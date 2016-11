Poczo Zoltán, bronz mondial la kickbox

Campionatul Mondial, organizat de World Kickbox Federation (WKF), s-a desfășurat, în perioada 7-12 noiembrie, în Andria, Italia, și a adus rezultate foarte bune pentru sportul mureșean. Luptătorul Poczo Zoltán a obținut medalia de bronz la thaibox, 75 kg, care se adaugă celorlalte 8 de aur, 3 de argint și 2 de bronz câștigate de delegația României. ”La această ediție am reușit doar un loc 3 pe podium, nu sunt mulțumit de rezultat, dar cred că am făcut tot ce am putut pentru a reprezenta acest sport și țara noastră cu onoare. Am disputat două lupte finalizate cu o victorie și o înfrângere, am avut și un culoar liber dar acesta a fost rezultatul. Le mulțumesc tuturor celor care mi-au fost alături, sponsorilor, colegilor și, mai ales, familiei mele”, a declarat Poczo Zoltán. La această ediție a Campionatului Mondial WKF au participat peste 700 de sportivi din 43 de țări cum ar fi Canada, Brazilia, Argentina, Rusia, China, Franța, Anglia, Ungaria etc. Poczo Zoltán este unul dintre cei mai longevivi sportivi mureșeni, din punct de vedere al duratei carierei sportive, și are în palmares titluri de campion mondial și vicecampion european la box thailandez. Sportivul face antrenamente la sala de sport din Tîrgu Mureș, Black Diamond Fight (BDF), unde doritorii pot opta pentru antrenamente de fitness-circuit, TRX, Kickbox, Thaibox, K1, Wu-shu, atât pentru fete cât și pentru băieți. (I. A.)