Târgu Mureș: Masă rotundă pe tema parteneriatelor culturale

Biblioteca Județeană Mureș a organizat, recent, la sediul instituției, o masă rotundă pe tema parteneriatelor culturale, eveniment la care au fost invitați să participe reprezentanți ai celor mai relevante ONG-uri mureșene care desfășoară activități în domeniul culturii.

”Au participat atât colaboratori deja tradiționali ai bibliotecii noastre, cât și viitori parteneri (și chiar avem convingerea că vom organiza evenimente frumoase împreună de acum înainte). Au răspuns invitației noastre: Antigalerie Cactus, Asociația Karte, Fundația Casa Tradițională Ardeleană, Asociația Edu TEX, Fundația Teleki Teka, Asociația Culturală Mercenarii din Asserculis, Asociația Milites Marisiensis, Asociația Mercur Creativ, Asociația Facem, Asociația Ecart. Ce am făcut bine, ce putem îmbunătăți, cum să ne adresăm împreună unui public mai numeros, cum să definim actul cultural și care ar fi cele mai bune soluții – iată doar câteva din subiectele abordate azi. De ce avem convingerea că vom avea o bună colaborare și de acum înainte? Deoarece am stabilit că întâlnirile noastre vor avea periodicitate și că, pas cu pas, vom îmbunătăți parteneriatul în folosul Comunității”, a transmis conducerea Bibliotecii Județene Mureș.

(Redacția)