Din nou despre „a fi sau a nu fi fotbal la Târgu-Mureș”

Cu cinci prezențe pe prima scenă a fotbalului românesc în cei aproape 10 ani de la înființarea FC Municipal Târgu-Mureș, devenită în vara anului 2014 ASA, după 18 ani de absență, Târgu-Mureșul este pe punctul de dispărea din nou de pe harta fotbalistică a țării. Cu două clasări în play-off, cu o ediție în care a fost la câteva minute de câștigarea titlului, după care a cucerit Supercupa, în vara anului 2015, ASA așteaptă la sfârșitul acestei săptămâni sentința Tribunalului în privința falimentului. Acesta a fost pronunțat inițial, dar decizia a fost contestată și echipa și-a continuat parcursul, așa cum s-a putut. Au fost eliminați din Cupa României aproape rușinos de o echipă din Liga III, prezentându-se cu o echipă de juniori, după care a încheiat practic „în genunchi” anul 2017. Dintr-o candidată cu pretenții la promovare, formația mureșeană a încheiat turul și cele două etape din retur cu trei eșecuri usturătoare: 0-3 la ASU Poli Timișoara, 0-5 la Iași cu Știința Miroslava și 2-5 pe teren propriu cu Foresta Suceava. La aceste partide antrenorul Marius Popescu a avut la dispoziție un lot mult redus, cu numeroși debutanți, aduși de la echipele de juniori, doar pentru a putea disputa partidele.

Grija nu este retrogradarea

În urma acestor rezultate, echipa s-a îndepărtat mult de locurile fruntașe, la 17-18 puncte de locurile care aduc promovarea și 11 de cel care duce la baraj. Grija nu este însă cea de a evita locurile retrogradabile, ci aceea de a mai putea continua. Lotul nu s-a reunit și jucătorii nu știu ce îi așteaptă. „Majoritatea jucătorilor și-au reziliat din cauza restanțelor salariale contractele și își caută noi angajamente. Sincer, nu știm ce se întâmplă la echipă. Despre conducere sau staff nu știu nimic, nu ne-a sunat nimeni să ne spună dacă ne mai reunim sau nu. Personal, mi-ar fi plăcut să continui acasă, să joc la Târgu-Mureș, dar în situația actuală e greu. Momentan sunt în discuții cu mai multe echipe și urmează să iau o decizie. Știm că în zilele următoare se va da un nou verdict și legat de faliment, poate vom ști mai multe după”, a fost declarația căpitanului ASA, Robert Candrea (foto).

Din nou cu sabia deasupra capului

Situația clubului este incertă așadar, însă la fel s-a petrecut și în urmă cu un an, când echipa se afla în Liga I, în insolvență, fără cantonament, cu lot reunit pe fugă, ulterior destrămat. Toate au fost tergiversate, echipa a încheiat campionatul, așa cum a făcut-o. S-a reunit din nou în pripă în vară, majoritatea titularilor au plecat apoi, deși startul a fost unul promițător. Echipa s-a menținut în plutonul fruntaș până spre final, au apărut alte probleme, dar falimentul a fost temporar amânat. De această dată se pare că „gluma se îngroașă”. Conducerea nu a achitat baremul brigăzii de arbitri care a condus partida cu Foresta Suceava și ar risca să nu fie programată pentru jocul următor, la Luceafărul Oradea. Acesta ar urma să aibă loc abia la sfârșitul lunii februarie, iar până atunci situația se va clarifica. Surse apropiate clubului susțin că nu se întrevede o soluționare pozitivă, că situația s-a agravat față de cea de la începutul ediției. Conducerea este la rândul ei depășită de situație. „Sunt președintele clubului, dar numai din punct de vedere admistrativ. De organizare și gestionarea fenomenului sportiv se ocupă alte persoane, eu nu am pregătire în acest domeniu. Problema este că totul se învârte în jurul finanțării. Ar trebui să vină un investitor, care să echilibreze balanța, cu toate cheltuielile și datoriile la zi, așa cum se cere din punct de vedere legal. Au fost promisiuni, dar nimic nu s-a concretizat, iar eu nu am fost în mijlocul fenomenului, am sprijinit doar la nevoie, la acele lucruri la care mă pricepeam, cum a fost realizarea instalației de nocturnă, sau când am obținut anularea deciziei privind falimentul. O nouă decizie se va lua în zilele următoare, după care vom ști mai multe”, a fost declarația lui Ioan Nucu Man, președintele ASA Târgu-Mureș.

Verdictul se va da așadar la sfârșitul acestei săptămâni. Dacă echipa va continua (dacă va avea cu cine), rămâne de văzut, dar lucru cert este că de pierdut au de pierdut miile de iubitori ai fotbalului mureșeni, precum și sutele de copii care activează la club. Mulți visau să se afirme, poate să evolueze la ASA, sau la echipe de top, în România sau Europa.