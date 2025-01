Români de succes în UK: Mureșeanca Erika Szasz, angajată de top a Ministerului pentru Afaceri și Comerț

Reprezentanții Ambasadei României în Regatul Unit al Marii Britanii au publicat, recent, un text de apreciere pentru activitatea depusă de către Erika Szasz, angajată a Ministerului pentru Afaceri și Comerț (Department for Business alnd Trade) al Guvernului Britanic.

Originară din comuna mureșeană Aluniș, Erika Szasz este titrată în domeniul Științelor Politice și al Relațiilor Internaționale.

”Din acest rol, ea coordonează angajamentele bilaterale ale Regatului Unit în regiunea Indo-Pacifică, cu accent pe reziliența lanțurilor de aprovizionare și securitatea economică. Expertiza profesională a Erikăi este în domeniul comerțului internațional. După ieșirea Regatului Unit din UE, a gestionat aspecte comerciale cheie, fiind implicată în negocierea a numeroase acorduri de liber schimb și contribuind la atragerea de investiții în industria de manufacturare, reprezentând totodată interesele comerciale ale Regatului Unit în străinătate. Originară din comuna Aluniș (județul Mureș), Erika deține o diplomă de licență în Științe Politice cu competență în limba germană de la Universitatea din Exeter, care a inclus și un an de studiu la Universitatea Uppsala din Suedia. De asemenea, are studii de masterat în Relații Internaționale și franceză. După finalizarea studiilor, pasiunea pentru politică și afaceri internaționale a determinat-o să urmeze o carieră în acest domeniu, astfel că în perioada 2017-2020 și-a desfășurat activitatea în Parlamentul UK, unde a fost consilier parlamentar, iar ulterior a fost consilier politic la Ministerul Afacerilor, Energiei și Strategiei Industriale”, se menționează în textul publicat sub motto-ul ”Români de succes în UK”.

Totodată, autorii textului au mai arătat că pe lângă activitatea sa profesională, Erika Szasz ”este mentor pentru studenți și tineri profesioniști, ajutându-i să facă următorii pași în carieră.”

”Ea consideră că aceasta este o oportunitate valoroasă pentru a rămâne conectată la idei noi, abordări inovatoare și talente emergente. În această calitate, nu doar împărtășește cunoștințele sale, ci dobândește perspective și idei noi de la cei pe care îi îndrumă”, au informat reprezentanții Ambasadei României în Regatul Unit al Marii Britanii.

Alex TOTH