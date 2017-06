Natalia Bardi și „Armoniile naturii”

Înaintea ședinței Colegiului Prefectural, care a avut loc miercuri, 28 iunie, de la ora 10.00, a fost vernisată expziția Nataliei Bardi, „Armoniile naturii”. Despre lucrările expuse pe holul Palatului Administrativ au vorbit artista, Nicolae Băciuț, șeful Direcției Județene pentru Cultură Mureș, și, prefectul județului Mureș, Lucian Goga.

Flori și armonie

„De această dată, oferta noastră de privit este a unui artist plastic, care se înscrie într-un triunghi Turda, Aiud, Târgu Mureș, dar cel mai important reper al activității sale este Târgu Mureșul”, a spus Nicolae Băciuț. Apoi, a apreciat că lucrările Nataliei Bardi au „această armonie a culorilor, armonie a formelor în așa fel încât apropierea de cer să fie una justificată. Florile domniei sale sunt chiar într-o armonie și cromatică. Sunt și într-o armonie compozițională. După cum puteți vedea, nu încearcă să facă concurență unor firme fotografice, ci încearcă să extragă din planul real acele elemente care pot să dea emoție artistică. Și eu cred că avem de a face cu un artist care se înscrie în orizontul înalt al expozițiilor care au fost vernisate aici”, a mai spus Băciuț.

Culori pastelate, natură și feminitate

Natalia Bardi a mulțumit pentru ocazia de a expune în Palatul Administrativ. „Este un loc minunat care oferă o expunere a lucrărilor foarte bună”. Apoi, ne-a spus că după terminarea Școlii Populare de Arte, a început să lucreze în mai multe tehnici. „Am lucrat și în pastel și în acuarelă, până la urmă m-am oprit la tehica uleiului pe pânză, pentru că am simțit că mi se potrvește mai mult. Am făcut foarte multe încercări. Am lucrat și mai contrastant, am lucrat și mai modern, însă m-am oprit la această tehnică și la aceste culori mai pastelate pentru că am simțit că mi se potrivesc și că mă reprezintă. Aș vrea ca tablourile mele să transmită că sunt făcute de o femeie, că exprimă feminitate, că sunt pastelate și că vor transmite intimitate și plăcerea de a fi în mijlocul naturii”, ne-a spus Natalia Bardi.