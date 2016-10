FOTO: Un sfert de veac de dans sportiv, sărbătorit la Reghin

Clubul Sportiv “Dansul Viorilor”, în parteneriat cu Primăria, Consiliul Local Reghin și Consiliul Județean Mureș a organizat în perioada 15-16 octombrie, în premieră la Reghin, Cupa României la Dans Sportiv, alături de consacratul concurs național Cupa Mirona.

Evenimentul organizat sub egida Federaţiei Române de Dans Sportiv a consfinţit aniversarea celor 25 de ani de la înfiinţarea federaţiei condusă de reghineanul Vasile Gliga, gazdă primitoare şi în acest an sutelor de dansatori, reprezentanți ai dansului sportiv românesc din întreaga ţară, care au încercat să cucerească prestigiosul trofeu, concurând în competiţii pe toate categoriile de vârstă. “Acum 15-20 de ani, România nu reprezenta, în dansul mondial, aproape nimic. Azi nu greşim dacă spunem că suntem printre primele naţiuni ale lumii, indiferent la ce criterii de clasificare ne raportăm. Desigur, această ascensiune a presupus multă muncă din partea tuturor celor implicaţi în fenomen. Muncă grefată fericit pe talentul de excepţie al sportivilor noştri, pe îndrumarea competentă primită de aceştia, de la cei mai buni antrenori români şi străini. Şi, în plus, să nu uităm de sprijinul deosebit și implicarea părinților”, a afirmat Vasile Gliga, președintele Federaţiei Române de Dans Sportiv.

“Vă mulţumesc că aţi avut încredere în mine”

Ziua de sâmbătă a debutat cu întrecerile din cadrul Cupei Mirona, continuate cu secţiunile Latino şi Standard din cadrul Cupei României. Gala finală a primei zile a fost precedată de deschiderea oficială, prilej cu care a fost subliniată dezvoltarea dansului sportiv în România, sport care situează România pe primul loc în lume în anul 2016 la numărul de titluri mondiale obţinuite. “Doar în 2016 avem trei medalii de aur, de trei ori imnul naţional a răsunat în lume pentru români. E mare lucru, de aceea cuvintele cu greu pot exprima emoţia şi bucuria care o simt. Pentru a ajunge la aceste performanţe fiecare trebuie să fie la datorie, antrenori, dansatori, fiecare trebuie să participe la competiţiile mondiale. Vreau să vă mulţumesc că aţi avut încredere în mine să conduc această federaţie. Implicare sufletească în totalitate pentru dansul sportiv, aşa se poate traduce “Dansul Viorilor” din Reghin. De dimineaţă, doi nepoţi, Horea şi Mirona mică cum îi spunem noi, au călcat pentru prima dată pe ringul de dans într-o competiţie. E un nou început. La fel a fost şi pentru Federaţia de Dans Sportiv, fapt pentru care vreau să mulţumesc tuturor celor care au dat startul acestei federaţii în urmă cu 25 de ani, tuturor celor care au pus umărul, alături de care am reuşit să ajungem la acest nivel”, a spus Vasile Gliga. Rezultatele dansului sportiv românesc au fost subliniate şi de Viorel Năstase, fost preşedinte al Federaţiei Române de Dans Sportiv. “A fost un moment de plecare înfiinţarea federaţiei în urmă cu 25 de ani. Fiecare este bun atunci când face ceva pentru dansul sportiv. Eu am făcut prima dată şi împreună cu alţi oameni inimoşi am reuşit să ducem dansul sportiv pe un făgaş performanţial, mai exact să indicăm performanţa. Ce s-a realizat ulterior a depăşit total aşteptările, fapt pentru care le mulţumesc tuturor celor care au făcut ca dansul sportiv să fie astăzi unde este. Mulţumesc domnului Vasile Gliga pentru tot ce a făcut, faptul că a ajuns în forurile mondiale demonstrează că România este acolo unde merită să fie din toate punctele de vedere. Felicit dansatorii, datorită lor suntem azi aici, şi sper să reuşească să ne bucure în continuare cu rezultate de prestigiu”, a declarat Viorel Năstase.

Distincţii pentru antrenori şi sportivi

Cu ocazia jubileului celor 25 de ani ai Federaţiei Române de Dans Sportiv, au fost premiați antrenorii şi dansatorii care au făcut cinste României prin rezultatele obţinute, respectiv 8 titluri mondiale în ultimii ani. În anul 2016, România este pe locul 1 în lume ca număr de medalii obținute la dans sportiv, la egalitate cu Italia, pe locul 3 situându-se Germania. De asemenea, în cei 25 de ani, dansatorii români au cucerit la Campionatele Mondiale şi Europene 10 titluri, obţinând totodată 11 medalii de argint şi 18 de bronz, în 72 de clasări în finale. Primii care au primit aplauzele publicului au fost antrenorii perechilor finaliste la campionatele mondiale, Vitalie Trohin, antrenor al perechii Fabian Ardeiu și Andreea Raluca Manea, locul 5 la Campionatul Mondial de Juniori de la Riga în anul 2013 şi Andreea Adam, antrenoarea perechii Raul Faliboga – Loredana Buţea, vicecampioni mondiali, urmaţi de perechile finaliste la campionatele mondiale, Mihai Paraschiv – Diandra Illeş, de opt ori finalişti la campionatele mondiale, şi Sorin Şimon – Florentina Constantinescu, medaliaţi cu bronz la Campionatele Mondiale de seniori de la Boston din acest an. Au urmat să primească aplauze la scenă deschisă antrenori de perechi campioni mondiali, Sandu Rusu, antrenorul perechii Paul Rednic -Roxana Lucaciu, campion mondial în 2016 la Campionatul Mondial de Standard Tineret din Japonia, şi Horia Preda, antrenorul perechii Ionuţ Miculescu – Andra Păcurar, campioni mondiali în acest an la Campionatul Mondial U 21 din Cehia.

Campionii mondiali, oaspeţi de onoare

Momentul de final a revenit celor mai buni dintre cei buni, respectiv campionii mondiali Vlad Păslariu – Eszter Pop, locul 1 la Campionatul Mondial de Dans Sportiv Standard pentru Tineret, desfășurat la Brașov în 2013, Paul Moldova – Cristina Tătar, de trei ori campioni mondiali, şi Roman Ciflicli – Mirona Gliga, campioni mondiali în anul 2015 la Campionatul Mondial Adult Show Latin din China. “Sunt sincer recunoscătoare celor care au fost la conducerea federaţiei, în urmă cu 19 ani când am păşit în acest minunat sport. Apreciez pe cei care au fost înainte. Fără ei nu aş fi ajuns unde am reuşuit să ajung, la fel cum nici fără competitor, fără părinţi, fără dansatorii de mâine nu aş fi reuşit să fiu unde sunt acum. Mulţumesc trecutului, mulţumesc prezentului şi succes viitorului”, a spus Mirona Gliga, campioană mondială.