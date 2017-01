Simpozionul Dafcochim, apreciat de fermierii ardeleni

Cea de-a şaptea ediţie a Simpozionului Dafcochim, eveniment organizat în perioada 16-19 ianuarie 2017, a fost apreciată, ca şi precedentele ediţii, de cei peste 180 de fermieri veniţi în oraşul-staţiune Sárvár din Ungaria din 8 judeţe transilvănene.

Informaţii şi idei utile

„Aceste întâlniri cum e Simpozionul Dafcochim sunt de un real folos pentru că tot ce văd aici pot cuprinde ulterior în proiecte şi atunci acest lucru e un avantaj mai departe pentru cei care pun în practică proiectul respectiv. Mi-au rămas în minte mai multe idei, de exemplu s-a prezentat un ierbicid care de fapt are o perioadă foarte lungă de acţiune şi atunci se poate economisi, chiar dacă el e scump. Economiseşti prin lucrări mecanice, faci doar una în loc să faci două-trei. De la anul 2017 îmi doresc să am sănătate, să continui să fac proiecte. Până acum am făcut vreo 18 proiecte, în Transilvania dar şi în Dobrogea, începând de la alun, care creşte la cota de 1.700 de metri, cu irigare. Am şi alte proiecte interesante în zona Harghita, respectiv plantaţii de zmeuri, dar şi în Lechinţa şi Turda. M-a impresionat faptul că am întâlnit tineri care doresc să investească foarte mult în agricultură.”

Mihai Bilegan, consultant în pomicultură şi viticultură, judeţul Bistriţa Năsăud

Cunoştinţe noi asimilate

„Sunt de profesie asistent veterinar, am o fermă de bovine de carne de 1.000 de capete, cu care facem îngrăşare şi export. Ne desfăşurăm activitatea de peste 25 de ani, între timp am construit şi o fermă de porci, de 5.000 de capete, pe serie, unde facem trei serii pe an. Afacerea este de tip familial, lucrez împreună cu soţia, care e specializată pe partea de contabilitate, finanţe şi partea de secretariat. Avem doi fii, cel mare e student la Medicină-veterinară în anul 3, el este cum se zice motorul societăţii. De asemenea, cultivăm circa 400 de hectare de teren, circa 30% proprietate proprie, restul arendat şi concesionat. Ne producem furajele în fermă şi ne desfăşurăm activitatea şi în comerţ, exportăm bovine în ţări din Europa şi mai nou s-a creat o oportunitate pentru ţări arabe, chiar şi Israel şi Palestina. Simpozionul e foarte bun, deoarece ne permite să asimilăm noi cunoştinţe utile şi să facem schimb de experienţă cu colegii din sectorul nostru.”

Ion Dorin Drăgan, fermier, judeţul Braşov

Un eveniment deosebit

“Sunt absolvent de Zootehnie şi biotehnologii şi sunt de profesie inginer zootehnist. Mă ocup cu creşterea şi reproducţia porcinelor în localitatea Şibot, judeţul Alba, unde avem o fermă de reproducţie de aproximativ 800 de scroafe, din care rezultă purcei pentru îngrăşare proprie, aproximativ 6.000 de capete vândute către abatorizare pe an, şi restul de 10.000 de purcei disponibili se livrează către alte ferme de îngrăşare din România, mai ales din zona Transilvaniei. Acum ne aflăm la un eveniment deosebit organizat de Dafcochim, care pe lângă o vacanţă binemeritată este şi un prilej de a socializa cu mulţi fermieri din Transilvania şi de a schimba impresii, mai ales pentru mine, care sunt zootehnist, îmi este drag să discut cu agricultorii din zona aceasta, şi fiind un tânăr fermier trebuie să îmi consolidez aceste relaţii şi să învăţ din experienţa lor. Organizarea acestui simpozion este o iniţiativă extraordinară pentru că asta lipseşte în România şi în agricultură în general, comunicarea între fermieri.”

Alexandru Szekely, fermier, judeţul Alba

Utilul, îmbinat cu plăcutul

“Pentru acest an ne dorim să avem sănătate şi vreme bună, să putem ara. Cultiv aproape de toate: sfeclă de zahăr, porumb, grâu, floarea soarelui, soia, tot ce se poate cultiva. Mă bazez pe o suprafaţă de 200 de hectare de teren în zona localităţii Cerghizel. Despre simpozion pot spune că e foarte reuşit pentru că îmbină plăcutul cu utilul şi în fiecare an aflăm informaţii noi.”

Dorin Rotar, fermier, judeţul Mureş

Prezentări foarte consistente

“Ediţia din acest an mi-a plăcut mult, a ieşit după părerea mea mult mai bine comparativ cu ediţiile anterioare. Locaţia este nouă şi consider că e o schimbare în bine. Prezentările au fost foarte consistente din punct de vedere al informaţiilor, fiecare firmă a venit cu produsele cele mai bune, produse noi şi după caz produse consacrate, iar valoarea simpozionului a fost dată şi de aceste firme de top din domeniu. Pentru anul 2017 mi-am propus culturi de toamnă, rapiţă şi grâu, şi pe primăvară mergem pe porumb, soia, floarea soarelui şi probabil o cultură nouă, respectiv mazăre.”

Valentin Mărginean, fermier, judeţul Mureş

A consemnat Alex TOTH