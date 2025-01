Soós Zoltán, întâlnire cu granzii din UDMR, la București

Primarul municipiului Târgu Mureș, Soós Zoltán, și viceprimarul Kovács Mihály Levente au participat, în urmă cu câteva zile, la București, la o ședință la care au participat liderul UDMR, Kelemen Hunor, precum și miniștri și aleși locali importanți ai Uniunii.

”Dezvoltăm regiunea și Târgu Mureș! Împreună cu Kovács Mihály Levente am discutat la București astăzi despre investițiile care necesită finanțare din bugetul de stat al acestui an la întâlnirea cu președintele UDMR, Kelemen Hunor, miniștrii UDMR, primarii municipiilor reședință de județ și președinții consiliilor județene ai formațiunii. Am ajuns la un acord comun asupra necesității dezvoltării chiar și în cadrul bugetului actual”, a scris, pe pagina sa de Facebook, primarul municipiului Târgu Mureș.

(Redacția)