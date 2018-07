Eldi, mai aproape de clienții din cartierul Unirii!

Share



Cel de 55-lea magazin Eldi a fost deschis astăzi (13 iulie), în cartierul Unirii. Numeroșii locuitori ai cartierului târgumureșean, dar și mulți clienți care locuiesc în localitățile din zonă au, de acum, posibilitatea de a-și cumpăra produsele dorite din noul magazin Eldi. Mai multe informații despre acest nou magazin și detalii referitoare la proiectele celui mai important producător de pâine din județ, am aflat de la Sandor Csongor, director general Eldi Brutăria.

E o zi de sărbătoare azi în familia Eldi…

Sandor Csongor: Așa este. Avem motive de bucurie, deoarece astăzi aniversăm deschiderea magazinului 55 al rețelei. Succesul de care se bucură celelalte magazine din Târgu Mureș ne dă încredere că și clienții din cartierul Unirii și zonele limitrofe Târgu Mureșului, aflate în această parte de oraș, ne vor aprecia.

Despre această unitate, pot spune că a fost amenajată într-o perioadă scurtă de timp, mai exact în 40 de zile. Ne bucurăm că am reușit să găsim un spațiu conform standardelor noastre, pentru a fi mai aproape de locuitorii acestui cartier. Magazinul se află în intersecția de la capătul străzii Tisei, într-o zonă cu posibilități de parcare a autoturismelor.

Ca și celelalte magazine deschise în ultimii ani, magazinul Eldi din Unirii se bucură de un design modern şi prietenos, în ton cu produsele de panificaţie gustoase, naturale şi de calitate pe care le avem. Despre gama de produse nu are rost să spun prea multe. Așa cum ne-am obișnuit clienții, zilnic venim cu produse proaspete, fie că este vorba despre pâine, produse de patiserie sau alte tipuri de mărfuri.

Ce urmează în planul Eldi Brutăria ?

Sandor Csongor: În perioada următoare, până la finalul anului, vom continua procesul de remodelare a magazinelor. Următorul magazin remodelat va fi tot aici în Târgu Mureș, mai exact magazinul din zona Dacia, singurul rămas pe modelul vechi, din cartierul Tudor.

Care ar fi în câteva cuvinte explicația pentru dezvoltarea puternică din ultimii ani?

Sandor Csongor: Eldi are o prezență puternică în aria noastră de acoperire și o viziune clară pentru viitor. Succesul este construit pe creativitate, calitate și viziune pe termen lung. Astăzi, resursa timp este una prețioasă și termenul de viteză este unul care dictează piața. Din acest motiv, trebuie evitate întâlnirile și colaborările neproductive, iar viteza de reacție este obligatorie. Cred că prin ceea ce facem, arătăm că suntem competitivi pe această piață ce obligă la decizii rapide și inspirate.

În acest peisaj, cuvântul calitate, în sensul de sănătos, își mai are locul?

Sandor Csongor: Desigur. Chiar aș spune că se poate observa o adaptare la un stil de viață mai sănătos și echilibrat, fapt pentru care lucrăm la dezvoltarea de produse noi, cu diferite cereale și semințe.

Diversificarea face parte din strategia de afacere, iar când aceasta se întâlnește cu o nevoie a pieței este și mai bine.

În acest an am scos pe piață două sortimente noi de pâine: din făină integrală cu semințe de dovleac atât în compoziție, cât și ca decor pe produs, o pâine digestivă cu fibre, respectiv am adăugat un nou sortiment în familia de sărățele, din făină integrală, cu semințe de chimen și in.

Această categorie de produse este pe un trend crescător și sunt sigur că va crește constant în următorii ani.

Aveți preocupări și pentru eficientizarea activității?

Sandor Csongor: În acest moment lucrăm intens la o strategie prin care să redefinim vânzările și să eficientizăm cheltuielile. În ultimii 5 ani am parcurs un drum important, transformând modul în care gândim business-ul, adică a avea indicatori de performanță de top și să fim permanent receptivi la nevoile pieței.

Performanțele Eldi au o evoluție pozitivă, pe toți principalii indicatori, compania înregistrând creșteri atât la nivelul portofoliului de clienți, cât și în privința vânzărilor. Și, nu în ultimul rând, ne-am preocupat de îmbunătățirea satisfacției clienților.

Pentru rezultate măsurabile, pentru creșterea businessului, trebuie să îi asculți mereu pe consumatori și să studiezi atent preferințele lor, să testezi permanent noi modalități de a ajunge la clienții targetați.

Inovația este necesară însă trebuie să înțelegi că este mult mai importantă capacitatea de a o administra. Totodată, un alt obiectiv al nostru este construirea unui cadru de stabilitate la nivel de resurse umane. Lucrăm în acest sens și pot spune cu certitudine că ne afăm pe un drum bun, din toate punctele de vedere.

A consemnat F. M. S.

Despre Eldi Brutăria

În acest moment, Eldi Brutăria livrează produse, zilnic, în județele Mureș, Cluj, Harghita, Sibiu, Alba și Bistrița Năsăud, prin magazine proprii, clienți tradiționali și HORECA, respectiv rețele internaționale (Kaufland, Auchan, Carrefour, Selgros, Penny, Profi). O parte din produse, cum sunt sărățelele, bețișoarele (saleurile) și produsele congelate ajung în toată țara prin intermediul distribuitorilor.