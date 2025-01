VIDEO: Iarna transpusă plastic la Casa Municipală de Cultură „Dr. Eugen Nicoară”

Casa Municipală de Cultura “Eugen Nicoara”din Reghin a găzduit marți, 21 ianuarie vernsiajul expoziției colective de pictura “Iarna”. Pe simezele salii de expozitie vizitatorii pot admira picturile realizate de membrii Asociației Artiștilor Plastici Mureș, lucrări în stiluri diferite – realist, modern, abstract, de la picturi in ulei, în acril, la grafică, colaje, mixed media, tuș sau creion.

„Iată-ne din nou în sala de expoziții a Casei Municipale de Cultură din Reghin, un proiect care l-am înfiripat împreună cu Asociația Artiștilor Plastici Mureș ceea ce ne face să fim mai aproape nu numai de artiști cu și de cei care știu să se înfrupte din bogăția pe care artiștii o împărtășesc celor care trec prin Casa de Cultură. Iarna este un nume frumos ales pentru această expoziție. Chiar dacă e frig sau nu afară, chiar dacă e alb sau nu afară, iarna este un factor de sentimente. Așa cum puteți vedea pe aceste simeze, iarna e atât de diferită, chiar dacă nu vedeți doar albul, vedeți și cromaticul, vedeți și teme de abordare speciale. De ce speciale? Pentru că avem inclusiv pictură naivă, avem pictură realistă, modernă. Expoziția îmbină mai multe stiluti, Iarna este o definire care îți permite să te exprimi prin propriile tale cunoștințe, dorințe sau sentimente”, a precizat artistul plastic Marcel Naste.

https://www.youtube.com/watch?v=AKW-JjbsCE0&t=17s

Pe simezele sălii de ezpoziții ale Casei Municipale de Cultură din Reghin se regăesc lucrări semnate de artiști din Târgu Mureș, Reghin, Ibănești, Lunca Bradului, Jabenița, Cluj Napoca, Cavnic, Aiud, Sibiu, Ploiești, Câmpeni, București, Turda, Adjud, Târnăveni, Craiova.

„Această diversitate denotă unitatea, expoziția ne îndeamnă la unitate. Cred că este cel mai frumos lucru, să te întâlnești cu fiecare dintre semenii și apropiații noștri. Este o expoziție națională cu o implicare și o dăruire de frumos, un buchet al culorilor așezate în forme, volumetrii, perspective și compoziții nelimitate, peisaje, picturi moderne, toate sub genericul ”Iarna”, un complex de idei și tematici personificate de fiecare artist în parte. Este o bucurie pentru noi deoarece Reghinul a dus lipsă de expoziții de pictură în ultimii ani. Iată că lucrrile încep ușor să se schimbe. Arta trebuie văzută, trebuie consumată, și nu în ultimul rând trebuie apreciată”, a precizar Marcel Naste.

La rândul său, Czirjék Ludovic, președintele AAP Mureș a subliniat faptul că Reghinul începe ușor să devină o destinație constantă pentru expozițiile semnate de AAP Mureș.

„Această expoziție a fost prezentă în luna decembrie la Târgu Mureș de unde a venit la Reghin. Parțial aș putea spune deoarece expoziția e mult mai mare, iar la Reghin am adus doar jumate din lucrări, undeva la 50 de artiști care s eregăsesc în expoziția de la Reghin. Lucrările sunt în majoritatea realizate recent, dar sunt și lucrări realizate în urmă cu un an sau doi. Este adevărat că avem tabere de pictură unde ”Iarna” este una din teme, cum este tabăra de la Sovata. În expoziție se regăsesc lucrări realizate în această tabără. Cât privește Reghinul, încerc măcar o dată pe an să organizez o expoziție aici”, a spus președintele AAP Mureș.

Lecția de privit susținută de artistul plastic Vasile Mureșan a completat vernisajul expoziției de la Casa de Cultură „Dr, Eugen Nicioară” care va fi deschisă publicului o lună de zile.

Alin ZAHARIE