VIDEO: Mica Unire sărbătorită la Reghin

Municipalitatea reghineană a cinstit și în acest an sărbătoarea dedicată Unirii Principatelor Române printr-un maraton folcloric găzduit vineri, 24 ianuarie de Casa Municipală de Cultură „Dr. Eugen Nicoară” din Reghin.

Spectacolul a fost deschis de Fanfara Municipiului Reghin, moment urmat de tradiționala lecție de istorie despre Mica Unire oferită de Florin Bengean, directorul Bibliotecii Municipale „Petru Maior” din Reghin.

„La acest ceas aniversar avem în fața noastră oameni emblematici, avem modele de oameni, iar ceea ce facem este un exercițiu de recunoștință, de prețuire, de apreciere pentru cei de dinaintea noastră care au scris pagini de o neîntrecută frumusețe istorică. Faptul Unirii Principatelor a stat la baza realizării unirii de mai târziu, întâmplată în mod fericit la 1 decembrie 1918 la Alba Iulia. Vă îndemn să iubim cu toții istoria noastră, cultura noastră, literatura noastră, limba noastră, credința noastră și ce e foarte important, lecția de astăzi, lecția de unitate. Să fim uniți, să trăim în unitate, în pace și liniște. La mulți ani, România, La mulți ani români”, a spus Florin Bengean, managerul Bibliotecii Municipale „Petru Maior”.

A urmat mesajul primarului Márk Endre transmis celor prezenți de Imola Grama, purtător de cuvânt în cadrul Primăriei Reghin.

„În fiecare an sărbătorim Mica Unire. Uniți am trecut prin cele mai dificile momente ale istoriei, am luptat în nenumerate războaie, am învins boli necruțătoare și am răsturnat sisteme totalitare. De fiecare dată am făcut-o împreună. Istoria ne-a demonstrat că putem fi puternici ca națiune atunci când ne unește un obiectiv comun. În 1859, puternica apropiere culturală și economică dintre Moldova și Țara românească a fost catalizatorul Micii Uniri. Dezvoltarea și modernizarea statului nou format atunci nu am fi fost însă posibile fără respectul pentru lege și pentru binele întregii națiuni. Alegerea lui Alexandru Ioan Cuza ca Domn al Moldovei și Țării Românești va rămâne o zi importantă pentru istoria și identitatea poporului român, iar celebrarea ei evocă hotărârea și ambiția unor lideri cu viziune de a uni și de a mobiliza societatea în jurul unor idealuri și a unor proiecte comune. E important să înțelegem că marile reușite ale unei țări sunt posibile numai dacă cetățenii ei sunt uniți, nu dezbinați. În fiecare an vorbim despre țara pe care am moștenit-o de la înaintașii noștri, despre curajul de care au dat dovadă, despre viziunea acestora. Doar împreună, implicați și determinați, vom reuși să construim un Reghin puternic și respectat. Să reflectăm la semnificația zilei de astăzi și să înțelegem că Reghinul, România, suntem fiecare dintre noi și toți laoaltă. Să ne dăm mâinile și cu speranță să depășim toate problemele, să fim uniți pentru viitorul orașului și al României. La mulți ani, Reghin! La mulți ani, România!”

Printre cei prezenți la eveniment s-a numărat și deputatul Dumitrița Gliga care a subliniat în discursulș său factorul educației în contextul făuririi Unirii Principatelor Române.

„Mica Unire de la 1859 reprezintă de fapt un mare pas pe care națiunea română l-a făcut pentru câștigarea independenței și pentru îndeplinirea visului de veacuri al românilor, acela de a trăi sub cupola unui singur stat, pe tărâmul vechiului regat al Dacii. Pe lângă faptul că această Mică Unire de la 1859 a deschis calea către Marea Unire de la 1Decembrie 1918, generația revoluționalilor pașoptiști a pus atunci bazele unui stat european modern, care a fost atunci clădit pe cele mai emancipate principii ale vremurilor. Sub domnia lui Alexandru Ioan Cuza s-a făcut reforma agrară, s-a făcut reforma învățământului, reforma justiției, s-a înființat armata, s-au deschis primele universități și s-a trecut la scrierea cu alfabet latin. Vă puteți imaginați și dumneavoastră astăzi ce salt istoric important s-a făcut atunci. Prin legea instrucțiunii publice promulgată de Alexandru Ioan Cuza în 1864, practic învățământul devenea obligatoriu și gratuit, învățământul primar pentru toate categoriile sociale. În același timp, Mihail Kogălniceanu, o mare personalitate a vremii respective, spunea că, dacă țara noastră vrea să aibă cu adevărat un loc în Europa, atunci acest lucru se poate realiza doar prin educație. Printr-o coincidență fericită, ziua de 24 ianuarie a fost aleasă de Organizația Mondială a Națiunilor Unite drept Ziua Internațională a Educației. Trebuie să ne bucurăm că astăzi, la aproape două secole distanță, liderii internaționali din întreaga lume înțeleg din nou faptul că educația stă la baza ieșirii din sărăcie și educația este cea care poate să ne facă să trăim în pace, în armonie și înțelegere între popoarele noastre. Trebuie să fim cu toții mândri de generațiile care au clădit visul nostru de a trăi într-un singur neam și să ne bucurăm de faptul că părinții statului român practic au folosit cea mai inteligentă armă de a ne uni într-un singur stat, și anume educația. Vă spun din tot sufletul La Mulți Ani, să ne revedem cu bine de fiecare dată și permiteți-mi să încheiem în același spirit pașoptist al vremurilor: Viva Unirea!”, a precizat Dumitrița Gliga.

Maraton folcloric

A urmat un maraton folcloric susținut de Grupul „Mugurași de pe Gurghiu” condus de Elena Violeta Man, Grupul „Tinere talente mureșene” condus de Emanuela Coastă, Ansamblul de dansuri populare „Doruri reghinene” al Casei Municipale de Cultură „Dr. Eugen Nicoară” din Reghin și soliștiii Sorin Pantea, Corina Florea Covaciu, Ana Toncean Crișan, Livia Harpa, Livia Sorlea, Anca Branea, Elena Violeta Man, Cristina Maria Farcaș, Cosmin Cotârlă, Maria Veronica Pop, Emanuela Coastă, Maria suciu, Gizzela Ianko, Denisa Gliga, Dana Maria Farcas, Rareș Pop, Iulia Todoran , Fărcaș Daniel, Chirteș Denisa, Teodora, Roxana Varodi, Ștefania Sălăgean, Narcisa Suciu, Greab Maria, Alin Pop.

Pe scena casei de Cultură „Dr. Eugen Nicoară” au mai urcat soliștii Mădălina Mureșan, Andrei Romanică, Ioana Romanți, Diana Tișe, Raul Tamba, Delia Fendrihan, Roxana Raita suciu, Andreea Petruț, Florin Miler, Diana German Duma, Ionel Botoș, Claudiu Coastă, Georgiana Pușcaș, Iuliana Dorina Oprea, Bianca Pop, Adriana Dunca, Natalia Moldovan, Roxana Bencze, Maria Grama, Andrada Șerbănaț, Lazăr Maria, Andreea Blaga, Lorena Holca, Franț Eliza și Elena Moldovan.

(A. Z.)