suntem empatici cu pacienții, ne punem în papucii lor, gândim cu inima, cu sufletul, pentru că și noi suntem părinți. Uneori plecăm acasă cu gândurile și problemele copiilor cu diverse patologii, ne emoționează până la lacrimi, uneori și noi plângem alături de ei când au probleme. Nu are cum să ne fie indiferent, pentru că ne luptăm pentru fiecare, așa cum am lupta noi.

Părinților și bunicilor le transmitem să vină cu toată încrederea, profesioniștii noștri sunt și cu sufletul alături de ei.

Articol publicat în ediția tipărită cu nr. 130 a revistei Transilvania Business (3-31 iulie 2024)