Inconştienţă pe drumurile publice! Alţi zece şoferi băuţi prinşi la volan!

Biroul de presă al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mureş a anunţat luni, 19 februarie, că în ultimele trei zile nu mai puţin de zece conducători auto aflați sub influența alcoolului au fost depistați de polițiștii din Mureș.

Câteva exemple:

#La data de 17.02.2018, la ora 03:27, polițiști rutieri din cadrul Poliţiei Municipiului Tg-Mureş au oprit în trafic un autoturism condus de un tânăr, de 24 de ani, care prezenta halenă alcoolică. În urma testării alcoolscop i-a rezultat o valoare de 0,44 mg/l alcool pur în aerul expirat, iar din verificările efectuate în bazele de date s-a constatat că tânărul are dreptul de a conduce suspendat până în data de 22.02.2018.

Cercetările continuă sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului şi conducerea unui autovehicul având dreptul de a conduce suspendat.

#La data de 17 februarie 2018, la ora 00:07, polițiștii rutieri din Tg. Mureș au oprit în trafic un autovehicul condus de un tânăr, de 19 ani, căruia în urma testării cu etilotestul i-a rezultat o valoare de 0,48 mg/l alcool pur în aerul expirat. A fost întocmit dosar penal.

#Polițiștii din Sighișoara au oprit în trafic un autoturism condus de un tânăr, de 30 de ani, căruia aparatul etilotest i-a indicat un rezultat de 0,77 Mg/l alcool pur în aerul expirat.

#Un alt conducător auto, din județul Cluj, a fost oprit în trafic de polițiștii din Mureș, în timp ce conducea un autoturism sub influența alcoolului (0,82 mg/l), pe raza orașului Sărmașu.

# La data de 17 februarie 2018, polițiștii au fost sesizați despre faptul că în com. Băgaciu, a avut loc un accident rutier soldat cu pagube materiale. La fața locului, polițiștii Secției nr. 11 Târnăveni, au constatat faptul că un bărbat, din localitae, a condus un autoturism, iar pe fondul consumului de băuturi alcoolice, a intrat în terasa unui imobil.

În urma testării cu etilotestul, bătbatului i-a rezultat o valoare de 0,57 mg/L alcool pur în aerul expirat și totodată, a reieșit faptul că nu deține permis de conducere pentru nicio categorie. În cauză s-a întocmit dosar penal pentru săvârşirea infracţiunilor de conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului, fără a poseda permis de conducere și distrugere.

#Un alt bărbat, din Reghin, în ziua de 18.02.2018, a condus un autoturism, iar pe fondul conducerii sub influența alcoolului (de 0,82 mg/l alcool pur în aerul expirat) și a neadaptării vitezei la condițiile de drum, carosabilul fiind acoperit cu zăpadă, a pierdut controlul direcției de mers și a intrat în coliziune cu două autoturisme staționate pe partea dreaptă a drumului. Cercetările sunt continuate de către Biroul Rutier Reghin sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducerea unui vehicul sub influenţa băuturilor alcoolice.

#Patrula de poliție din cadrul Secției nr. 11 Târnăveni, a oprit pe strada Gării, din satul Deaj, un autoturism, condus de către un bărbat, de 41 de ani. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest rezultatându-i valoarea de 0,67 mg/L alcool pur în aerul expirat.

#Pe raza stațiunii Sovata, polițiștii au depistat un bărbat, de 39 de ani, în timp ce conducea sub influența alcoolului, respectiv 0,43 mg/l alcool pur în aerul expirat.

#Pe raza mun. Reghin, pe strada Gurghiului la intersecție cu strada Argeșului, a avut loc un accident rutier soldat cu pagube materiale. La fața locului, a fost identificat se afla conducătorul autovehiculului căruia etilotestul i-a indicat concentrația de 1,41 Mg/L alcool pur în aerul expirat.

#La data de 18.02.2018, ora 0800, o tânără, în vârsta de 23 de ani, a condus un autoturism pe str. Cutezantei, din Tîrgu-Mures, iar pe fondul neadaptării vitezei la conditiile de drum alunecos și acoperit cu zăpadă a derapat, împrejurare in care a tamponat alte două autoturisme parcate regulamentar. Accidentul nu a fost soldat cu victime omenești. În aceași zi, în jurul orei 13.30, conducătoarea auto s-a prezentat la sediul Biroului Rutier Tg.Mures, în vederea intocmirii documentelor de constatare ca urmare a accidentului rutier, unde a fost testată alcoolscopic, aparatul indicând valoarea de 0,42 mg/l alcool pur in aerul expirat. Cercetările sunt continuate.

(Redacţia)