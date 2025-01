VIDEO, FOTO: „Dor de Eminescu”, omagiu adus Culturii Naționale de Gimnaziul ”Alexandru Ceușianu”

A devenit deja o tradiție ca întreaga suflare din cadrul Școlii Gimnaziale „Alexandru Ceușianu” din Reghin să celebreze Ziua Culturii Naționale. Așa se face că miercuri, 15 ianuarie, Sala de evenimente a Bibliotecii Municipale „Petru Maior” din Reghin a devenit neîncăpătoare pentru elevii și profesorii de la „Ceușianu”, protagoniștii spectacolului „Dor de Eminescu”.

Spectacolul a fost deschis de elevii de la ciclul primar, primul moment fiind poezia „Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie”, recitată de Traian Sântean, clasa 0 D, coord. prof. înv.primar Codruța Bîclea.

A urmat „Revedere”, interpretată de elevii clasei a II-a A. coord. prof. înv. primar Teodor Oltean, „La steaua”, recitată de Maia Man, clasa IV-a A, coord. prof. înv. primar Olimpia Cocean, „Somnoroase păsărele” interpretată de elevii clasei a II-a C, coord. prof. înv. primar Sabina Fărcaș. Programul a continuat cu dramatizarea după Scrisoarea a III-a, proragoniști fiind elevii Ciurba Sara, Niomati Victor, Merdariu Francesca, Vultur Diana, coord. prof. înv. primar Cristina Moldovan.

Maratonul eminescian a continuat cu „Pe lângă plopii fără soț” interpretată de eleva Maria Lazăr, „Ce te legeni codrule”, recitată de Zoltan Eduardo (clasa IV-a E), coord. prof. înv. primar Cristina Salati, „Revedere” recitată de eleva Crăciun Sofia din clasa III-a C, coord. prof. înv primar Sprina Ungur. Piesa „Eminescu să ne judece” interpretată de eleva Elena Moldovan, coord. prof. înv. primar Olimpia Cocean a tras cortina peste momentul ciclului primar din cadrul spectacolului „Dor de Eminescu”.

https://www.youtube.com/watch?v=lg1gSNivKs4&t=7s

A doua parte a spectacolului dedicat Zilei Culturii Naționale a fost deschis de momentele „Doina” recitată de Cristiana Boțan (clasa VII-a A), prof. coord. Maria Valentina Butiurcă, „La steaua”, poezie recitată de Varodi Eliana (Clasa V-a D), „Și dacă…”, recitată de Jabenițan Bândilă Alexandru (Clasa V-aD), prof. coord.Valentina Cengher.

Clasa VII-a D a fost protagonista unei inedite prezentări de proiect: ”Viața și opera lui Mihai Eminescu”, prof. coord. Gabriela Atănăsoaie, după care Corul „Îngerii bucuriei”, prof. coord. Daniela Friciu a interpretat „Somnoroase păsărele”.

A venit apoi rândul claseia III-a C să aibă o prezentare proiect: ”Viața și opera lui Mihai Eminescu”, prof. coord. Monica Pop, moment urmat de „Mai am un singur dor” și „Pe lângă plopii fără soț”, în intepretarea elevilor clasei a VI-a A. prof. coord. Stela Iacob.

Finalul le-a revenit elevilor Briceag Amelia („La Steaua”), Traian Buzilă („De-aș avea”) și Bucur Daria („Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie”), moment care a consfințit o nouă sărbătoare dedicată Luceafărului Culturii Române, nu înainte ca întreaga suflare să intoneze un La Mulți Ani pe cinste adresat Culturii Române.

„Am avut o prezență numeroasă și reprezentativă pentru școala noastră. Au fost prezenți elevii din cadrul Școlii Gimnaziale „Alexandru Ceușianu”, începând cu cei de la clasa pregătitoare până la elevi de clasa a 8-a care au oferit momente diverse, recitări de poezie, cântece, dramatizări, proiecte, desene. Suntem încântați că putem să ne exprimăm și să ne arătăm dragostea față de Marele Poet Național. Astăzi se împlinesc 175 de ani de la nașterea lui Mihai Eminescu și cred că trebuie să rămână vie imaginea sa, copiii să fie determinați, încurajați să-i cunoască opera, să-i învețe poeziile. Încercăm să-i direcționăm spre descoperirea adevăratei culturi. Legat de pregătirile pentru acest spectacol, reacția copiilor și profesorilor față de Emimescu și de opera sa nu poate să fie decât una de bucurie, entuziasm și foarte multă implicare. În momentul în care am lansat această idee să derulăm activitatea aici la bibliotecă, toate colegele, de la doamnele învățătoare până la doamne profesoare de limba română s-au arătat foarte deschise, binevoitoare. Am căutat să pregătim momente diverse în așa fel încât activitatea noastră să fie una memorabilă și să putem să marcăm într-un mod extraordinar opera Marele Poet,”, a precizat prof. Gabriela Atănăsoaie, coordonatorul artistic al evenimentului.

Alin ZAHARIE