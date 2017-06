Obiectivul ASA, promovarea în Liga 1

Noul manager general al clubului ASA Târgu-Mureș, Dinu Gheorghe și noul antrenor principal, Balint Laszlo, au fost prezenți vineri, 23 iunie, pentru prima dată, în fața presei târgumureșene.

„Pentru mine, proiectul ASA Târgu-Mureș înseamnă în principal următorul an de zile. Nu ne dorim să promovăm. Trebuie să promovăm și vom promova. Asta este dorința noastră, ceea ce ne-am fixat pentru acest an competițional. Am venit la Târgu-Mureș pentru că știam ce înseamnă oamenii de aici, ce înseamnă clubul. Mă refer la infrastructura de aici, care mai există poate la Steaua sau CFR Cluj. Dacă vom avea și un teren de joc la nivelul celorlalte condiții, atunci putem vorbi de totul la superlativ. Să vă spunem acum lucruri mari, nu are rost. Avem un obiectiv pe termen scurt: promovarea. Apoi putem să ne gândim și la altceva, pe termen mediu și lung”, a spus Dinu Gheorghe.

De asemenea, managerul general al clubului ASA Târgu-Mureş a vorbit şi despre alegerea noului antrenor principal, Balint Laszlo.

„L-am ales pe Laszlo Balint ca antrenor al echipei, din mai multe motive. Pentru experiența lui la nivelul Ligii a doua, dar și pentru ce poate el să arate la această echipă. Este un antrenor pasionat, dedicat total, a lucrat cu doi antrenori în care am mare încredere și de la care cred că a copiat multe, Răzvan Lucescu și Dan Petrescu. Îi doresc să ajungă măcar la nivelul celor doi, pentru că are tot ce îi trebuie pentru acest lucru”, a punctat Dinu Gheorghe.

(Redacţia)